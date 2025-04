La Bazofia de FORNITE MOVILE

Fortnite "mobile" es un juego de multijugador gratuito que pertenece a el genero de battleroyale, desarrollado por la productora de videojuegos epic games compitiendo con otros juegos de el mismo género como Free Fire, Modern ops, Pubg Mobile, Critical ops y call of Duty Mobile. varios juegos con una muy buena jugabilidad y mecánicas, buena optimizacion y lo mas importante SI SON MOBILE. el 22 de abril sale epic games decide sacar Fortnite mobile en la playstore siendo un juego tan popular se esperaría que tuviera un buen recibimiento y al ser creado por una desarrolladora tan grande debería tener un buen rendimiento, pero lastimosamente nada de esto es así.











El problema

Jugabilidad

El Futuro de Fortnite Mobile

Conclusión

Fortnite mobile en realidad no es un juego como su competencia en los cuales juegas con otras personas que JUEGAN EN MÓVILES el problema es que aquí no solo se juega con otras personas de móviles, sino que también se juega con PC y XBOX teniendo una clara desventaja, lo cual quiere decir que Fortnite Mobile en realidad es un port para android y no solo eso no vasta con tener que jugar con personas de otras plataformas sino que también el juego esta muy mal optimizado, si vemos por ejemplo a Call of duty mobile que para jugar de a 60fps con unos gráficos en medio alto se necesita un celular de gama media y e incluso a 144fps si juegas en un celular gaming en Fornite Mobile necesitas como mínimo un samsung s9 o equivalente para jugar descentemente si tu celular no tiene un Snapdragon 855 no lo vas a poder 30fps, la optimización parece hecha por el mismo equipo que optimizo GANGSTAR NEW ORLEANS.ahora tiene sentido la exclusiva a la hora de su lanzamiento con el samsung s9 pues seria el unico celular capaz de correrlo descentemente para ese entonces; la mala optimización de Fortnite Mobile es tan grande que ni con un nubia red magic un celular gaming precisamente diseñado para juegos se puede correr a 60fps a duras penas se puede correr a 30 casi estable; estamos hablando de un celular con un Snapdragon 855, 16gb de ram, 5G y hasta ventilador trae, no tiene sentido; es más si por ejemplo intentas jugarlo en un note7 se vera algo asi y quien sabe a lo mejor y se te explotamas feo no se puede ver, está tan mal diseñado que parece hecho con paint. su mala optimización parte de que en realidad es el mismo juego de pc con peores graficos, epic game intenta hacer que descarguemos un juego de pc que pesa 7Gb en nuestros celulares sin siquiera hacerle una optimización solo le bajo los graficos y listo a lanzarlo. para que se entienda mejor es Fornite de pc con controles táctiles. Después de un tiempo que epic game arreglo sus problemas con las políticas de google y por fin tenemos el juego en la playstore su recibimiento lastimosamente no fue el mejor gracias a todos los detalles de los que hemos hablado. en menos de 24 horas llegó a 2.9 estrellas las cuales fueron muy bien merecidas esa es la puntuación que se merece pero he... dos días después pasó de 2.9 a 4.4 en la puntuación de Google Play ¿coincidencia? playstore le dio el poder a epic para cambiar la puntuación su juego que tenía y es que claro nadie con dos dedos de frente se descarga 7GB por un juego con 2.9 por lo que optaron por la fácil... Pagaraunque no lo parezca pese a todo Fornite Mobile también tiene cosas buenas aunque a mi parecer fortnite mobile será un juego pasajero puesto que no esta dando lo que se le invirtio que tampoco creo que haya sido mucho si vemos las cifras de las personas que juegan Fortnite Mobile tan solo lo juegan entre 250k y 200k jugadores y bajando tal vez creas que son muchas personas pero por ejemplo call of Duty Mobile en su peor epoca tenia entorno a 500k jugadores por otro lado Pugb Mobile una empresa que lo ha sabido hacer maneja unas cifras de 5 Millones de jugadores. ojala pronto se mejoren y Fortnite Mobile no sea olvidado, en los últimos días se ha ido mejorando la optimización en android pues en ios corre bastante bien aunque no perfecto pero la mejora a sido mínima y solo ha sido para los celulares de gama alta aunque tal vez pronto lo mejoren en la gama media. no pienses en correr Fortnite Mobile nunca en gama baja es imposible.si no tienes un celular GAMER no vas a poder correr Fornite Movile bien y asi lo tengas vas a tener una enorme desventaja porque vas a jugar con personas que juegan con mando y mouse pero poco a poco irán mejorando extendiendo la compatibilidad y ojala que en un tiempo separen los jugadores de móviles de los de pc y xbox.