Kio´s adventure: ¿Wtf con este juego?

Existen videojuegos que te dan un buen sabor de boca al apenas iniciarlo, después de que te llamara la atención su portada. Pero en los videojuegos pasa como en los libros, es importante no juzgar porque te llevas cada sorpresa, pasó con no “man´s sky”, se esperaba mucho de ese juego y al final terminó siendo una decepción total y actualmente podemos dar un ejemplo de lo contrario con Pokémon Espada y Escudo, un titulo muy criticado sin siquiera haber salido al mercado. Más allá de estos ejemplos sencillos, existe otra categoría, juegos que bajo una portada inocente esconden un secreto muy, pero muy oscuro, juegos que te hacen decir ¿Por qué putas compré este juego? No tanto por lo malo que son, porque aclaro, un videojuego que haga decir eso, no precisamente debe ser por ser malo, esto va más allá como en su historia, en los gráficos y en las mecánicas, me pasaba mucho de niño con los Shoot em up, pero si esto me hubiera pasado de niño, créeme, sería un psicópata traumado.

Kio´s adventure es de esos típicos juegos que te encuentras en Steam a menos de un dólar en rebajas, digamos que ando muy ajustado económicamente, así que viendo su precio demasiado barato y sus más de mil valoraciones positivas hechas por la comunidad, decidí comprármelo, no sé si fue una bendición o una maldición haberlo hecho.



Después de comprarlo pues lo típico, lo instalé y procedí a correrlo, la apariencia del menú es sencilla, típico de un juego creado con rpg maker. Al iniciar, nos presentan a la protagonista, Kio, una china de 16 años que está emocionada por empezar la preparatoria, ya que en ella se reencontrará con amigos y tal. Cuando termina el dialogo introductorio se nos sitúa en la copia china del Mc Donalls (y no estoy de broma), donde nuestra protagonista “Kio” que se reunirá con dos de sus amigas, Domini e Illusion. Cuando llega con ellas discuten sobre chicos y cosas típicas de niñas de preparatoria. Justo cuando Kio está pidiendo la comida que deseaba ingerir, se ve interrumpida por un terrible terremoto que azotó de la nada, la verdad que fue muy inesperado (pero no tanto como lo que pasó después).



Después del terremoto, Kio aparece en el cuarto de una mazmorra donde curiosamente el guardado está en una braga (me lo esperaba de algún desarrollador japones pero no de un chino). En el cuarto estás tú, un cuadro muy creepy de una chica y una puerta. A partir de que miras el cuadro creepy se desbloquea la puerta y puedes continuar, hay una serie de pasillos y puertas que puedes explorar, pero el importante es un cuarto con picos gigantes de lado izquierdo. Al entrar no noté nada raro, solo vi brillando una llave en el suelo y la tomé, pero como dice el dicho, “no todo lo que brilla es oro”, porque a partir de que tomé esa llave se activaron esos picos que menciona y literalmente me aplastaron. Definitivamente eso fue raro e inesperado, pero aprendiendo del error, volví a cargar la partida y ahora fui más rápido que los picos y pude salir del cuarto (salí por otra puerta, ya que por la que entré se bloqueó de la nada). Cuando salí entré otra serie de pasillos nuevos con cuartos que fueron aún más densos que el anterior, como si este juego hubiera salido de un video de Dross.



Primer cuarto, ¿recuerdan que mencioné que una de las amigas de Kio se llamaba Illusion? Bueno, a esta misma chica la encontramos desnuda, en cuatro patas a punto de ser decapitada por una guillotina, literalmente vemos como muere frente a nuestros ojos. Después de esa ejecución digna del blog del narco, nos dan la opción de recoger la cabeza de Illusion (la cual tomé por los loles). En el siguiente cuarto no hay nada, solo una palanca que si la jalas algo suelta gas venenoso que te mata lentamente, lo digo por experiencia. En el siguiente, nos topamos con una chica desconocida, que también es ejecutada, solo que ahora esta es partida a la mitad, de nuevo el juego nos da la opción de tomar una parte de su cuerpo, esta vez es el corazón. En el penúltimo cuarto hay una carta que dice “no deambules por este cuarto”, lo cual hice y terminé muerto por unos pinchos que salieron del suelo. En el último cuarto solo hay un montón de cuerpos amontonados (aparentemente de otras chicas).



Y hasta ahí pude jugar porque en mi cabeza no para de decir “pero por qué compré este juegooo?!!!”. Queda como experiencia que primero se debe leer la sinopsis del juego antes de comprarlo. A pesar de todo eso, en el apartado grafico es un 10/10, al igual que en el gameplay, aparte se ve muy interesante y divertido (acabo de ver el trailer), es de esos juegos que te dan mucho miedo porque juega con tu mente y es muy inesperado, por ejemplo el tema de los cuartos, también hay una serie de notas que te dicen cosas muy amenazantes y abstractas, por eso también creo que en ambientación también es un juego muy bien logrado.

Deberían comprarlo para probarlo y quedar igual que yo con cara de poker fase, ya que justamente está a menos de un dólar en la tienda de Steam, además de que tiene logros que te incentivan a seguir jugando. Bueno, es raro, curioso y un tanto adictivo.