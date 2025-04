Left 4 Dead - Videojuego aclamado por el publico

Hola a todos gente, bienvenidos a este nuevo artículo de Left 4 Dead, hoy daré varios puntos interesantes y que pueden mostrar algo nuevo para saber porque este videojuego es tan reconocido, como una reseña al juego junto a una mini opinión personal y la historia detrás de su desarrollo. ¡¡Así que sin más que agregar, Comencemos!! (Si quieres leer acerca de la historia de Left 4 Dead para comprender mejor, puedes buscar mi artículo en el foro "Left 4 Dead | Historia y Campañas")

Reseña



En un principio parecía un nuevo juego que la gente jugaría se divertiría y ya está, pero el hype se elevó a un punto muy alto en cuanto el mundo vio un enorme potencial en este. Un videojuego que rompió las expectativas al momento de ser lanzado, esto se debe a su jugabilidad, modo, reto e historia, que como ya he mostrado anteriormente es un videojuego que narra un apocalipsis de una manera única, no como otros que tiene a Infectados rápidos porque sí.



Este videojuego nos permite mostrarnos a personajes que se enfrentan a Infectados porque quieren acabar con ellos, o porque les arrebataron algo (como por ejemplo a Zoey, la cual pierde a sus padres en el primer día de la infección). Los personajes están en este videojuego porque son especiales, pero si ellos no se dan cuenta hasta la penúltima campaña, ¿porque nos emociona la historia de forma tan excesiva? Pues esto es fácil de responder, su jugabilidad, retos y enemigos son únicos, nunca antes has visto a Infectados que puedan lanzarse entre los edificios, o a otros que puedan lanzar un vomito de un líquido que resulte exquisito a una horda de infectados.







Esas cosas hacen que este videojuego sea único y especial, un videojuego que haya hecho enamorar a todo el mundo en su primera partida, un videojuego que tuvo una secuela de manera anticipada, pero por eso no fue mala, en su lugar, mejoro todos los aspectos de su primera entrega.



Además de que el juego extiende mucho más sus objetivos e historias si el jugador ya se aburre de la principal, esto con los mods y mapas creados por la comunidad, los cuales son un montón como para mantener al juego vivo otros 6 u 8 años.



También, todas esas cosas están sujetas a varios modos de juego, lo que nos permite divertirnos controlando a un Infectado especial, u otros en los que la dificultad aumenta, debes sobrevivir lo que más puedas o busques latas de gasolina para encender un generador (Left 4 Dead 2). Cosas que parecen simples, pero pueden entretener a el jugador durante meses. ¿Es decir, en que otros juegos puedes controlar a un Infectado de forma online? Bueno, eso lo dejo a tu criterio.



Sin duda, uno de los mejores videojuegos de "Zombies" que puedas jugar, y por eso se ha logrado ganarse el título de "Un videojuego aclamado por el público". Este lo puedes jugar con amigos o solo si es que quieres pasar el rato.



Y ya como un punto adicional, lo unico que puedo opinar sobre este gran videojuego, es que todo lo que tiene es entretenido, no importa si vienen personas toxicas y te dañan el juego, porque siempre te divertirás junto a otras que solo disfrutarlo. Todas sus campañas con historia y jugabilidades incrementan mi amor por este, además de que hayan muchos mods y mapas para descargar e incrementar la experiencia con este. Por eso es un gran videojuego.





Detrás de su desarrollo



Ya para concluir solo quiero hablarles un poco sobre el estudio que desarrollo el videojuego antes de Valve, y es que aunque no haya hecho demasiado mientras estaba en manos de Valve, fue el estudio que creo y diseño la historia de este videojuego, además de que también tenía ideas conceptuales que mostrare en breves instantes.



Y es que como he mencionado anteriormente, aunque no hay influenciado demasiado luego de que Valve acabara con su desarrollo, fue el estudio que le dio vida a este hermoso videojuego, el cual fue una simple idea que termino convirtiéndose en una hermosa obra de sesos. Como se logra ver en algunos sitios de internet, hay campañas en las que "Turtle Rock Studios" comenzó a realizar durante mediados del 2005, esto también involucraría a su diseñador gráfico en los comics que lograron realizarse sobre el videojuego. El estudio realizo varias opciones de campañas, jugabilidad y diseño de los personajes. Esto también se ve en campañas descargables en las cuales el estudio trabajo, pero sin embargo no termino usando o simplemente fueron desechadas. Tales como la campaña beta "Dam it", la cual fue desechada por el estudio, ya que después fue sustituida por Cosecha de sangre y el Ultimo Vuelo. Campañas que, aunque hubiesen sido del programa Beta, parecen ser muy completas y traen un buen contenido para extender la jugabilidad con algo oficial, pero desechado. Aquí una imagen de este mapa:







Prosigamos con su historia, pues, el equipo de Turtle Rock Studios como he mencionado anteriormente, comenzó el desarrollo del juego a mediados del 2005, luego presentaron la idea a Valve para que le apoyasen con su motor gráfico Source, y también para que realizaran parte del desarrollo de su juego. Algo que no fue para mal, ya que aunque Valve se llevó más crédito entre las manos, el equipo de Turte Rock se hizo muy reconocido, lo cual los motivo para que un año más tarde del lanzamiento de su primera entrega, hicieran su secuela, Left 4 Dead 2, la cual implemento más sistemas de jugabilidad, gráficos y otras cosas que mejoraron la experiencia de los jugadores.



Sin duda, Turtle Rock y Valve formaron un muy buen equipo durante su época, y aunque ya hayan pasado más de 9 años, el equipo de Turtle Rock confirma nuevos videojuegos, los cuales pueden estar o no vinculados con el universo de este hermoso videojuego. Esto ha sucedido en el mes de febrero y marzo, en los cuales se confirmó un apoyo por parte de Warner Bros Interactive Entertainment para realizar lo que algunos dicen y otros especulan es un sucesor espiritual llamado "Back 4 Blood", y es que, aunque su nombre tenga similitud al que estamos hablando, no se sabe nada de este hasta el momento. Pero esto ya lo hablare en otro artículo cuando se nos presente más información sobre Back 4 Blood.



Una historia de un estudio pequeño, que ahora pasa a participar en el desarrollo de un videojuego con un estudio inmenso, algo que logra hacer felices a algunas personas, y a otras les hace sentir motivadas para la creación de uno de sus videojuegos... Si es que no es una similitud enorme con el Left 4 Dead tal y como en World War Z. Imágenes de los personajes Beta del juego:







Y pues bueno, ahí están los puntos que en mi opinión hacen que este videojuego sea muy importante e interesante. Volveré otro día con algún otro juego, Gracias por leer.



-Sánchez_64