Las Mejores Peleas con Bowser

Le hemos dadu un poco de tiempo a diferentes titulos, pero nunca le dedicamos tiempo a uno de los videojuegos mas populares a nivel mundial y me refiero a Mario Bros, pero es de total conocimiento de que este plomero no seria nada sin el antagonista Bowser, pues a lo largo de muchos años hemos vencido a este villano. Pero cual de todos los encuentros son los mejores en toda la saga de videojuegos. Eh de aclarar que esta es una lista personal y no pretendo imponer mis gustos, pero si tienes una lista diferente y/o quieres agregar otro enfrentamiento que falta puedes hacerlo en los comentarios.

5.- SUPER MARIO 3D LAND

Este juego para 3Ds mostro una nueva dinamica para los juegos de Mario, claro que algunas dinamicas eran muy similares a anteriores entregas, pero se sentia diferente debido a los escenarios nuevos para darle prioridad al 3D.Bowser se presentaba en varias ocaciones tirandonos bolas de fuego desde la distancia y solamente teniamos que pasar el nivel esquivandolas hasta llegar hacia el hasta que apretabamos un boton que se encontraba al otro lado de un puente haciendo que el villano caiga, sin embargo, el enfrentamiento final se tornaba mucho mas complicado y mas extenso pues cuando estabas a punto de rescatar a la princesa Bowser aparecia y destruia todo el castillo, asi que teniamos que atravesar todo para volver a donde estaba Fitch, pero no la teniamos facil puesto que Bowser nos perseguia durante todo el nivel saltando, tirando mas bolas de fuego y poniendose en frente mientras toda la plataforma se va colapsando y de repente apretavos nuevamente el boton magico y el villano desaparece, pero ese no era el final ya que nuevamente regresa pero mas persistente que antes y tenemos que seguir escapando.Esta no es de las batallas mas emocionantes o emblematicas del plomero, pero si una de las mas divertidas por que te costara llegar al final del recorrido.En la epoca de oro de los videojuegos Mario se enfrentaba a las tropas de Bowser, siende este ultimo apenas un bebe, con la ayuda de todos los Yoshis en la isla de los Yoshis (un poco raro, pero asi era)El mini Bowser primero se nos enfrentaba haciendo sentones haciendo que todo el suelo temblara, pero el villano no estaba solo pues venia acompañado de un mago que hacia gigante a si joven amo. De esta forma la batalla se pasa al exteriorm con un Bowser de tamaño descomunal que se acercaba poco a poco para destruir el lugar donde estabamos ubicados. Entonces yoshi golpeaba a Bowser dandole unos buenos huevasos haciendo enojar al villano que hacia que nos quedasemos sin suelo haciendo de este enfrentamiento cada vez mas y mas complicado. Cuando finalmente lo venciamos Mario y Luigui llegaban a sus padres y por fin Los Heroes Habian Nacido.El señor Bowser tambien recurria a la tecnologia y luego de vencer a todos sus hijos que andaban repartidos de castillo en castillo llegabamos a la masion de este villano que parecia mas una discoteca que llamaba mucho la atencion. Una vez que pasabamos todo el castillo llegabamos hacia el responsable de tanto caos en el reino, pero no iba solo ya que Bowser estaba montado en una especie de nave con cara de payaso donde guardaba una variedad de artefactos como bolas gigantes y mechacupas, estos ultimos eran su punto debil pues podiamos recoger algunos y lanzarlos hacia el y una vez que lo venciamos Bowser se iba y nos regresaba a la princesaMario ya se habia desempañado muy bien en 2D, salvamos una y otra vez a la princesa y se habia ganado nuestros corazones hasta que se decidio entrarle a los 3D y fue en ese entonces donde Mario se convirtio en un icono de los videojuegos.Mario 64 es bueno por mushisimos factores, pero por ahora hablaremos de los enfrentamientos con el villano, pues son 3 veces que no peleabamos contra Bowser y las batallas se basan en el mismo concepto de lanzarnos bolas de fuego e intentado aplastarnos haciendo de todo para derrotar a Mario, sin embargo, nosotros encontramos en punto debil del popular dragon, La Cola. Lo que teniamos que hacer era ponernos a sus espaldas, agarrarlo por la cola y lanzarlo fuera de la plataforma donde por pura coincidencia se encontraban algunas bombas. La ultima batalla era la mas complicada pues aunque tenia la misma dinamica para vencer a Bowser, este se ponia furioso destruyendo la plataforma y dandonos menos espacio para escapar e intentar sujetarlo de la cola, aparte de ser impactado 3 veces por las bombas. Al final salvabamos a la princesa otra vezs y lo unico que obteniamos de recompensa era un besito....JA no ma.El mejor enfrentamiento contra Bowser pues atravesamos 7 mundos para llegar a la guarida del villano, el castillo tiene muchas trampas pero luego de llegar a la camara donde Bowser te estara esperando. Lamentablemente el popular villano no diseño muy bien este lugar, ya que el centro de la plataforma estaba echo de simples ladrillos haciendo que por cada salto que daba Bowser, era un salto mas hacia su derrota.La musica y el enfrentamiento hace de este enfrentamiento uno de los mas epicos. Despues nos encontramos con la princesa y esta hace un chiste de mal gusto.