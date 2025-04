La violencia en los videojuegos

Carátula de Contra y su parecido "casual" con los actores de acción del momento:









¡Vamos a matar nazis en el Contra!.. Ok no:









Imagen de Call of Duty Moder Warfare 3:









Imagen de Mortal Kombat:









Como siempre digo, en la vida lo más importante son las situaciones y los detalles. Siempre debemos reexaminar las cosas por muy "normales" que sean, como os invito ahora a repasar algunos detalles de la historia de los videojuegos.Recuerdo cuando era pequeño cómo veía el mundo, creciendo haciéndome heridas en las rodillas, jugando a las canicas, a la peonza... a esa clase de juegos inocentes que jugamos de pequeños aquellas generaciones que pertenecen las personas nacidas en la década de los 80, vimos nacer ay distintos iconos de los videojuegos.Mi primera consola fue la, y sólo pronunciar su nombre me produce una enorme nostalgia. Unos años más tarde me haría con una fantástica, otra pedazo de consola con la que tengo muchísimas horas de recuerdos geniales.Tuve la suerte de tener estas dos joyitas:Hoy es todo muy diferente, antes los videojuegos eran totalmente distintos a los de ahora, imagino que también podría ser debido a las limitaciones tecnológicas antes, pero es innegable que el contenido en violencia de hoy, no tiene absolutamente nada que ver con el que había en el nacimiento y crecimiento de la industria de los videojuegos. No es simplemente que existan shooters de jugador contra jugador, o distintos juegos de batallas de distintos géneros, no amigos, no es sólo eso. A lo que me refiero es a que por ejemplo, todos conocen los clásicos shooter "" que desde hace años vienen repartiendo grandes dosis de adrenalina a muchos jugadores, así como esas versiones o expansiones que existen en las que hay hordas deque hay que destruir y sobrevivir a ellos. Esto es sin duda un claro recalco de no hacernos olvidar que los nazis eran malos.Imagen deQue exista esto hoy en día con la calidad gráfica y sumersiva que conocemos, y que exista sin censura es algo que me sorprende mucho porque enexistió un juego que casi todo el mundo conoce, un clásico de entre los clásicos como bien sabéis, elImagino que ahora mismo no encontráis relación entre estos dos juegos que estoy comparando así a priori, pero veréis yo tuve laoriginal y había amigos míos que tenían esa réplica llamada, que era compatible cony que además de ser más barata solía incluir cartuchos con unas listas de juegos de hasta 6000 en un cartucho, aunque muchos eran repetidos con la variante de algún hack para tener más vidas, otras armas y cosas así, y solían ser juegos viejos depirateados, entre los que estaba el fantástico. A día de hoy las compañías de juegos suelen ser internacionales, pero hace años eran mucho más restrictivas respecto a las distintas regiones hasta el punto de que incluían medidas antiregión, e incluso los cartuchos podían cambiar de forma a modo protección como es el caso de, en lasimplemente ponías un juego de otra región o pirata y la pantalla parpadeaba en verde constantemente.Debido a esto sacaban los juegos en versiones distintas ya sea japonesa, americana o europea y además había diferencias entre ellas. Como estaba comentando el caso de, este juego nació originalmente en Japón de la mano dedistribuído en un cartucho especial que contenía un chip hecho porpara su juego ya quepermitía desarrollar juegos y también su propio formato si así lo quería la desarrolladora, este chip aportaba más potencia gráfica al juego y es algo plausible desde el principio, donde las hojas de los árboles de la selva y otros sprites están en movimiento, en su versión japonesa se llamóy era la que incluía las mejoras desarrolladas por, enpasó a llamarsey prescindieron del chip debajando así los gráficos a estáticos, y en Europa llegó como, que era básicamente el mismo juego pero cambiando los sprites de los muñecos y jugadores por robots. Siendo pequeño y ya habiendo jugado alen lade un amigo, alguien me dejó el juego desin caja, y cuando fui a probarlo con toda mi emoción, me encontré que era elpero mucho, muchísimo más "light", o esa sensación insípida me dió. Esto lo llevé en el recuerdo muchos años porque siempre me pregunté que a qué venía dicho cambio y demás y hace tiempo, con la llegada de internet justamente indagué sobre este tema y comencé a buscar información y hasta tal punto llegué, que descubrí que la versión europea delfue modificada porque había sido calificado de "i" y. No se qué cara tendrás ahora mismo pero la que se me quedó a mí fue de perplejo... ¿nazismo? ¿de qué nivel de violencia hablamos?Es gracioso pensar que esto sucedió hace unos años y que a día de hoy sea una cosa de lo más normal ver nazis en videojuegos o matarlos, indudablemente algo ha cambiado. Podemos verlo también en el transcurso de la historia de los videojuegos, donde a medida que surgen nuevas técnicas, nuevas consolas y la sociedad se va "actualizando", se incrementa a su vez la dosis de violencia que podemos encontrar que están recibiendo los niños. A día de hoy es de lo más normal convertirte en un gángster y traficar con drogas o ser un excelente militar que junto con sus amigos, se dedica a matar nazis o peor, zombies nazis. ¿Qué propósito real esconden estos argumentos? Simplemente se trata de pasar el rato o hay algo más, podríamos estar ante un proceso de insensibilización ante la violencia, y no es broma. Cualquier gamer adicto a videojuegos de guerra perfectamente podría estar recabando experiencia de forma psicológica ante una situación así en la vida real, por lo que si estallara una guerra este tipo de personas no tendría ningún reparo en coger armas que además ya conocen y atacar a sus enemigos, porque ya lo ha hecho muchas veces.Podría parecer exagerado pero no lo es, incluso antaño como comentaba además de diferencias por región, había diferencias entre las versiones de consola a consola. como por ejemplo las rivales de 16-bit. En el caso de la saga deque muchos recordaréis, había diferencias importantes entre, tanto en gráficos como enla ausencia de sangre eny en cambio enno dudaron en poner chorretones de sangre. Esto lo podemos comparar a lo largo de muchísimos títulos,aplicaba la censura a la violencia.Antes los videojuegos eran básicamente para los que éramos niños, aunque también había adultos que jugaban pero no tantos como hoy, entre los que me incluyo, y existen juegos que realmente van enfocados a personas con más madurez y edad, que no para niños de 11 o 12 años que están descubriendo el mundo y se encuentran con un mundo cargado de violencia y en el que su diversión se basa en ella. Es escalofriante, realmente aterrador.¿Con qué clase de videojuegos nos encontraremos dentro de 10 años? Quizá ya no sean videojuegos y vivamos en un mundo en guerra, delincuencia y tráfico de drogas, en el que los niños de hoy sean asesinos de mañana.