La historia de Nintendo

Hola chicos y chicas, vengo a explicaros de manera mas o menos detallada la historia del titan rojo, Nintendo, así que vamos allá!

Bien, la empresa nipona Nintendo no comenzó en el mercado de los videojuegos obviamente, Nintendo en sus orígenes era una empresa especializada en fabricar cartas, también tenia servicios de transporte y demas. Así comenzó esta empresa la cual luego se especializo en lo que hoy en día sigue siendo importante para Nintendo y primordial, en el entretenimiento, especialmente en el factor juvenil, pero todavía no se centro en los videojuegos, sino mas bien en:







Si, asi es, en los juguetes, Nintendo en esta era creo un éxito tras otro, aquí fue cuando empezó ha hacerse realmente grande, uno de los factores mas importantes no solo de esta era sino también de las siguientes, fue una figura que podría ser considerada igual o superior que el padre de los videojuegos Miyamoto, su nombre es Gunpei Yokoi





Este hombre con su creatividad e imaginación creo grandes juguetes realmente exitosos y creativos pero bueno dejando ya los juguetes vamos al plato principal.



Si, ahora hablaremos de la era de los videojuegos pero hagamos una introducción:



En los principios de los 80 Nintendo se empezó a interesar en el mercado de los videojuegos, y hablaron con X personas para sacar un árcade de un juego sobre Popeye, pero por alguna razón perdieron la licencia pero eso no iba a impedir a Nintendo sacar un videojuego, y de ahí nació DonkeyKong. A partir de eso llego el 83, una era que dejo a los videojuegos cuasi muerta, debido a que nadie compraba videojuegos debido a que prácticamente era una caja sorpresa, i no había ningún tipo de control sobre el videojuego, y obviamente no existía internet, y juegos como E.T son la prueba de que en esa era ningún juego era lo que te decía la portada, de esta manera la gente se harto y dejo de comprar videojuegos.

Nintendo consiguió revivirla gracias a varios factores pero remarcare dos:

Nintendo en Estados Unidos no vendió su consola como una consola, sino como un sistema de entretenimiento, no lo digo yo, lo dice su nombre, NES (Nintendo Entertaiment Sistem) y también un sello de calidad





Gracias a todo esto el mercado de los videojuegos volvio a florecer, a Nintendo le salio un competidor Sega, y esto los llevo a la guerra de las consolas, donde nacieron juegos como Doom, Mario Kart, Mario Party, etc. Luego apareció Sony, comenzando la era tanto del 3D como del disco, y donde nació el legendario FFVII, y el resto de la historia deberiais saberla ya.