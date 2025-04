L.A. Noire - Un juegazo pero no del todo.

L.A. Noire es uno de los muchos juegos que nos ofrece Gamehag. En Steam tiene un valor de 29'99 euros. Este juego destaca entre muchos porque es...diferente. No es un juego con una historia. Es una historia con partes de un juego. Lo que el equipo Bondi y Rockstar Leeds han hecho aquí es....increíble, pero lejos de ser perfecto.He decidido hacer este artículo al ver que el juego tiene pocas críticas negativas.En mi opinión lo han sobrevalorado por tener una historia, ambientación y música buena, cosa que no niego para nada, pero esto no significa que sea perfecto, la perfección no existe como tal y esto es lo que quiero expresar desde mi punto de vista, quiero explicar los ingredientes que creo que harían falta para que este juego estuviese más cerca de la perfección. A sabiendas de las discrepancias que pueda originar, las cuales respetaré y puede que hasta llegue a compartirlas. En primer lugar, al obtener este juego nos teletransportará a un mundo abierto que se establece sobre los años 50 (exactamente en el 1947, tras la 2ª Guerra Mundial) en Los Ángeles. En esta gran ciudad se situa el área del mundo abierto y parece estar llena de vida. No sólo en las calles y sus afueras sino en un montón de interiores donde los personajes se meten en sus propios asuntos.Es genial experimentarlo por una vez, pero luego… la magia desaparece.El mundo abierto es un gran escenario para los casos que investigaremos, pero no hay realmente ninguna razón para pasar mucho tiempo en él cuando no se trata de resolver el caso. Afortunadamente, la mayoría de los viajes en el juego se pueden omitir.Luego está la animación. Francamente, fue de las mejores que vi cuando lo jugué. No es de extrañar que no sólo hayan capturado el movimiento, sino también las animaciones faciales. Esto recrea absolutamente una experiencia cinematográfica, a diferencia del habitual bloqueo del juego a 24 fps con un desenfoque de movimiento. Este juego está bloqueado a 30fps por defecto, pero hay maneras de arreglarlo en Internet.Pero aparte de eso, está muy bien mezclado, ya que en ningún momento se siente como un juego, es como una película que mezcla el cine negro y el detectivesco de los años 40 y 50. Donde protagonizamos la trama con el exmarine y recién nombrado agente de policia al llegar a L.A., Cole Phelps.Pero no es perfecto. Las escenas de interrogatorios son importantes para la historia, pero las opciones nunca parecen tener ningún impacto importante. Aunque haya un sistema de puntuación, pero eso no es demasiado interesante, una vez que has jugado hasta completarlo, no hay razón para volver a jugarlo inmediatamente.Luego están las condenas forzadas. Son necesarias para la historia, pero como policias deberían hacernos sentirnos mal saber que no tienes al culpable 100% exacto por las pruebas, teniendo que acusar a alguno de los dos sospechosos por intuición.Una de las partes que no tengo queja alguna son la voz y música, estas partes son un punto fuerte deljuego. Te engancha bien y, aparte de unas pocas líneas de voz, es muy apropiado.Después tendríamos los gráficos. Éstos no han envejecido tan bien, desafortunadamente. Aún viéndose bastante bien en resoluciones más altas, los gráficos faciales están comprimidos a una resolución relativamente baja. Nunca coinciden realmente con la calidad de los cuerpos de los personajes y como parece, es probable que esto nunca se arregle, ya que ni siquiera el remaster en las consolas supone una gran mejora.Vergonzosamente, Rockstar decidió no publicar esa versión en el PC, aunque eso no debería ser un gran desafío, teniendo en cuenta la gran cantidad de caballos de fuerza que un PC típico de juegos de hoy en día plantea.Pero en general, el juego vale la pena tenerlo. Es una gran experiencia, pero una experiencia finita. Dicho todo esto, le doy un 8 sobre 10.Un saludo y espero que al contaros mi punto de vista en esta crítica os haya interesado al verla fuera de lo común.PD: Perdonen por la baja calidad de las imágenes, ya que tengo que reducírsela para poder subirlas al artículo, de lo contrario, si no lo hago me dan error y no se suben.