Las asombrosas aventuras del Captain Spirit

Todo bien? todo correcto?

Dontnod Entertainment la empresa desarrolladora de Life is Strange mencionó que el primer episodio de la segunda entrega de uno de sus juegos más exitosos (Life is Strange 2) estría de forma virtual para el 27 de setiembre del año 2018 para PC, Xbox One y PlayStation 4. Hoy en el año 2019 no te vengo a hablar de su segunda entrega, sino de The Awesome Adventures of Captain Spirit. Un título muy llamativo, el cual se basa y nos pone como protagonista principal al pequeño Chris, dependerá de nuestra habilidad para encontrar las suficientes pistas que nos servirán para enlazarlo y entender mejor el juego Life is Strange 2. Cabe mencionar que está disponible para descarga digital de forma gratuita.







Comenzaré hablandote de Dontnod Entertainment quien desarrollo de forma brutal (grandiosa) Life is Strange demostrando la forma correcta de contar historias. Ganando por su esfuerzo gran premios y muchos aplausos por la comunidad gamer al habernos ofrecido tal juegazo con su gran historia episódica. Dontnod Entertainment también ha desarrollado títulos como Vampyr, Twin Mirror, entre otros. Así que estamos ante una empresa la cual ha ido ganando años de experiencia tras sus juegos.



Ahora, centrándonos en su videojuego The Awesome Adventures of Captain Spirit, el juego nos pone en los zapatos de Chris, quién es un joven con una gran imaginación, pero que no logra ser feliz del todo por los problemas que afrontará día a día. Chris nos irá mostrando detalles de su entorno como también los viejo recuerdos, ilusiones rotas, etc. Algo duro para un pequeño niño de tan sólo 10 años. La aventura que nos aguarda como Chris es muy curiosa y entretenida, pero llega a ser algo corta e incluso un poco aburrida en algunas ocasiones.







El sueño de Chris será ser un gran superhéroe, le encanta jugar con sus muñecos y hace uso de su imaginación para hacer todo tipo de magia que el los denomina como poderes al igual que todos los niños a esa edad. Además, él tiene la facilidad de poder imaginar villanos y héroes sin problema alguno gracias a los cómics que su madre se lo dio cuando era más pequeño. Por lo que él empezó a darles vida mediante sus dibujos y logrará viajar a un mundo imaginario creado por si mismo lleno de héroes y villanos. Él será uno de estos héroes, él cual tiene como misión derrotar a los villanos de su mundo.



Sin embargo, aquí viene la pregunta del millón... entonces ¿Chris sólo hace uso de su imaginación o en realidad tiene esos poderes? Bueno eso te lo dejo a ti, pues no quiero darte spoilers (como lo hicieron mis amigos conmigo al decirme que spiderman moría ni bien se había estrenado Infinity War :c). Este juego que vendría a ser un capitulo anterior a la Life is Strange 2 tiene una duración de 2 horas, pero es un juego rejugable, pues habrán muchas decisiones por elegir y gran variedad de acciones por realizar. Aunque lo terminemos, nosotros podemos continuar jugando de nuevo y llegar a cumplir algún objetivo que no hayamos podido obtener y de esa manera entender mejor Life is Strange 2.









El joven Chris al cual usaremos durante toda la aventura, irá tomando y realizando acciones que serán relevantes para el desarrollo de la historia dándonos así muchos caminos alternativos en la trama. Si esto no fuese poco, Chris enserio quiere ser un superheroe y hará uso de sus poderes en ciertas ocasiones bajo su alias de Captain Spirit. Aunque su padre no lo apoye con su faceta de superheroe, él no se dará por vencido y continuará su aventura en este grandioso juego gratuito. Como ya lo mencioné, el juego es rejugable y con unas 4 veces diría que es suficiente para llegar a completarlo al 100%, pues este juego tiene una duración de 2 horas aproximadamente.









Gráficamente el juego nos ofrece un gran trabajo tanto en los detalles de las expresiones en los personajes como en la solides y realismo de las cosas. Es notorio que Dontnod Entertainment ha hecho un buen uso del UE 4 (Unreal Engine 4). Los paisajes y ambientes donde estará nuestro personaje logra conectar rápidamente, pues el realismo y la situación por la cual pasará Chris en ese momento encaja, sin dejarnos algún vacío, cosa que es bueno y muy poco se ve en la mayoría de videojuegos de este género. Además, los subtitulos que presentan Las asombrosas aventuras del Captain Spirit son en español, un punto a favor para las personas que viven en españa y en América.











Un juego gratuito, pero muy bueno, pensado estrategicamente para los usuarios que han jugando con anterioridad el juego de Life is Strange y para los que esperan con ansias Life is Strange 2. Un juego que busca llamar la atención de muchos nuevos jugadores en todo el mundo.