La historia de Ezio Auditore da Firenze – Assassin’s Creed: Revelations/Embers

En esta última parte veremos los acontecimientos de Assassin’s Creed:Reveleations y del corto animado llamado Embers, que son los últimos pilares de la historia del gran Asesino Ezio Auditore. En esta última entrega veremos a un Ezio de 52 años que entra en su ultima aventura como Asesino buscando la sabiduría de Altair en Masyaf.

Assassin’s Creed: Revelations empieza tras los eventos ocurridos con Desmond en Assassin’s Creed: Brotherhood, en el que Desmond luego de entrar en coma, es puesto en el Animus para que su conciencia no se destruya. Dentro del Animus Desmond se encuentra con el Sujeto 16, quien le explica que su mente está dividida en tres partes: la de Altair, la de Ezio y la de él mismo, por lo que tendrá que completar las memorias restantes de estos dos Asesinos para así despertar del coma.









En esta entrega vemos a Ezio Auditore dirigiéndose hacia Masyaf para cumplir el sueño de su padre, encontrar la biblioteca de Altair y los secretos que había descubierto, de esa manera poder hallar cual era el verdadero propósito de los Asesinos, y durante todo su viaje Ezio va relatando sus aventuras a su hermana Claudia por medio de cartas. Sin embargo, al llegar a Masyaf se encuentra con que la ciudad ha sido tomada por los templarios, y es capturado por ellos. Ezio logra escapar de sus captores y entra al castillo, ahí se encuentra con la biblioteca de Altair y se da cuenta que necesita cinco llaves para lograr entrar en ella. Ezio logra seguir a un comandante Templario llamado Leandros y acaba con él, pero no antes de quitarle el diario de Niccoló Polo en el cual menciona donde están las llaves. Ezio descubre que los templarios tienen una llave que encontraron debajo del palacio del sultán otomano y las otras cuatro se encuentran repartidas por toda Constantinopla. También se entera de que existe un lugar llamado el gran templo y los templarios buscan la ubicación de este sitio mediante la biblioteca de Altair.









Habiendo averiguado donde están escondidas las llaves, Ezio se dirige hacia Constantinopla y en el barco en el que va se hace amigo de un joven estudiante llamado Suleiman, y tiene el primer encuentro con una bella joven italiana llamada Sofia Sartor, con la cual luego entablaría un romance. Al arribar al puerto es recibido por Yusuf Tazim, líder de la Orden de los Asesinos en ese lugar, quien le explica la situación de la ciudad mientras se dirigen al lugar de la orden. En el camino son atacados por unos soldados del ejército de uno de los dos hermanos que se disputan el Imperio Otomano. Al llegar a la guarida de los asesinos, Yusuf le recomienda a Ezio reparar sus armaduras y le da una nueva hoja oculta que también sirve como gancho.









Luego de esto visita a Sofia Sartor y descubre unos túneles subterráneos en su tienda. Ezio se dirige a explorar el nuevo lugar y se encuentra con varios soldados y una de las llaves de la biblioteca de Altair. A través de la llave Ezio logra ver un fragmento de la vida de Altair y le pide ayuda a Sofia para lograr localizar el resto de ellas. Poco a poco vemos como Ezio se va ganando el aprecio de Sofia mientras esta le ayuda a encontrar el resto de las llaves, durante estos eventos Ezio ve como Constantinopla está en un estado de caos, debido a los conflictos entre los hermanos que se disputan la herencia del Sultanato, Ahmed y Selim. Suleiman se revela ante Ezio como un príncipe otomano e hijo de Suleiman, Ezio al verse atrapado en medio del conflicto decide ayudarlo y Suleiman le informa sobre sus sospechas acerca de que los templarios posiblemente estén detrás de esta disputa.









Ezio logra descubrir evidencia de que un hombre llamado Manuel Palaiólogos, con el apoyo de los templarios, está tratando de armar un ejército para derrocar a los otomanos y restablecer el imperio bizantino. Ezio, mata a Manuel y logra hacerse con la última llave de la biblioteca, luego de esto descubre que Ahmed, es en realidad el verdadero líder de los templarios y está buscando hacerse con las llaves para abrir la biblioteca de Altair. Ahmed, le revela a Ezio sus intenciones acerca de encontrar el gran templo y le dice que ya sabe acerca de la existencia de Sofia, por lo que Ezio se dirige hasta su tienda para ponerla a salvo. Sin embargo, en la tienda de Sofia se encuentra con varios soldados caídos y a Yusuf muerto. Ezio lidera la Orden de los Asesinos en contra de Ahmed y sus tropas, no obstante este le revela que tiene a Sofia secuestrada y le da la oportunidad de recuperarla si es que accede a entregarle todas las llaves.









