Las mejores misiones de Call of duty - (MI OPINION)

Call of duty, es mucho mas ue un shoter, mas qu un titulo que vende millones de copias cada año, mas que un juego con jugadores extraordinarios, algun que otro niño rata, chetos y uno que otro inconciente que desconovce que para sovrevivir en su online, ay qu estar muy rapidos. Este es uno de esos juegos de momento, de esos que lo mejor sucde entre tiroteo y tiroteo , cuando una serie de combates mas o menos inspirado deja hueco a su autentica gran base, secuencias de lagrimita que asoman tras ser abofeteados por una ecena capaz de ponernos el corazon en un puño.



Sin nada mas que decir, estos es lo mejor de Call of Duty.

- MODER WARFARE 3 - POLVO A POLVO



Poniendote en los zapatos de el capitan price, nos situamos a las afuersas de un rascacielos en un ultimo intento de matar al antagonista de la serie Makarov. El el transcurso Price se ve obligado a seguir a este personaje de una manera muy epica, salta n un helicoptero que esta despgando y al mismo tiempo que lo derriba, es entoncs que Price llega al limite cuando ve la muerte de su compañero Yuri hacindo que nuestro capitan, mate a Mararov de una manera brutal.







- ADVANCED WARFARE - CAPTURADO



Tal vz lo mas parecido en una innovacion de la franquicia en años. Esta mision tiene al personage mitchel y su unidad arstada, escapando de la carcel. Lose, no parece muy original, pero y si te rimpen el brazo haciendo que seas incapaz de recargar tu arma. Pues en est penultimoo nivel, dependes de cobertura, la conservacion de municiones y de los bravos de tus compañeros mas que nunca, pero al final de esta mision recibes una pequeña sorpresa, manejando un robot gigante y matando a quien se te cruze en tu camino.







- MODERN WARFARE 2 - MAXIMO RIESGO



Alguna vz as querido escalar por el hielo sin tner que preocuparte por las concecuencias de un resbalon, pues tal vez no, pero esta mision es lo mas cercano a eso. Jugando como roacht, tu y el capitan Mctavish - osea Soap - se infiltran en una base ultranacionalista rusa en las montañas para recuperar el modulo de un satelite caido. A medida de que te infiltras las cosas se ponen muy feas despues de completar tu objetivo, es ay cuando acabas escapando al mejor estilo de james bond en una moto de nieve con un super salto al final dejando simbolicamente todas realidad en el olvido.







- CALL OF DUTY 2 - DIA D



Te acuerdas de el baño de sangre de la pelicula rescatando al soldado ryan, bueno en esta mision tienes la oportunidad de ser testigo de la brutalidad de esta mision como el cabo del jercito de lso estados unidos Bill Taylor. Si as visto la pelicula o sabes historia sabras que si no tiwnes exito , los nazis van a ganar y el mundo como lo conocemos habra terminado.







- MODERN ARFARE 2 - WOLVERINES



En esta mision qu marca el final del primer acto de la campaña, laas cosas se pusieron grabes cuando rusia declara la guerra a estados unidos despues de la masacre en "nada de ruso". Lanzando una invasion a gran escala, los soldados de estados unidos se despliegan como los primeros en responder, esta mision emocionante utiliza muy bie los elementos del caos, destruccion y desesperacion que ocorre en tal calvario, ademas todos mandan al pobre soldado Ramirez, quien es nuestro personaje en esta batalla.







APRECIACION FINAL:



Sin duda alguna, uno de los puntos fuertes que tine este fabuloso juego, es su campaña. Estas de acuerdo con la lista?...que mision de call of duty saco tu soldado interior...dejamelo en los comentarios..un abrazo y que tengan un feliz año nuevo...hasta la proxima