La experiencia de Life is Strange: Episosio 1

Bienvenidos a este artículo en el cual hablare sobre mi experiencia durante la travesía del maravilloso juego de Dontnod Entertainment, Life is Strange, en donde el tiempo cas siempre estará de nuestro lado. Aviso de antemano que esto pueda contener grandes spoilers así que ya están avisados (aunque no afecta mucho ya que de las partidas serán diferentes a las demás dependiendo delo que hagas).





Empecemos con lo básico, como bien dije al principio Life is strange esta creado por la compañía desarrolladora Dontnod Entertainment y distribuido por Square Enix, este es un videojuego episódico lo que significa que está dividido por episodios, exactamente 5 empezando por Chrysalis (crisálida) el cual salió el 30 de enero del 2015 y terminando con Polarized (polarizado)salido el 20 de octubre del mismo año. Ahora vamos a lo que dije al principio a hablar sobre el juego y la experiencia que me dio.

Episodio 1: Chrysalis.



Un dato antes de empezar, este episodio esta gratis en Steam así que si quieres probar el juego para saber si te interesa puedes ir a jugarlo.



Empezamos con la protagonista Maxine Caulfield (en adelante la llamare “Max” ya que así la llaman en todo el juego), nuestra entrañable hípster estudiante de fotografía la cual despierta de un pesadilla donde ve a la ciudad en la que esta siendo arrasada por un tornado gigantesco, les diré que al principio me costaba familiarizarme con los controles ya que no eran algo que yo había visto antes, pero cuando ya vi como eran todo el juego lo pase normal, ya cuando salimos del salón después de recibir un pequeño insulto de Victoria (una de las “chicas abusonas”) y empezamos a escuchar una de las músicas del juego (las cuales son muy buenas), vamos al baño para ver una mariposa azul la cual cuando le tomamos una foto llega un compañero histérico llamado Nathan Prescott entra junto a una chica peli azul los cuales empiezan a discutir terminando con la muerte de la chica gracias a la bala que le disparo Nathan.







Y justo en ese momento se nos muestra algo que nos va a ayudar durante todo el juego, el poder de rebobinar en el tiempo, usando este poder volvemos a la clase donde se nos enseña usarlo, ya después cuando vamos corriendo al baño y entramos se nos presenta el primer puzle ¿Cómo salvar a la chica peli azul sin llamar la atención de Nathan?, no me pareció tan difícil ya que era un espacio pequeño donde se tenía que hacer así que con un poco de revisar y rebobinar de vuelta para ganar tiempo ya sabias que hacer, además uno de los puntazos del juego es que si en un puzle te estancas un poco te va ayudando con pistas, ya después de que salvemos a la chica sonando la alarma de incendios y salgamos del baño el director de la escuela en la que estamos (Blackwell) nos preguntara que nos está pasando ya que piensa que Max está en algo y aquí se nos presenta la primera decisión que influirá en la historia la cual es, decir lo que paso en el baño o no decir nada, yo acepte decir lo que paso con Nathan y me fui pero una de las cosas que tiene este juego es que gracias al rebobinado puedes ver las dos decisiones y mirar cual te afecta menos o cual te gusta más, así que salimos al frente de la escuela donde un amigo Geek de la escuela llamado Warren nos envía un mensaje diciendo que le devolvamos un USB, ya en este punto puedes ir directo a los dormitorios o revisar el frente de la escuela, yo como en ese momento no tenía los demás episodios comprados pues para aunque sea disfrutar de ese episodio me puse a revisar TODO, y bueno es algo que hice durante todo el juego y tiene sus beneficios así que si quieres puedes ir a ver todo lo que te da el juego, ya después de revisar y hablar con cada persona que me permitía hablarle fui a los dormitorios y luego de hacer un mini puzle para poder entrar (el cual fue divertido) ya que Victoria nos impedía el paso fui dormitorio de Max para poder saber que no teníamos el USB hay si no que una amiga llamada Dana lo había agarrado prestado luego de ir a su dormitorio una amiga de ella la tenía encerrada porque le habían dicho algo sobre el novio de esta y que Victoria sabia algo, ya después de arreglar eso obtenemos el USB y hablar un poco con Dana vamos a las afueras del campus y vemos que uno de los guardia de seguridad está gritando a una de las compañeras e Max, Kate en el cual ese momento se nos pide si ayudarla o tomar una foto como prueba, yo elegí ayudarla, ya después de esto vamos al estacionamiento ya que hay esta nuestro querido Warren ya después de darle el USB y hablar un poco con el cuándo estamos a punto de decirle sobre nuestro poder llegar Nathan y nos agrede por decirle al director sobre lo ocurrido en el baño, en ese momento Warren nos protege y justo después llega la chica peli azul que al parecer era nuestra amiga de la infancia Chole la cual nos lleva en su camioneta lejos de lo que pasaba entre Warren (el pobre recibió una buena paliza) y Nathan, después Max y Chole comienzan a hablar durante el trayecto hacia la casa de Chole vemos que la cámara de Max se había dañado y Chole dice que en su casa hay herramientas para poder repararla.







Cuando llegamos y vamos al cuarto de ella y hablamos sobre Rachel Amber una chica desaparecida la cual también era una amiga de Chole esta nos mas a buscar las herramientas que están en el garaje de su padrastro, buscándolas descubrimos que este tiene cámaras de seguridad por toda la casa y además que tiene archivos sobre Kate sospechando que está en algo malo, ya después de hacer un mini puzle para poder conseguir las herramientas vamos al cuarto de Chole (bueno no si antes ver toda la casa).







Y vemos que la cámara no se puede arreglar Chole ve la foto que le hicimos a la mariposa y se da cuenta que fue Max la que la salvo de ser disparada por Nathan, ella en agradecimiento le regala la cámara de su difunto padre William, luego de poner una música a todo volumen y bailar un poquito llega el padrastro de Chole llamado David y ella nos dice que nos escondamos, a mí me costó un poco ya que a veces se me bugeaba cuando rebobinada no era gracias al juego sino gracias a mi computadora que apenas me podía correr el juego bien, ya cuando lo logre (después de reiniciar esa parte un par de veces) el padrastro el cual era el guardia de seguridad que estaba agrediendo a Kate regaña a Chole por andar revisando los archivos que tenía en su garaje (ups) y cuando el padrastro pregunta que le paso a una de sus armas ve que Chole tiene un cigarrillo y el la regaña aún más, aquí se nos pregunta que hacer si intervenir o solo permanecer escondidos, yo me quede escondido y esto ocasiono que Chole fastidiara más a David este la da una cachetada y luego la reprende un poco antes de irse, Chole se enoja un poco con Max ya que no la ayudamos y para olvidar un poco que paso nos invita a salir a otro lugar, ya después cuando llegamos vemos que es el lugar en el que estaba durante la pesadilla ya después de sentarnos y hablar un poco de Chole sobre lo que pasa en su casa Max vuelve a tener la pesadilla del tornado en el cual de que este destruirá a la ciudad dentro de 4 días, ya después de despertar le decimos lo que ha pasado a Chole y justo en ese momento terminamos con el episodio 1.







Conclusión de este episodio:



Para mi fue un gran comienzo y me atrapo este juego aunque no llevaba mucho, me gusto mucho como se usa el poder de Max de poder rebobinar en el tiempo y ver que es lo mejor que se puede hacer durante las decisiones que se nos muestran ya que esto ocasionara que casi ninguna partida podrá ser igual y cada quien podrá tener una experiencia casi única. Entonces aquí termino el Episodio 1 ya en el próximo articulo seguiremos con el Episodio 2: Out of Time.