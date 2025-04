La historia de Life is Strange: Episodio 2

Bienvenidos al artículo que narrara la historia del 2do episodio del maravilloso juego episódico Life is Strange y mi experiencia en él.

Para los que se preguntan porque cambie el titulo fue porque en el artículo pasado informe un poco más de la historia del juego que mi experiencia en si así que lo cambie a lo que ven ahora.

Como ya deberían saber si leyeron mi artículo anterior y al principio del artículo, este juego es episódico el cual cuenta con 5 episodios. En este articulo nos centraremos en el Episodio 2 el cual fue lanzado el 24 de marzo del 2015 y fue llamado como Out of time (Sin tiempo). Ahora comenzaremos hablar sobre lo que cuenta este capitulo y mi experiencia en él.

Episodio 2: Out of Time



Primero empezare diciendo que jugué este capitulo casi un mes después de jugar el primero ¿qué por qué ?, pues como dije en el articulo pasado el episodio 1 estaba gratis en Steam así que como no vi nada que perder lo probé e inclusive lo deje pausado un tiempo porque sabia que cuando terminara me quedaría como dice “con la miel en los labios”, así que espere un tiempo para conseguir el dinero para comprar los demás episodio y para mi suerte lo conseguí en rebajas así que no me costó tanto. Ahora si con el capitulo

Empezamos en la habitación de Max la cual esta llena con cosas sobre viajes en el tiempo, al momento de levantarnos y buscar unos objetos para ir al baño en este vemos que esta nuestra amiga Kate la cual nos agradece de haberla defendido en el día anterior (esto puede ser obviamente lo opuesto si elijes no hacerlo), además de esto nos pide que le devolvamos un libro que ella nos había prestado, ya al momento de bañarnos llega Victoria con una de sus compañera y empiezan a fastidiar a Kate gracias a un video de ella que la muestra completamente fuera de si en una de las fiesta del el club Vortex, después de esto Kate decide irse y luego de esto Victoria decide publicar el enlace del video en uno de los espejos (dato curioso es que la pagina que nos muestra sí existe), ya cuando terminamos tendremos la opción de eliminar el enlace del video (yo obviamente lo hice aunque está en tu juicio no hacerlo).







Ya cuando salimos del baño y vamos a nuestro dormitorio vemos que alguien a escrito en grande con pintura roja en la pared del cuarto de Max además de dejar una foto editada de Max un poco perturbadora (la verdad que me gusto), ya después de conseguir el libro de Kate, vamos a su cuarto y se lo damos en eso ella nos pregunta el porque la ayudamos el día anterior (vuelo a repetir esto sería lo opuesto si elegimos lo contrario), justo después de responder ella nos empieza a contar que fue lo que paso en el video y porque ella estaba ahí, nos cuenta que alguien la había drogado y estaba mareada y después de eso Nathan Prescott se ofreció a llevarla a un hospital, ya lo ultimo que recuerda es estar en un cuarto blanco y que alguien le hablaba, ya justo antes de irnos nos pregunta que si debería ir con la policía, aquí nos da la elección de decirle que valla o que busque pruebas, yo use un poco lo obvio y aunque parezca que decir que espere a pruebas parezca un poco malo es algo necesario ya que solo tiene su palabra a su favor así que elegí que busque pruebas, en eso ella se molesta porque cree que le pedimos que siga aguantando los abusos de las personas a su alrededor y no saca de su habitación.







Ya después de recibir un mensaje de Chloe de que vallamos al restaurante en que trabaja su madre, salimos y nos encontramos con Warren (con las secuelas de la pelea con Nathan en su cara) y nos invita a ver una película antigua de “El planeta de los simios”, aquí podemos decir que si o no yo elegí que sí, ya cuando nos vamos al autobús y llegamos al restaurante (antes de entrar yo me puse a investigar todo alrededor y hablar con la gente que podía)







. Cuando entramos y nos sentamos llega la madre de Chloe, Joyce la cual después de hablar un rato nos invita la comida ya que no la veíamos en un tiempo, ya cuando nos sirve llega Chloe, y Joyce se pone a regañarla por lo que paso el día anterior con el cigarro (ups otra vez), ya después de eso Chloe nos habla que le probemos que puede retroceder en el tiempo y Max decide que puede “adivinar” lo que tiene en los bolsillos, ya después de rebobinar como 3 veces, conseguir pasar y que Chloe se quede con escalofríos, nos pide que lo hagamos con algo mejor, entonces Max decide que va a “predecir el futuro”, ya después de prestar atención a todo lo que pasa después y rebobinar se lo decimos a Chloe y esta jura honrar a la “Diosa Max” (jeje).







En ese momento Max empieza a sangrar por la nariz y a sentirse un poco mareada, ya cuando terminan de comer y Chloe decide llevar a Max a un lugar, cuando estamos en la puerta recibimos una llamada de Kate, aquí se nos da la opción de contestar o colgar (considerando por lo que pasa la pobre decidí aceptar su llamada), después de esto vamos al lugar que nos dijo Chloe, el cual es un basurero, aunque parezca un lugar feo Chloe dice que hay es mas tranquilo que el pueblo, luego ella nos muestra un arma la cual se la robo a David (su padrastro), y nos dice que busquemos 5 botellas para practicar (o mejor dicho jugar) con el arma, aquí voy a parar un momento para hablar de esta parte, es MUY difícil encontrarlas todas rápidamente (o al menos a mí me costó mucho) ya que algunas están MUY escondidas y el terreno a buscar en medianamente grande e inclusive más adelante Max se refiere a esta tarea como un mini infierno, ya después de conseguir las botellas (30 minutos después, si lo sé no soy muy bueno buscando).









