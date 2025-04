La evolución del league of legends

En este articulo os daré mi opinión sobre la evolución del videojuego league of legends o lol como desean llamarlo, pero que es el lol para aquellos que no sepan es un juego con diferentes modalidades de juego pero cuya principal es el 5 vs 5 en la grieta del invocador, es un moba osea tu misión es destruir el edificio principal del enemigo teniendo que destruir antes todas las torretas antes de poder llegar a este.Hoy quiero contar mi opinión sobre como a evolucionado el juego tal vez no compartan del todo esta pero espero que lean por completo el articulo y tal vez los convenza del porque pienso así. Bueno no puedo dar mi opinión sobre la evolución completa ya que no empece a jugar desde la beta mi comienzo en este gran juego fue en la segunda season, cuando comencé en el juego fui convencido por mis amigos que eran unas viciados al juego pero pues nunca me había llamado la atención pero aun así empece a jugarle gracias a ellos, al comenzar a jugar pues los gráficos en comparación a los de ahora pues podemos decir que eran bastantes malos pero para esa época fueron gráficos decentes, al hablar de la evolución de gráficos uno diría es un moba no puede cambiar mucho y es un gran error los de riot creadores del juego se han esforzado mucho a la hora de mejorar los gráficos en su juego.Se puede notar la gran mejoría visual del juego y es una de las mejores cosas que ha mejorado en el lol ya que ademas es una de las cosas principales de las que se preocupan, ademas de que en cada momento va mejorando mas es algo muy bueno aunque a veces el verdadero problema del juego es eso que se preocupan demasiado en la parte visual y se les olvida la jugabilidad, bueno hablar de la evolución de la jugabilidad es algo mas complicado por el hecho de que no puedo decir que siempre va mejorando ahí veces en las que se pasan de listo y lo que hacen es arruinar mucho de lo que logran en años en un solo día puede lograr cargárselo aparte de que a o todos les gusta mucho cuando algo esta mas fuerte que a otros, gente que le encanta cuando todo es asesino o todo tanques, este año hubo un periodo en el cual no les gusto a gran parte de la comunidad la cual se conoció como la muerte de los adc, pero aun con todos los errores que pueden llegar a cometer la jugabilidad también a evolucionado a mejor han logrado hacer que todo sea mucho mas estable y no lo que esta fuerte este super fuerte como era al comienzo aun así no es del todo equilibrado el juego y sigue beneficiando a unos mas que otros.Los campeones son una de las cosas que mas han evolucionado a mejor no solo por la cantidad de nuevos campeones sino la actualización de todos aquellos que han quedado obsoletos dando una gran variedad de campeones para que todos puedan encontrar el adecuado para cada uno, siguen sacando varios campeones y terminando de actualizar los mas antiguos aun falta mucho para que todos aquellos campeones obsoletos que quedan vuelvan a ser útiles pero cada vez se logra mas,tenemos en el juego una cantidad de 139 campeones disculpen si no es correcto el dato, a la hora de los campeones podemos decir que el juego a mejorado bastante aunque ahí mucha gente que algunos de los nuevos o actualizaciones no les gusta del todo pero debemos pensar que casi siempre todos los cambios son para bien, oh no!Pero lastimosamente ahí una sola cosa que no depende tanto de los creadores y es la comunidad la cual la verdad no me gusta decir que es bastante mala ya que estoy hablando de mi juego favorito pero bueno de la critica se aprende, la comunidad del lol si ha ido para peor no es que los antiguas jugadores se hallan vuelto mas irrespetuosos si no que el juego tuvo una gran subida de jugadores y los nuevos jugadores no todos son respetuosos aunque también algunos de los mas antiguos son bastantes tóxicos a mi parecer a la hora de hablar de la comunidad es la cosa que peor ha ido esperar si en algún futuro puede mejorar la comunidad.gracias por su tiempo, espero que disfrutes el articulo.