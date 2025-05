( 33 ratings)

League Of Legends, lo más atractivo de él.

En este artículo dictaremos una variada cantidad de puntos que nos ayudarán a decidir si LoL es un buen juego o no, y en caso contrario, ¿por qué jugarlo?. LoL (League of Legends) es un juego creado en octubre del 2010, del género MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), desarrollado por la empresa Riot Games, la cual hace un tiempo anunció su venta a la empresa Tencent.



PROS:

-El juego posee muchos modos de juegos

-El juego posee muchos mapas

-Jugar en equipo prehecho divierte bastante y te puede sacar risas

-No es P2W

-El juego es gratis

-Tiene servidores generalmente buenos y para todas las regiones

-Tiene servidor de pruebas

-El soporte tiene una respuesta casi inmediata

-Están en constante actualización

-E-Sports

-El Equipo administrativo responde las preguntas que suelen hacer, incluso si está en su contra (Ejemplo: "Siempre nos ponen el mismo modo rotativo"), en los preguntas y respuestas que hacen constantemente

-Nos mantienen al tanto de las actualizaciones planeadas a futuro y de posibles cambios.



CONTRAS:

-Jugar sin un equipo prehecho recae en Trolls, Afk's, Flamers, etc.

-El sistema de reportes va bastante pésimo

-No escuchan mucho los reclamos al menos que vayan a gran escala, o al menos generalmente

-Generalmente entra en un Meta nuevo cada temporada que no requiere skill (Actualmente Tanques)

-No pueden dar muy buen soporte de latencia a ciertos países (Ej; Venezuela)(Esto no recae en RG si las compañías de internet no brindan su granito de arena, sin embargo, solo sucede con LoL, o almenos a mi.)



CONCLUSIÓN:

El juego es bastante divertido para jugarlo con amigos pero no es muy bueno si juegas como jugador individual, aún así, es posible, solo es cuestión de poder jugar lo mejor posible y no flamear, tampoco hacer lo que no te gusta que te hagan (Trollear o irte afk), el soporte es bastante bueno pero el sistema de reportes es muy malo, el juego no es P2W y es gratis, en mi opinión el juego lo recomiendo, soy un jugador individual y me divierto bastante y es posible subir de ligas o ganar partidas, el si jugarlo o no recae en cada quien, si te gustan los género "MOBA" lo recomiendo totalmente, he jugado a Dota2 y HoS que son los que más he visto que tienen mucha "rivalidad" con LoL por así decirlo con ganas de cambiarme de juego pero sinceramente en género "MOBA" veo mucho mejor a LoL, ya que está optimizado, su soporte es bastante bueno, tiene opciones detalladas, etc.



MI OPINIÓN:

Básicamente recomiendo el juego, jugarlo o no recae en ti y entre todos los MOBA que he jugado, a mi parecer es el mejor.