Chloe le dice a Max que le ayude a apuntar usando su poder, después de 2 rebobinados, Chloe nos dice que usemos otro objeto para disparar, luego de hacer un pequeño truco de rebote con las balas nos dice que apuntemos a una parte del carro que tienen en frente de ellas (en una parte en específico puedes matar a Chole así que ten un poco de cuidado), ya después de terminar con las botellas Max vuelve a sangrar por la nariz y justo después se desmaya, ya cuando despierta y hablamos con Chloe y esta nos da el arma para que probemos llega Frank, un conocido de Chloe el cual le recuerda que le debe dinero.







Cuando Max intenta esconder el arma, Frank se da cuenta y la señala pidiéndole que se lo muestre, en ese momento Chloe ve que Frank tiene una pulsera de su amiga Rachel (la cual recordemos está desaparecida), después de empezar una discusión Frank saca una navaja y empieza a apuntar a Chloe, en ese momento Max saca la pistola y le pide que se aleje, en ese momento podemos elegir si disparar o no, yo por saber que pasaba le di a disparar y como vi que no pasaba nada pues seguí con esa decisión, ya después de que Frank se valla molesto porque le intentamos disparar.







Max y Chloe se van a caminar por las vías del tren, en un momentos estas se detienen y se sientan a hablar sobre Frank, Chloe nos dice que estaban juntos pero mas que nada era porque Chloe le quitaba dinero a Frank para un plan que tenían Chloe y Rachel, ya cuando terminan de hablar y Max se levanta para hacer una foto, empieza a tener la visión del tornado destruyendo a la ciudad, cuando vuelve en si se da cuente que Chloe esta atrapada en las vías del tren y este esta por llegar, ya después de hacer un puzle para poder sacar a Chloe, el cual tiene dos formas, una directa pero destructiva y otra mas complicada pero sin hacer tanto desastre, yo saque la forma destructiva porque me estaba cansando ya de rebobinar a cada rato porque se moría Chloe (otra vez).







Ya después de salvarla (otra vez) Chloe nos agradece y después que está lleve a Max a la universidad Blackwell se despiden y entramos en esta, ya cuando entramos Warren nos die que vallamos al aula de química, antes de llegar nos topamos con David el cual nos dice que si sabe lo que paso en la casa de Chole, ya cuando terminamos de hablar y llegamos al aula de química, Warren nos dice que le ayudemos con su tarea (no es muy importante pero lo hice), ya cuando salimos vemos que Kate esta hablando con nuestro profesor llamado Mark Jefferson (Jefferson de ahora en adelante) cuando terminan de hablar, Kate se va y antes de que entremos al aula Jefferson nos dice que si sabemos algo de lo que le pasa a Kate, cuando terminamos de hablar y vamos a nuestro asiento, vemos que Victoria y Nathan están en él, después de recibir unos insulto de parte de ellos, nos dejan sentarnos y al rato lleva Warren ya cuando hablamos un poco con el llega Jefferson y empieza a dar la clase, al poco tiempo de que comenzara su clase vemos a David vigilar a Kate cuando esta se está yendo, poco tiempo después llega un compañero y nos dice que algo esta pasando en los dormitorios, cuando todos ignoran el pedido de Jefferson de quedarse sentados y se van, vemos que alguien esta en la azotea y esta a punto de saltar y esta persona en nada menos que… Kate, la cual salta y Max intenta rebobinar paro poder ganar tiempo e ir a salvarla pero empieza a sangrar por tercera ves por la nariz y su poder empieza a fallar a tal punto que le cuesta demasiado volver, pero en un punto se logra hacer algo no esperado. Max logra…detener el tiempo a pesar que le cuesta demasiado Max intenta ir a la azotea.







Ya cuando logra llegar y el tiempo vuele a su curso se da cuenta que ya no puede rebobinar mas y que tendremos que salvar a Kate sin poder usar nuestro poder, lamentablemente yo no pude salvarla ya que esto depende que tanto sabes de ella y cuanto la has ayudado, yo no pude y ella salta enfrente de todos. Ya después estamos en el despacho del director y en este vemos que esta David, Jefferson y Nathan, luego el director nos pregunta por qué estábamos con Kate y que le contemos todo lo que sepamos sobre su caso, aquí nos da a elegir entre tres opciones, decirle que Nathan la drogo, decirle que David la acosaba o decirle que Jefferson hizo que ella se fuera llorando, yo elegí la opción que mejor resalta entre todas que es la de Nathan, en consecuencia de esto expulsan a Nathan y el director nos pide que firmemos un papel para oficializar lo que dijimos.







El episodio termina con Max y Warren sentados en frente de Blackwell hablando sobre lo que paso con Kate y viendo que por alguna razón hay un eclipse solar el cual jamás se ha avisado.

Conclusión:

Este episodio fue uno de los que más sentimiento me dio al jugarlo entre la emoción de poder jugar por fin los 5 episodios, el disfrute del ambiente y las cosas que te da el juego, la rabia de tener que buscar las infernales botellas, y la tristeza de no poder evitar que una persona inocente muera, con esto doy con concluido la segunda parte de este articulo sobre Life is Strange ya en el Episodio 3: Chaos Teory





Por favor, intenta salvarla.