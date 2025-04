La evolución de los videojuegos ¿Pay to win?

Introducción:

¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Era de los MICROPAGOS?



Hola amig@s, me gustaría debatir hoy de un tema con vosotr@s en gamehag, tengo que decir que de esto ya se ha hablado mucho en distintos portales de internet y revistas de videojuegos, pero no por ello deja de ser algo interesante y me encantaría saber que opináis a cerca de los micropagos que existen a día de hoy en el mundo de los videojuegos, ya que casi todos implementan dicha opción.

Pero vamos a analizar todo esto profundamente, ¿Es esto realmente necesario de cara al jugador? Muchos estaréis de acuerdo conmigo otro tal vez no, pero lo indudable es que a nadie le gusta tener que gastar dinero por tener algo a cambio cuando ya previamente has pagado un producto o servicio. Desde el punto de vista del usuario lo único que vas a conseguir es "cierta mejora" en un videjuego que tal vez te está permitiendo ganar con mayor facilidad que el resto de los mortales, creándote un sentido ridículo de felicidad. Ahora bien;

¿Cuál es la brecha que separa lo moral-lícito del o inmoral-ilícito?

Los videojuegos clásicos:





Sonic the Hedgehog, 1991, uno de mis juegos preferidos de mi infancia

Para mí la era de los videojuegos "clásica" era la mejor, esperar amig@s, no matarme ya sé que lo que acabo de decir puede traer sus consecuencias, algunos diréis: ¡Esta mujer está loca se le ha ido totalmente la cabeza! ¿Qué has comido hoy? ¿Bolitas de tu perro? ¿Cómo vas a decir que los juegos clásicos son mejores que lo de la actualidad? ¿Si los juegos de hoy en día tienen mejor acabado técnico visual, físicas, modelado y jugabilidad?, y yo os respondo: Lleváis toda la razón del mundo, los juegos de la actualidad son mejores en cuanto a nivel visual, pero NO me refiero a eso, no me refiero al nivel técnico de los mismos, a lo que me refiero y voy de verdad es por dónde va encaminándose el mundo de los videojuegos de hoy en día, un mundo algo siniestro y oscuro: El mundo de los micropagos.

Resident Evil 3: Nemesis, 1999 uno de los mejores juegos de PlayStation (PS1)







La buena etapa de la era de los videojuegos, SIN micro pagos:







PlayStation 1 (PSX o PS1).



Aún recuerdo cuando mi hermano me dejaba su PlayStation 1 y yo alucinaba, era momentos felices, solo quería coger el mando, encender la consola y no soltarla. Debajo de mi casa tenía justo en frente un "videoclub" de esos antiguos dónde se alquilaban y compraban mucha variedad de películas y videojuegos, entre ellos los de la consola de mi hermano. En ese momento me di cuenta que quería engancharme de lleno al mundo de los videojuegos, llegaba del colegio y nada más terminar de comer yo quería volvía a jugar, algunos diréis que "frikazo" que eras, pero es que el mundo de los videojuegos es increíble y hermoso. Tuve la suerte de vivir con una familia humilde y muy trabajadora, a los pocos años me compré la Game Boy Color Advance y me pasaba las horas pasándome todos mis juegos preferidos y de las saga: Pokémon, Mario Kart, Zelda, Metal Gear, etc. Fueron momentos en los que nada más estaba presente solo esos CD's o cartuchos de juegos, no existían esos añadidos que hoy conocemos como: DLC's, expansiones, skins, nada de eso existía, y si existía estaba dentro del juego que ya habías comprado. Algo que era perfecto.



Me llamó la atención algunos juegos como el Tekken 3, Gran Turismo 2, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Pokémon, Zelda, Mario Kart, Mortal Kombat, Fifa, Resident Evil y un largo etcétera. Eran juegos hechos con sumo mimo para aquella gran época, me parecían solamente geniales. Todo cambió cuando me compraron por navidades la PS2, solo dije: ¡Guau!







¿Cómo se puede evolucionar tanto de una consola a otra? Fue un tremendo paso gigante, la calidad visual se notaba y la jugabilidad, fué la consola que más he anhelado de todas porque con ella realmente sentí que los juegos y yo eramos un vinculo constante en busca de la felicidad. Recuerdo juegos como el gran: GTA Vice City, madre mía, no tenía 18 años en aquel entonces, pero me daba igual estaba jugando a uno de los mejores juegos que he jugado, y no lo digo por decir, fue un salto de intencionalidad para que los juegos de hoy en día tuvieran esa influencia de los de Rockstar Games. Era un juego nunca visto, un gran mapa, Miami como figura presente, coches de ensueño de los 80's, misiones divertidas, conducción, barcos, motocicletas, yates, fiestas, el sueño de vivir la vida y meternos en problemas, simplemente un juegazo.





GTA Vice City: 2002 uno de los mejores juegos de PlayStation 2 (PS2), foto del juego en Android.



Después saltaron juegos como GTA San Andreas que fue increíble en aquel entonces era un juego de 10, otros juegos que recuerdo con mucho anhelo son: Metal Gear Solid 2 y 3, Final Fantasy X, God of war I y II, Kingdom Hearts 2, Devil my cry, Resident Evil 4, Tony Haw's Pro Skater 3, la era dorada de PES, y bueno seguro que me dejo alguno que otro pero no matarme por ello. Si o digo la verdad, PlayStation 2 fue una consola perfecta, simplemente porque con ella se sacaron juegos que marcaron un antes y un después en la era de los videojuegos, además de todo esto era demasiado divertida en aquel entonces, el hoy es otra cosa, hoy buscamos diferentes propuestas es obvio. Pero sin más rodeos chapó por Sony con esta bendita consola.



