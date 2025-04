Konung 3: Ties of the Dynasty - Hijo de la Old School de RPG's

Konung III es uno entre los muchos juegos que nos ofrece Gamehag. En Steam tiene un precio de 2'99 euros y pertenece al género de RPG (Role Play Game) lo que viene a ser un juego de rol, está disponible en ruso y en ingés, una pena que no lo hayan traducido al español la verdad. Es el tercero de la saga Konung (de ahi el 3 jejejeje, ok no), sus antecesores eran RPG's de la Old School, los clásicos a píxeles que nos encantan a los fans de los RPG's y son Konung: Legends of the North y Konung 2: Blood of Titans.Como fanático del Konung original: Legend of the North, comprar este juego fue una decisión fácil . Dicho esto, creo que este juego puede ser una experiencia de RPG divertida y atractiva para todos los fanáticos del género. Lo recomiendo. Konung 3: Ties of the Dynasty no se aleja mucho de su predecesor en el estilo del juego. Es un juego de rol donde al jugador se le requiere que piense un poco por sí mismo, ya que el camino a seguir no es exactamente lineal y además no está el típico marcador que parpadea en el mapa señalando donde tienes que ir. A menudo se te pedirá que realices exploraciones completas del mapa en ciertas áreas. Dicho esto, los mapas de área no son extremadamente grandes, y no he encontrado que esto sea tedioso, especialmente porque la experiencia obtenida al encontrar enemigos alrededor del mapa es necesaria en este desafiante juego de rol, y se agradece, de lo contrario iriamos como locos de un lado a otro intendo saber a donde acudir.En lugar de seguir una larga historia principal de manera lineal, el personaje cae en muchas historias secundarias cortas durante la progresión de la larga campaña para encontrar la espada campeona. Considero que las búsquedas y las historias son ingeniosas y, en muchos casos, cómicas, a menudo se han ganado alguna risilla. Dicho esto, optarás a seguir una progresión un tanto lineal de un lugar a otro, especialmente al principio del juego. Sin embargo, puedes ir y venir de un lugar a otro cuando plazcas, y en ciertos casos, se te pedirá que lo hagas. Esto se logra fácilmente mediante el uso de piedras de salto (básicamente son unos portales como el de abajo) que se encuentran en cada asentamiento.La diferencia principal entre Konung 3 y los títulos anteriores, esta en el sistema de creación de personajes completamente renovado que incluye cuatro atributos principales, los cuales son el Intelecto, la Agilidad, la Fuerza y la Resistencia. Más una amplia variedad de habilidades de armas, habilidades de combate, de defensa, de magia y varias habilidades que nos recordarán a Skyrim (si lo habeis jugado) como la Alquimia, la Sanación, el Trueque, etc. que hacen que el jugador tenga que especializar a diferentes personajes en su grupo con diferentes habilidades para ser efectivo. Tu personaje inicial estará limitado por tener que invertir puntos en la habilidad "Liderazgo" para poder tener más miembros del grupo.En general, este juego me parece divertido y atractivo, y lo recomendaría a cualquier jugador de RPG que disfrute haciendo un poco de resolución de problemas (pensando en sí mismos), y que pueda sacrificar gráficos modernos para una mejor experiencia de RPG. Este juego no recibió críticas favorables de los críticos en torno a su fecha de lanzamiento en 2010, pero vale fácilmente lo que cuesta tras ocho años después.Un saludo y espero que haya cumplido vuestras expectativas en esta reseña. Toda crítica será bienvenida, me ayudará para futuros artículos y perdonen si la calidad de las imágenes no es buena.