LEGO® The Hobbit™ review + info.

Hola!. Saludos a todos, hoy he venido a hablar un poco sobre un juego que a petición de el editor fue removido de la tienda de STEAM.

Como su nombre lo indica, este es un juego de lego, acción, aventura (mundo abierto) donde encontraremos diversion a monton por el divertido sentido del humor de todos sus personajes y además totalmente en castellano, con las mismas voces de las películas, en mi opinión un juego entretenido ya que toda la saga de El Hobbit en el mundo de Lego viene con pantalla dividida para 2 jugadores, acepta mandos y Big Picture. Diversión para chicos y grandes por igual, no te arrepentiras.

Lego el Hobbit es la recreación que hizo Traveller's Tales Games sobre el universo del Hobbit utilizando el mundo de Lego. Yo sinceramente, pensaba que el juego iba a ser muy similar al Señor de los Anillos pero tiene un toque que lo hace único y especial con respecto a ese juego y es el humor que lo hace muy recomendable.Un juego donde recuperaremos el Reino Perdido ladrillo a ladrillo.Junto a Bilbo, Gandalf, Thorin y su compañía de enanos donde viviremos aventuras épicas en la Tierra Media para reconquistar la Montaña Solitaria, combinando también las habilidades únicas de los enanos para resolver rompecabezas,que suelen acabar de forma cómica. algo muy singular dentro de el juego.Gráficamente hablando, siendo este un videojuego de Lego, el resultado es algo magnífico, es decir, me encanta cómo recrearon el paisaje de la Tierra Media dentro de el videojuego.El entorno está minuciosamente bien recreado, aunque pudieron haberse esmerado un poquito más con los detalles de la vegetación o quizá mejorar un poco más el detalle de las sombras, para poder ofrecer un mejor aspecto gráfico, pero por lo menos ha habido bastantes mejoras con respecto al señor de los anillos.En la cinematografía se quedó un poco corto ya que no incluyeron la batalla de los cinco ejércitos, pero se compensa por su avanzado desarrollo de mundo abierto algo muy divertido y emocionante tratándose de un juego Lego, cuando vi me quede asombrado, probablemente este sea uno de los mejores juego que se ha sacado de una película, es decir la manera en la que está llevado el diseño y la jugabilidad dentro de el juego.Técnicamente hablando el juego pide muy pocos requisitos, incluso con una tarjeta menor para los requisitos recomendados, lo puedes tirar en ultra sin problemas. El punto negativo es que sufre ciertas ralentizaciones al pasar a áreas abiertas y que a veces sufre un poco de popping al ir rápido y puede ser que resulte siendo un poco molesto. aunque son losla parte que no me gusta de este videojuego ya que lo único que contienen son personajes secundarios, que no aportan mucho al juego.Mientras tanto en lo que a jugabilidad se refiere, el juego es muy divertido, sobre todo si lo juegas con un amigo porque te lo puedes pasar muy bien. El juego añade algunas innovaciones a la jugabilidad, entre las que destacan más son los ataques en equipo (están muy implementados dentro del juego) y el sistema de recursos (cierta inspiración de Minecraft) Mientras juegas puedes encontrar materiales que te pueden servir para realizar, ciertas construcciones especiales para superar ciertos desafíos.y teniendo una pantalla dividida para 2 jugadores (multiplayer)Como lo mencione al inicio, el doblaje, este apartado es sensacional, las voces son las originales al de las películas y además en español por lo que es una delicia. El apartado de la música también es bastante bueno pero cuando estás fuera de las misiones (en el mundo abierto) las canciones son un poco repetitivas pero están muy bien.Tiene una excelente recreación de las 2 primeras películas del Hobbit, al mismo tiempo que encontramos una gran cantidad de humor (sano) siendo un juego con un doblaje excepcional y además un juego para todos los públicos, muy recomendado para los niños.Repleto de humor que obviamente es para todos, como lo dije antes , pero con cosas que son para verdaderos fans de la saga de El Hobbit, y por otra parte tambien encontre un par de puntos negativos, como no incluir la Tercera Película, en el juego de ninguna forma y la existencia de dlc absurdos que podían haberse incluido en el juego final.Cabe recordar que tanto LEGO Lord of the Rings como LEGO The Hobbit fueron regalados durante las pasadas navidades desde diversas paginas (no las pongo, porque seria spam) de ahí surge la duda de los fanáticos de El Hobbit, el por que removieron el juego. No está claro si estos títulos volverán a aparecer en el futuro como hasta ahora en clave recopilatoria o tienda digital, pero me inclino a que lo removieron por pérdidas económicas, si, una pena, pero las licencias son caras.Bueno esto es lo que les he traído en esta oportunidad algo corto, pero sutil, espero sea de su agrado, su apreciación me motiva a seguir escribiendo. Saludos a todos.