Más adelante me regalaron la portable, es decir, la PSP. Quedé impactado de ver unos gráficos muy buenos en una consola tan pequeña, a eso le sumábamos que no existían los smartphones, pero esta consola tenia algunas cosas de ellos como: Multimedia; Podíamos escuchar nuestras canciones favoritas comprando una memory stick, también se podían ver vídeos, imágenes y no sólo eso, tenía incluido Wi-Fi y poder navegar con la consola, todo un lujo para aquella época teniendo en cuenta que no existía los smartphones como ya he citado anteriormente.





PSP, la versión "portable" supuestamente de PS2, una gran consola portátil.



Nos remontamos en tiempos atrás cuando íbamos a las tiendas peculiares y te comprabas un juego por "X" dinero y hasta que no te lo pasabas y le echabas tus horas, eso no terminaba, ¿Querías mejorar algo? o tal vez, ¿Pasarte el juego con mayor rapidez? Era fácil buscabas trucos por Internet y... ¡Voila! tenías el juego más fácil a priori para poderlo pasar sin gastar un dinero extra.





Los videojuegos modernos:

Bien, ahora con la entrada de la era moderna esto ya ha sido un punto de inflexión para favorecer a la industria de los videojuegos a.k.a. empresas de los videojuegos, las cuáles han priorizado la gran mayoría por apostar en un sistema de micro-pagos o micro-transacciones en el cual si pagas te hacen caer en la premisa de que si pagas te será más fácil el ganar o mejorar tu experiencia como jugador, creando un sentimiento de "Si mis amigos lo tienen, yo también lo quiero, sino esto es una basura". Esto ocurre ya sea con mejoras visuales (skins, accesorios, etc.) como en las mejoras tangibles (Armas, munición, cargadores, personajes, etc.).





Captura del juego de éxito: Fortnite



En este artículo voy a dividir 2 enfoques distintos desde el punto de vista de la empresa; Por un lado voy hablar de los legítimos y más éticos y por otro lado de los menos lícitos y menos éticos.

Empresas con buena aceptación:



Empresas con un enfoque con sentido racional, aquí metería a empresas cuyo fin o propósito no es más que el de proporcionar al usuario ciertas mejoras visuales pero sin afectar a la experiencia palpable o jugable dentro del juego, en este apartado entraría: Skins, pases de batalla (que no contengan cosas pay-to-win) algunos ejemplos de estas empresas son: Epic Games con Fortnite (las mejoras son sólo cosméticos) si quieres tenerlas las pagas o sino no es necesario para mejorar a progresar. Me parece genial apostar por ello, por qué no.



Empresas con mala "reputación" por sus decisiones:



Por último y por desgracia, existen empresas cuyo objetivo principal es la de fijarse en tu hermosa tarjeta de crédito, si lo que quieres es ganar y solo ganar en sus juegos, pues tendrás que aflojar el bolsillo, creándote así un sentimiento materialista interno. En este saco quiero meter a empresas cuya finalidad es la de crear contenido, pero ya no como cosméticos o mejoras visuales sino ya de mejorar algo en sus juegos en cuánto mecánica o jugabilidad en ellos, aquí metería de ejemplo a EA (Electronics Arts), podemos observar como un catálogo muy amplio de sus juegos tienen diversos micro-pagos a modo de mejorar sus videojuegos, tales como: FIFA, Star Wars, Battlefield, y un largo etcétera. Pero su producto clave es FIFA, dónde si quieres tener a los mejores jugadores del mundo en un videojuego tienes que pasar caja, ya que jugando es casi imposible poder tenerlos, deberías estar con ojeras y sudor delante de un monitor para tener ni siquiera 1 de ellos.

Conclusiones finales:



Conclusión de este artículo, no sé hasta dónde llegaremos con todo este asunto, lo único que si sabemos es que todo esto no es bueno de cara a los usuarios, comentábamos que antes te comprabas un videojuego, lo ponías en la unidad lectora de tu ordenador o consola y ya tenias "todo", ahora en cambio, si quieres skins, armas, accesorios, pases de batalla, DLC's y demás historias vas a tener que pasar por caja, las empresas de los videojuegos se están forrando a toda costa, y más aún si sus juegos están digitalizados porque así ahorran material de cara a la venta (DVDs, caratulas, diseños, impresión, libretos, etc.).

Y si muchos no estaréis de acuerdo conmigo quizás, porque diréis: Yo quiero alimentar a las franquicias para que al año siguiente puedan sacar y desarrollar mis productos y videojuegos favoritos, y yo os digo que, para nada necesitan hacer eso, no les hacen falta ya que estas multinacionales la mayoría ganan millones con tan sólo vender sus juegos por un módico precio de 59€ o por el dinero que sea, imaginar vender 10 millones de copias por ese dinero, y suma. Realmente los micro-pagos los ponen para ganar todavía aún más millones, algo que desde mi punto de vista me parece algo abusivo, pero desde el punto de vista de empresa es un beneficio brutal. A EA no le interesa tu experiencia como usuario, tal vez lo que realmente le interese es ganar pasta, así de sencillo.



Desde aquí me despido amig@s, solo deciros que el mundo de los videojuegos es un mundo muy bonito y mi reflexión es que el fenómeno “Pay to win” es algo que ha nacido por el poder del capitalismo y es algo innecesario para poder competir. ¿Y tu qué opinas? Déjamelos en os comentarios,

Atentamente, se despide Jill Valentine.