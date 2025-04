Labyrinths of Atlantis - Reseña personal. (b_s)

Tras rebuscar en el interior de Gamehag, he encontrado una joyita de las que te hacen reír por no llorar, os traigo Labyrinths of Atlantis, uno de los juegos que nos pueden tocar en las Steam Keys o podemos adquirirlo por 719 Gemas.Además, lo tenemos en Steam por 0'79 euros, pero está rebajado un 51%, por lo que lo tenemos actualmente a 0'39 euros.Antes de empezar tengo que deciros que voy hacer este artículo desde el humor, ya que no he durado más de 20 minutos en el juego y ahora comprenderéis el porqué...Para empezar os pondré en la pedazo trama que nos ofrece Labyrinths of Atlantis.Nos encontramos en unas islas, supongamos (hay que tener mucha imaginación) que es Atlantis, y nos situamos en unas plataformas de madera sobre el agua en la que nos encontraremos a monstruos / velociraptores ciborgs que tendremos que matar con una escopeta, que ha vivido momentos mejores, mientras encontramos 6 notas ( a lo Slenderman, como la que vemos arriba) que nos dicen como resolver un acertijo.¡Ah! Se me olvidaba, también tenemos una linterna que ilumina increíblemente bien, pero es inútil porque el juego transcurre de día.No puedo comentar este "juego" de forma técnica y seria como hice con Shadow of the Tomb Raider porque tiene carencias por todas partes, lo único bueno es que te hace reír de lo malo que es.En primer lugar tenemos las texturas predeterminadas del típico terreno 3D recién generado, esto hace que desde el principio del juego haga que tus ojos sangren y , esto es real, te de dolor de cabeza al cuarto de hora como a mí. Además de todo esto, hay una incoherencia completa en el juego que te deja en mente la frase " Pero que c...".Todo el juego se basa en correr alrededor de las islas desde las plataformas en las que estamos y en meternos en portales que nos transportaran a otras plataformas iguales, mientras buscamos las notas que he comentado al principio, que por cierto, casi siempre se repiten y que aparecen al azar (hasta el punto de poder aparecerte 5 seguidas y la sexta en la otra punta). Para recoger las 6, tienes que ser un semidiós o alguien con mucho aburrimiento que no haya apagado esto tras los 20 minutos de ver como es.Luego si nos fijamos en el agua (bajo tenéis una imagen), vemos que se quedaron sin azul en la paleta de colores y pusieron morado tanto por el cielo como por el mar, simulando (supongo) el atardecer de la manera más cutre que he visto.Respecto a los enemigos ... que decir? Ya se describen ellos mismos, al igual que se buguean ellos mismos. Sinceramente, no se que representan o que son, no se ni de qué están hechos, su textura es como de madera oscura. Vosotros que opináis? Yo voto por velociraptores ciborgs de madera de nogal xD.Por último, hablaré sobre nuestro personaje, lo utilizaremos en primera persona y su forma de moverse es rara, es como si intentase correr y saltar a la vez, quizás sea un pirata con pata de palo y ande con cojera. Y que si lo jugáis es más probable que muera por teletransportes trolls que te envían fuera del mapa que por los velociraptores amorfos.En conclusión, es un juego terrible, desde los gráficos hasta la idea en mente ( en mi opinión), tiene un título demasiado épico para lo que es. No os lo recomiendo comprar para nada y eso que está super barato, es más barato que una barra de pan (aquí en España). Si te toca o tocó en Gamehag pues tuviste mala suerte xD, si lo pruebas al menos te hará reír. Mi valoración es de un 2 sobre 10 y por las risas.Un saludo y espero que os haya gustado esta reseña sobre una de las joyitas que nos ofrece Gamehag. Y como sabéis, toda crítica es bienvenida.¡Felices fiestas y b_s se despide hasta la próxima!