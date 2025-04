LEFT 4 DEAD 3 .....¿EXISTIRÁ? ¿2018?

¿Será que este año se viene la tercera entrege de VALVE?

¿2018?

Cómo muchos saben , Left 4 Dead 1 , cautivó a mucha gente en el 2008 y luego para 2009 salió Left 4 Dead 2 y para LA COMUNIDAD DE ESTÁ esta muy agradecida por esa segunda parte así como los bastantes juegos de VALVE por ejemplo:



►Half Life 2



►Team Fortress 2



►Portal 2





Y muchas juegos más .....

Ahora después de mucho , así como yo , PARTE DE LA COMUNIDAD DE LEFT 4 Dead 2 , A uno le empieza a aburrir los mismos mapas en sus primeras versiones del LEFT 4 Dead 2 , para cuando el juego se fue actualizando , FUE MEJOR ,¿PORQUE?

Si, porque implementaron los mapas del LEFT 4 Dead 1 y , Para mí sinceramente , fue un momento nostálgico , VER AMBOS JUEGOS EN UNO SOLO , luego para más adelante , SE VINO OTRA ACTUALIZACION CON LAS MUTACIONES EN EL LEFT 4 Dead 2

¿Y EN QUÉ CONSISTÍA LAS MUTACIONES?



Pues para resumirlo, son modos de juegos que le hacen más dificiles al juego , POR EJEMPLO Unos de las jugados son

•ÉL ÚLTIMO HOMBRE SOBRE LA TIERRA:Este modo consiste en que tú juegos en modo solitario sin la compañía de algun BOT o compañero en toda la campaña , pero qué hace dificil a esto? LOS INFECTADOS ESPECIALES...

•¡Tannnnnnnnnnnk¡: Este es un modo ENFRENTAMIENTO , pero , bastante diferente , porque sólo en todos los capítulos de la campaña aparecen TANK(Es un zombie especial , de contextura gruesa).... , pero no están la misma cantidad DE HP , si no que baje a 3000 DE HP , para que el ENFRENTAMIENTO PUEDA SER EQUILIBRADO.

•Equitación: Este modo consiste en el que toda la campaña evites a los JOCKYS , suena fácil , pero no lo es.. INTÉNTALO.

Y ASI COMO ESTA MUTACION EXISTEN MUCHAS MÁS...... , TE INVITO A PROBARLAS...









Y PUES Ahora han pasado casi 10 años de la entrega de LEFT 4 Dead 2 , cómo anteriormente se los dije , seguimos en espera de la tercera parte , como tambien hay gente que se ha retirado de la comunidad porqué ya no tienen la esperanza de una tercera parte :/ .SOLOS LOS FIELES ESTAMOS AQUÍ.

y En este artículo que ESPERO QUE ME LO ACEPTEN , porqué se que en GAMEHAG hay gente de la comunidad de LEFT 4 Dead y espero sus comentarios :D ☺ les demostraré , que hay muchas posibilidades de un 80% que sí existe , SIIIIIIIIIII, un 80%.

Ahora se los diré e iré por partes , INTENTARÉ NO SER TAN LARGO , porque sé que a ustedes no les gusta leer xD .



El 01/10/2012 (Primero de Octubre del dos mil 12 en una conferencia de VALVE del escritor Chet Faliszek , uno de los desarroladores de los juegos mencionados cómo Half Life 2 , Left 4 Dead 1 y 2 , Portal 1 y 2 , Counter Strike: Global Offensive y muchos juegos más ......





La gente de EURO GAMER se hizo presente en esta conferencia e hicieron muchas preguntas , pero la que más importa al cuál se lo dijeron a Chester Fue:

¿Habrá otra entrega?

A lo que el responde : ¿EL 3? , pues en un futuro cómo cualquiera , yo diría a todos nuestros juegos, pero no hay una promesa sobre cuándo o dónde .



Y pues de esta respuesta puedo afirmar , que quizás si esté en progreso , pero se están enfocando en otros juegos cómo Team Fortress,CS:GO , Dota 2 y muchos más , YA SABEN..... porque ahí les genera más dinero, porque tú como programador , no te vas a enfocar en un juego que esté muerto (PARA ELLOS , PORQUE PARA MÍ NO )

Y pues de repente muchos me pregunten , ¿ESTÁS SEGURO DE LA TERCERA ENTREGA? Y Sí , te puedo decir con todo y pruebas mi QUERIDO LECTOR.. ♥

El 19/06/13(Diecinuéve de Junio del dos mil trece) JIRA (Es una aplicación basada en la WEB en el seguimiento de errores ,incidentes,y gestión de proyectos y pues esta aplicación publicó unas IMÁGENES DE VALVE en la cual se puede observar la carpeta

•L4D3

•L4D3 Audio

•L4D3 Developers

IMÁGENES PARA QUE ME CREAN:







Y pues con esto puedo sacar muchas conclusiones y QUE LEFT 4 Dead 3 ESTA EN PROGRESO , pero no terminado , pero cuando vi esto en el 2013 , PUEDO NO PUDE EXPRESAR CUANTA FELICIDAD HABIA EN MÍ , pero en fin , si esto no es suficiente ,les puedo dar más ..... 7u7



El 05/08/2013 Un suscriptor de DOTA 2 del canal REDDIT tuvo un TOUR en los establecimientos de la empresa VALVE localizada en Bellevue, WASHINGTON, EE.UU y pues lo cual , la mayoria de gente , podía tomar foto en los interiores del cómo se crean estos juegos y la programación que tiene aquello , tambien para ver el duro trabajo de ESTOS GRAN MAESTROS , que BRINDAN JUEGOS PARA NOSOTROS se publicó una foto en estas tantas grabaciones que hubo y se vió esto:



y BUENO ESTAS SON UNA DE LAS POCAS PRUEBAS QUE HAY PARA CREER QUE HAY UNA TERCERA ENTREGA DE VALVE EN Left 4 Dead 3 ♥ SALUDOS DESDE PERÚ ♥