Ezio se dirige al lugar donde se encuentra Ahmed y decide intercambiar las llaves por Sofia, luego de darle las llaves a Ahmed, este le muestra en lo alto de una torre a Sofia con una bolsa en la cabeza. Sin embargo, al llegar hasta lo alto de la torre descubre que la mujer que estaba ahí no era Sofia y que la verdadera Sofia estaba siendo ahorcada a unos metros de ese lugar, por lo que Ezio salta desde la torre y se dirige a salvarla. Ezio y Sofia escapan en una carroza, pero no pasa mucho tiempo para que sean perseguidos por Ahmed y sus soldados, no obstante Ezio asesina a cada uno de estos y logra llegar hasta Ahmed y recuperar las llaves. En ese preciso momento llega Selim y le dice a Ahmed que su padre ha tomado la decisión acerca de la herencia del Sultanato y decide matarlo arrojándolo de un risco.







Ya con las cinco llaves en su poder, Ezio y Sofia se dirigen hacia Masyaf para poder entrar en la biblioteca de Altair, en ese lugar le explica a Sofia sobre su eterna lucha contra los templarios, la vida que este ha llevado y su deseo de empezar una nueva vida y dejar atrás su pasado como Asesino. Al entrar en la Biblioteca de Altair, Ezio ve que no hay ningún libro en ella, y en su lugar encuentra lo que queda del cuerpo de Altair con un artefacto en sus manos. Más adelante descubre otro fruto del Edén que se activa sin que lo toque, mediante él, habla directamente con Desmond y es usado como medio para que uno de los seres antiguos comunique su mensaje a él.









En el corto animado de Assassin’s Creed: Embers nos situamos 11 años después de lo ocurrido en Constantinopla, podemos ver a Ezio casado con Sofia Sartor y con dos hijos llamados Flavia y Marcello Auditore. Ezio llevaba una vida tranquila junto a su familia en una villa solitaria en la Toscana ya habiendo dejado atrás su vida como Asesino. Al principio del cortometraje vemos a Ezio en su estudio, intentando escribir una carta pero sin saber que palabras poner en el papel.









Un día como cualquier otro, Sofia decide ir a visitar a la hermana de Ezio, Claudia, junto con su hijo Marcello, y deja a su hija Flavia a cargo de su esposo. Después de que Sofia partiera, Ezio decide ir a recoger la cosecha de su viñedo, sin embargo a los pocos minutos de estar recogiendo las uvas, ve a lo lejos a su hija hablando con una extraña. Ezio reacciona inmediatamente yendo hasta donde se encuentra su hija, y cuando llega hasta ella se da cuenta que la persona con la que hablaba era una Asesina llamada Shao Jun.

Shao Jun acudió a Ezio en busca de consejos para poder guiar a su orden y rescatar a su pueblo, no obstante Ezio responde enojado diciéndole que su tiempo como Asesino se ha terminado para él, y le pide a Shao Jun que se marche. Sofia al ver esto, le pide a la Asesina que se quede a cenar y le ofrece una habitación para pasar la noche. Al entrar Ezio a la habitación de sus hijos le explica a Sofia que tiene miedo de no tener tiempo para hacer nada.









Al día siguiente Ezio encuentra a Shao Jun en su estudio leyendo lo que él había escrito, por lo que Ezio reacciona furioso y le grita que se marche. Ya estando afuera, Shao Jun repite lo que Ezio había escrito y él explica lo que la vida del Asesino le causó para él. Ese mismo día en la tarde, Ezio y Shao van de compras a Firenze y en el camino de regreso a la villa se encuentran con unos enemigos a los cuales derrotan. Al llegar a la villa, Ezio le pide a su esposa que se vaya con sus hijos donde Maquiavelo para que estén seguros, y en la noche mientras Ezio habla con Shao, unos enemigos invaden la villa y atacan a los dos Asesinos. Pese a que eran superados en número por los enemigos que entraron a la casa, Ezio y Shao logran derrotarlos sin sufrir ningún daño.









A la mañana siguiente, Ezio se despide de Shao Jun y le entrega una caja misteriosa, este le explica que solo debe abrirla si ella se encuentra perdida. Después de todo lo ocurrido, Ezio logra terminar lo que estaba escribiendo y decide ir de compras con su esposa Sofia y su hija a Firenze. Al llegar hasta el lugar, Ezio se sienta en un banco y a los pocos segundos un joven se sienta al lado de el hablando cosas malas de la ciudad de Ezio, haciendo que este se enoje y empieza a toser debido a su edad. Cuando esto sucede, vemos como el joven le toma la mano a Ezio y lo mira asintiendo con la cabeza, y unos segundos después vemos como su familia se da cuenta de que este gran Asesino ha fallecido.