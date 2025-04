La DIFÍCIL PERFECCIÓN de FAR CRY 3

La casi perfección del mejor Far Cry de la saga, el Far Cry 3, en mi opinión, que luego no han sabido mantener en los siguientes Far Cry

Hablaremos de la fantástica perfección de Far cry 3 mi juego favorito por mucho solo espero traer los buenos momentos que este juego dejo en mi y otra gran cantidad de personas y no quiero crear ningún tipo de desacuerdo ni nada (SOLO ES UN JUEGO Y QUIERO RECORDAR LO QUE FUE EN SU MOMENTO) :D

lleva 6 años en el mercado y desde que lo jugué no a habido un juego que me haya gustado tanto y eso es difícil porque cada vez pruebo mas pero a más recursos tienen otras desarrolladoras menos se empeñan en mejorar sus entregas sin embargo conno paso esto y viniendo defue algo sorprendente y en cierto modo fue un juego prácticamente perfecto. Con permiso de los anteriores sobre todo del(que también me gustaría hacerle su propio post) creo que Far cry 3 logro hacer la mejor Historia con un argumento muy logrado

HISTORIA



el hecho de ser un grupo de amigos que inocentemente están dando un viaje por Asia y que acaben en una isla cerca de Bangkok para pasar un buen rato pero que sin embargo sean capturados por unos piratas y que estos les hagan la vida imposible es un buen argumento pero la cosa aun mejora cuando tu te pones en la piel de Jason Brody. Lo que es para mí el mejor personaje que un Far cry a tenido siempre.



El hecho de ser un chico de California que se cree que puede con todo pero cuando le secuestran y ve un par de muertes empieza a cambiar y cuando acaban con su hermano al principio quiere vengarse el juego te transmite ese sentimiento de vengarse en todo momento es el propio juego el que hace que quieras acabar con los malos y hacer lo correcto quizás peca de eso en su poca libertad de enfocar esta historia pero es un pequeño problema en una colosal historia muy bien contada que lo hace insignificante y único











Evolución del personaje



La evolución del personaje es obvia vez como cada misión es algo diferente como al principio Jason va con miedo y al final con toda la seguridad del mundo como si fuese un pirata más la isla le cambia y lo concierte en algo que el odia que detesta y eso jugándolo lo agradeces y lo notas.....



Jason lo único que quiere al principio es salvar a sus amigos y irse de la isla que cobro la vida de su hermano y así es como poco a poco lo consigue conociendo también y poco a poco estos personajes que cada uno está más loco que el anterior







PERSONAJES



Buck Hughes

Citra Talugmai

Daisy Lee

Dennis Rogers

Dr. Alec Earnhardt

Grant Brody

Hoyt Volker

Jason Brody

Keith Ramsey

Liza Snow

Oliver Carswell

Riley Brody

Sam Becker

Vaas Montenegro

Willis huntley



Vaas Montenegro a mi parecer me hubiera gustado más a Vaas como el final que hoyt pero eso no importa aun así me parece que es bastante perfecto el juego asi como esta su forma de ser tan característica lo vuelve un ser al que odiar y amar a la vez.... a las misiones no les puedes sacar cosas negativas y creo que prácticamente todo el mundo sabe la definición de locura







LAS MISIONES TRANSMITEN



De verdad me encanta esa misión de hecho por no decir el valor de todas ya que en su momento era algo nuevo era explotar, derrumbar, y romper cosas continuamente sumado a unas técnicas de combates muy buenas pensar que veníamos de un Far cry 2 con muy buena Jugabilidad aunque de dicho juego al 3 suprimieron muchas animaciones, físicas, el tema del encasquillamiento de las armas y muchas funciones que completarían genial este Far cry 3 así mismo como esta es muy bueno y la verdad no le hacen mucha falta

Cuando te daban el traje aéreo por primera vez me puse muy contento y apuesto que mucho de ustedes también solo saber que andarías por todo ese mundo saltando y volando con el traje es bastante genial y además te salían unas escenas que con un poco de música parecían de película era súper divertido liberar campamentos de corsarios de Hoyt con el sniper y luego saltar desde la montaña con el traje aéreo y parecía de película o hacer las misiones o simplemente andar por el mundo libre y a eso quiero llegar a la diversión que te daba este juegazo.

Diversión



para mi ninguna de las misiones me parecía aburrida todo tenía su porque y todas te daban ganas de jugarlas además seamos realistas cuando te metes por primera vez al Far cry 3 y ves la isla, los colores, la localización te enamoras del sitio te dan ganas de ir a ver la cantidad de animales y desbloquear algunas torres a pero eso si solo las primeras torres ya después te cansabas de morir en el mismo sitio porque te caes de la torre o te bugueas y sales volando súper lejos y bueno valían la pena ya que te daban armas gratis.



Caza



Dependes mucho de ir a cazar animales no solo por las pieles para mejorar las cosas que luego van a ser súper útiles sino por explorar las localizaciones con unos gráficos que en aquel momento eran bestiales nada mas bonito que cazar tiburones al atardecer y que se reflejara en el agua o esas vistas desde las montañas y la vegetacion era impresionante y esto me lleva al siguiente punto los gráficos.



Gráficos



y no soy el único que en su momento quedo anonadado con el agua y los atardeceres de este juego también voy a resaltar que la inteligencia artificial no era muy buena que digamos pero claro es un Far cry y tampoco le podemos pedir demasiado enserio muchos se recordaran de cuando cuando íbamos a salvar a nuestra novia Liza y Vaas nos prende en llamas y vemos la destrucción de ese edificio esos momentos que te hacen sentir bien al ver caer ese edificio

Y bueno ese todo mi articulo espero que les haya gustado tanto como a mi me gusto tal vez haga una segunda parte hablando de las misiones mas interesantes y divertidas adios