Las Mejores Armas De God of War (Mi Opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez de un Top de las mejores armas de God of War según mis gustos, Como ya termine de escribir de casi todos los god of war menos es del móvil porque no me gusto para nada, termine decidiendo escribir sobre este tema, que seguro que les va gusta. Bueno sin más que decir espero les guste el articulo y lo disfruten.

Bueno amigos aquí les traigo uno de los mejores top de armas de este gran juego llamado God of war, a pesar de tener una gran fama y ser unos de los mejores juego, tanto para las mejor consola que existe ósea Playstation o me lo niegan?, sé que la mayoría les gusta este tipo de juego de acción y aventura y seguro que les gustara el top. Bueno sin más rollo que empiece el top.





Las espadas del Caos.

Las mejores espadas de todas las sagas de God of war, y todo saben que estoy en lo cierto. Unas espada en el cual fue el inicio de esta gran saga, en el cual tiene una gran fama por ser una gran parte de nuestro protagonista Kratos, esta espada hechos por el dios de la guerra ares, en el cual le otorgo esta grandiosas armas a kratos. Estas armas tiene la apariencia de dagas un poco alargada, en el cual tiene un gran poder y un aura de color rojo alrededor de estas armas, en el filo veremos tipo de dientes afilado, esta arma puede cortar exactamente lo que sea, no olvide que esta arma esta unida a kratos por sus cadenas alrededor de sus brazos, además de todo lo nombrado, si nos fijamos en la empuñadura veremos que tiene una calavera en la cual no se nota mucho, pero si se fijan bien seguro lo verán. Sin duda las mejores armas de toda esta grandiosa saga God of war, mis favoritas y la de muchos.





Espada del Olimpo.

La espada más poderos de todo God of war, creada por el gran dios Zeus y forjada para detener la gran guerra entre los “titanes y dioses”, esta espada salida por primera vez en God of War 2, enviada a kratos para derrotar una estatua gigante en el cual ayudo a kratos esta espada vencer la estatua, sin embargo el que porte esta espada le quito los poderes de un dios y lo debilito muchísimo, esto quiere decir que esta espada solo puede usarla los dioses con mucho poder aunque tiene sus consecuencias, también lo uso kratos para matar a Zeus en god of war 3 y suicidarse. Bueno hablemos del diseño de la espada, me encanta me recuerda mucho a una espada de “World of warcraf”, en el cual tiene un aura azul a pesar de tener un gran poder, un espada de color plateado con oro puro, la espada tiene un gran agujero en el medio y en su empuñadura de color azul muy hermoso, por cierto en el cual tiene una especie de figura muy rara que no distingo a que se parece, tiene un diseño casi muy único. Una de las arma favoritas de todos los fans de god of war.





Garras de Hades.

Un arma en el cual su poseedor es el dios del inframundo conocido como Hades, en la cual nuestro protagonista se la arrebato derrotándolo y obteniendo esta arma bien chula. Si no fijamos en su diseño es una especie de ganchos en cada arma, en el cual tienen cadenas unidas a kratos, muy parecida si forma de atacar a las espadas del caos, aunque estas armas tiene un color morados sus gancho, esta arma tiene un poder muy espeluznante en el cual puede robar las almas del enemigo que se te atraviese, sin duda el poder de un dios del inframundos que se podría decir, además tiene una especie de púas esta armas al su alrededor, muy chulo según mis gustos. Un arma digna de salir en este top.





Hacha Leviathán.

Una arma muy reciente, reciente salida de la entrega de God of war 4 (2018), sin duda la nueva arma principal de kratos, en el cual fue forjada por unos hermanos herreros bastantes buenos por así decirlo, supuestamente usando el material del martillo de Thor en el cual fue destruido pero creando esta hacha, pero lo que no entiendo por qué esta hacha congela no se supone que debería de tener poderes de trueno, bueno dejemos esta dudas para después. Bueno un arma bastante poderoso la mejor arma sin duda de las tierras Nórdicas, en el cual tiene un poder que es congelar a sus enemigos en la cual es muy efectivo para kratos. Esta arma su diseño es bastante casual no dan detallista por así decirlo, en el cual si vemos el hacha es bastante normal como cualquier aunque con marcas muy bonita en el cual brillan de color azul muy hermoso.





Espada de Artemisa.

Una de mis espadas favoritas por su diseño muy “único” y bonito. Una espada en el cual su poseedora es Artemisa, en el cual se la otorga a Kratos en el templo de pandora. Una espada de color morado, además de ser un espada diferente a las demás, una espada larga y curveada, bastante afilada y poderosa, sin embargo esa espada al su alrededor tiene un aura muy bonita también. Mi favorita y la de varios fans de God of war.





Bueno he finalizado este top de armas, espero que les haya gustado y que lo disfrutaran. ¿Cuál fue su arma preferida del top?. Sin más nada que decir les mando un saludo a todos.