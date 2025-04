¡Buenas comunidad de Gamehag! Hoy nos vamos rebotando sin parar por toda la superficie que pisemos, puede parecer una locura pero seguro que con confianza nos va todo rodado. ¿Que no me creéis? Pues veniros motivados y no os desinfleis aun, porque nos vamos rodando a: Kula World.

Aquí no iremos por mundos repletos de zombies ni tendremos que salvar a ninguna princesa en peligro, en Kula World los mundos no siguen las leyes de la física tal y como la conocemos, el botar es nuestra forma de desplazarnos y es que a veces lo más simple es más que suficiente para tener horas y horas de diversión, precisamente por eso y porque tengo un bonito recuerdo jugando este fantástico juego, os lo traigo para los que no lo conocéis y buscáis algún juego que os haga pasar un buen rato.El mecanismo del título es muy simple, seremos una pelota, y nuestro objetivo sera conseguir una serie de llaves para poder pasar a los distintos niveles, como veis es simple y no tiene perdida, ahora bien, las cosas se complicaran para nuestra redonda protagonista ya que encontraremos diversos obstáculos los cuales no nos pondrán nada fácil conseguir dichas llaves, tendremos en nuestra contra unos pinchos o zonas en las que podremos caernos, concluyendo así nuestro redondo viaje.La zona de juego es básicamente seguir un camino recto que podrá desafiar las leyes de la física, como dije anteriormente, ocasionando que la pantalla gire cuando lleguemos al final de un camino, dándonos un nuevo camino que seguir, además de los diversos obstáculos encontraremos bloques, cada uno con una cualidad diferente que pueden traernos beneficios o desgracia según con lo que nos topemos.El juego no dispone de un variedad de modos de juego, pero esto lo compensa con bastantes niveles a superar, siendo bastante chulos por las diferentes localizaciones en las que están basadas, como por ejemplo: Egipto, donde nos ofrecerán los 15 primeros niveles del videojuego, o en una zona ártica, donde dejamos el escenario de arena para ir justo al lado opuesto, siendo más frío y bonito bajo mi opinión. Pero no todo es admirar los escenarios, pues contamos con relojes de arena que nos marcaran el tiempo que tendremos disponible junto a un pequeño score que nos puntuara al final de cada ronda, sumándose los objetos que hayamos recolectado en nuestro trayecto.No solo sera conseguir llaves pues también tenemos que conseguir piezas de fruta que harán que cada movimiento cuente, puesto que nos harán pensar para sortear los peligros que nos supondrán todo un reto conseguirlo, sobretodo a la primera amigos, pero te dará ese pique personal para poder lograrlo, además cuentan con modo multiplayer local, donde podrás invitar a tu amigo a casa en una tarde de verano y poneros a dar botes sin parar, a parte de que podréis ayudaros en todo momento.Cuando nos cansemos de ser la misma pelota tenemos a nuestra disposición una pequeña variación, pudiendo dejar de lado la típica pelota de playa para convertirnos en una pelota totalmente nueva, y hasta con un parecido a la famosa bola de Toy Story con la estrella que tanto la caracteriza, o ser esa canica favorita con la que jugábamos las tardes. También como no podía faltar y es algo que yo valoro mucho en los juegos, ya lo sabéis, son las melodías que nos acompañan, sin duda aquí no nos quedamos cortos, puesto que hacen que asociemos cada escenario con su música acorde, antes puse el ejemplo de Egipto pues de nuevo quiero añadir para decir que nos brindan unas melodías de lo más calurosas en este tipo de escenarios, así como en pantallas donde nuestra aventura tiene lugar en el espacio nos ofrecen un toque de lo más cósmico.Aquí me gustaría dejaros un tráiler, obviamente no tiene una calidad abrumadora pero se entiende el concepto del juego para los interesados:El título fue lanzado en el año 1998 pero también se lanzo posteriormente en Ps3 y Psp alla por el año 2007, yo jugué en su versión de Psx, obviamente en su día, y luego me lo compre para Psp siendo un poquito más difícil para mi esa combinación que tenían los botones de la portátil, pero esto es ya cuestión de gustos y de ser apañado. Un videojuego muy recomendable aunque puede aburrir rápidamente para la época actual, en aquellos años era un entretenimiento asegurado que igual más de un día de vicio de dabámos, y no es para nada de desmerecer el como quisieron implementar el 3D de una forma tan curiosa y acertada, pues gráficamente para aquellos tiempos estaba muy bien, así como el movimiento de la pelota muy realista.Con esto compañeros me despido por hoy, espero que os haya entretenido y nos en el próximo. Un abrazo lectores.