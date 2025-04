¡Buenas comunidad de Gamehag! Hoy quiero traeros a nuestro dragón favorito Spyro en otra de sus aventuras pero contada de una forma mas adulta y complicada. Pensareis ¿que más nos puede aportar Spyro? pues adentraros conmigo a este mundo lleno de magia para averiguarlo.



Nos vamos corriendo a al tierra de los dragones con: La leyenda de Spyro: Un nuevo comienzo.

Como habréis podido apreciar en el título este es un nuevo comienzo para nuestro dragón ya que este aun es un huevo custodiado por Ignitus junto a más huevos en el templo del dragón. Pero un villano quiere impedir el nacimiento de cualquier de estas criaturas más en concreto el de Spyro, ya que aparte de ser uno muy especial puesto que cada diez generaciones sale uno igual del color purpura es capaz de tener una vida casi inmortal. Por desgracia todo se tuerce en la pequeña aventura de nuestro huevo purpura acabando en un pantano por culpa de unos acontecimientos desafortunados.Es criado por unas libélulas en donde se encuentra su futuro compañero Sparx, ambos creas un fuerte vinculo durante mucho tiempo hasta alcanzar la adolescencia en donde Spyro descubre que no pertenece a ese lugar y es diferente de su familia, por ello decide salir a buscar respuestas a tantas preguntas que rondan su mente entre ellas: ¿quién es? ¿por qué? ¿de donde procede? ¿donde esta su verdadero hogar?.Aquí es donde comienza nuestra historia junto a ambos compañeros por descubrir la verdad y los misterios que rodeando el enigma de la procedencia de Spyro.La jugabilidad que nos ofrece este nuevo título varia de sus anteriores juegos pues aquí nuestro dragón no solo se limitara a escupir fuego por boca ya que cuenta con mas elementos como lo son: El hielo, La tierra y la electricidad pero con el inconveniente de que estos componentes serán limitados inclusive hasta el fuego. Nuestro pequeño Spyro podrá atacar tanto de lejos como de cerca puesto que tiene para usar sus fuertes garras como la cola dando un giro sobre si mismo, así como también una rueda de fuego al saltar. Disponía de ataques especiales según que elemento que teníamos puesto todo esto con medidores de energía y vida. De nuevo en este juego no podremos volar tan solo nos limitaremos a planear como en entregas anteriores pero contábamos con alguna pantalla de vuelo planteadas de otra forma, ya que aquí no tendremos ese libre albedrío y no tendremos que hacer coleccionables en tiempo record, aun así siempre son bienvenidas.Como es mítico de Spyro aquí también tendremos joyas que conseguir pero tienen otro significado aparte de ser coleccionables pues dependiendo del color así nos restaura parte de la salud (con el tipo de joyas roja) o nos restablece parte del aliento ( con el tipo de joya verde) por suerte las joyas es de lo que más abunda en todo el juego por lo que no existe problema alguno de que te quedes sin algún recurso.La durabilidad de este juego se hace mas corta del original ya que aquí no iremos por portales y solo continuaremos la historia segundo se nos vaya presentando poniéndonos rompecabezas o obtáculos que nos piden avanzar hasta realizarlos. Dispone de 6 niveles nada más que alternan con algún minijuego estilo pantalla de vuelo o de disparo que intentan quitar la monotonía de jugar linealmente ya que no tendremos libertad alguna ni se nos presentan un mapeado extenso.Los escenarios que lo acogen son bastantes simples sin mucho contenido o diseño al igual que los enemigos siendo repetitivos hasta decir basta, nuestros personajes se ven muy diferentes a lo que nos tienen acostumbrados llegando a perder ese toque encantador y adorable. Sin duda quien mas cambia en apariencia es nuestro compañero Sparx ya que no se limita a ser una libélula sin más en este juego buscaron un estilo más humanizado.Viene totalmente al castellano con voces tan conocidas como la de Pedro Molina ( John Travolta ) que si bien se hacen muy agradables y para nada sobre actuadas, a su vez la jerga que llevan algunos personajes se hacen de lo más actuales que nunca pasan de moda y graciosas. Por desgracia un punto negativo del juego reside en sus melodías pues no dan la talla como en sus anteriores entregas, no pudiendo destacar ninguna en particular.Quería mencionar que este título se considera un reboot de la saga ya que no tiene nada que ver con la historia inicial ni tampoco mantiene a todos los personajes, así pues el estilo de juego también varia con respecto al otro como ya mencione arriba buscando un enfoque diferente centrándose más en a la acción y el frenesí de los combates ya que los enemigos disponen de vida y no es tan fácil como lanzar fuego o dar un cabezazo para abatirlos.Aquí os dejo un tráiler con subtítulos:Un juego totalmente recomendable para los fanáticos de este dragón tan particular y carismático que si bien bajo mi punto de vista no supera a la trilogía original siempre esta bien para verlo desde otra perspectiva. Entretiene en gran medida pero desde luego no es el Santo Grial de la saga y si estas acostumbrados a los anteriores te costara un poco mas adaptarte a este aun así como siempre digo mantiene los requisitos para ser un juego aceptable. Esta disponible para las plataforma de: Ps2, Xbox, Gamecube y Nintendo Ds en esta ultima plataforma varia lógicamente los gráfico y el planteamiento del juego al no disponer de la suficiente potencia y es un dato a tener en cuenta a la hora de querer jugarlo.Con esto comunidad me despido por hoy, espero que os haya gustado el artículo y os animes a jugarlo. Un abrazo lectores y nos vemos pronto.