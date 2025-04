VideoJuego Knives Out, en esta descripción seré breve,El juego es muy popular, para algunos muy aburrido otros muy divertido, en realidad ya han echo muchas acutlaizaciones en todo el año, estan agregando autos, armas, modalidades de juego, trajes.Es un juego donde lo sabemos todos que tienen que ver solo 1 sobreviviente o 1 equipo para ganar.En este contenido yo voy a decir algo muy relevante ante otros juegos.Bueno es un juego Battle Royale que esta gratis en su pagina oficial, hace semanas lanzaron la versión americana, para la gente que no sabe que estoy diciendo, crearon un nuevo servidor, bueno en realidad bastantes, ya que toda la comunidad se quejaba mucho del ping o ms en la versión coreana o china o japonesa, así que ellos decidieron hacer un esfuerzo para crear otro servidor donde la gente que si le gusta el juego, siga jugando con un Ping o ms bajo, ya que estaría en su región y estarian jugando con amigos.En lo que esta pasando esta semanas o meses, es que la gente ahora se queja de que hay hacker, sabemos que en cualquier juego hay hackers por donde sea, solo basta con reportarlos y que la compañia de knives out se encargue de banearlo, claro pero se creara otra cuenta claro que si pero eso da igual el punto es divertirse o enojarse, por que sabemos que todos se enojan por perder al instante.Bueno el juego en si es popular y entretenido para unas comunidades, digo que es el mejor videojuego gratis y de pocos requisitos.En la Jugabilidad del juego tu decides que hacer ganar o perder, ya que las dos formas te diviertes es como opciones del juego, (trollear, ser un Uber, o jugar serio).En el juego no le doy criticas, ya que tiene buenos graficos, mejoraron el sonido de las armas, mejoraron los coches, la gasolina, etc.Como otros juego han sido populares y este estaba en la sima, así que demosle una oportunidad para que siga creciendo.Claro y saldra otro juego que sera Knives Out Pc Plus, es uno igual que el pubg, pero sera gratisBueno seguiré, la historia de kinves Out es algo compleja por que el videojuego ya no esta entre si muy empalagoso para muchas personas o jugadores, pero en realidad el videojuego esta muy bien echo tienes su espectativas de todo sus pros y contras, ya que sabemos la mayoría lo critica por hackers en cualquier momento o por bugs.Desde que salio Fortnite el juego creo que disminuyo y la mayoría del knives out son portugueses o brasileños, eso no me importa al menos ellos juegan al juego por ganar gemas o ser challenger en el juego ser el mejor en el competitivo, ser mejor en todo en realidad, y si en knives out tenemos gente muy buena, que asta parecen ser hacker pero en realidad NO LO SON, ya que la mayoría de los jugadores siempre te van a faltar el respeto por que no te conoces o juegas mal, Eso da igual, en el juego simplemente aprietas una tecla y listo ya los tienes muteados a todos de tu equipo, son mucho roles del juego están muy divertidos, tenemos entrenamiento en el juego la caída de la bala o el recoil simplemente a mi me gusta, este juego es para jugar con personas serias a disponerse a ganar, admitir sus errores, y admitir que no lo quieres ayudar por que te mataran y tienes una probabilidad de que ganes tu solo en fin esto es todo de knives Out.Ahora lo de Fortnite, no se mucho pero tambien se que el juego es muy popular entre muchas comunidades en twitch como en youtube, pero todo el dia es lo mismo de cada youtubers que sube a fortnite en su contenido claro no soy alguien superior a ellos para que haga otro contenido en su canal, todo tiene que tener visitas y likes, en sus videos, pero en realidad si lo ponemos en lo mismo que el knives Out, pues en realidad son la misma combinacion, pero en fortnite tiene los rasgos que otros juegos creo, y pues si la comunidad ya se artaba de mucho pubg o algo sencillo como eso, ahora la mayoria de la gente que no puede jugar, se encuentra otra cosa para jugar o distraerse en su tiempo.