En este artículo hablare sobre este curioso y simple juego que poco a poco ha traído a jugadores ocasionales, comentare sobre su jugabilidad y entre otros aspectos del juego.

Introducción

Kingdom: New Lands es un juego que no cuenta con algún tipo de historia, en si no tiene una narrativa, solo eres un rey o una reina que monta un caballo por un bosque hasta llegar a un claro en el que luego fundas y expandes tu reino mientras evitas las hordas de monstruos malvados y reparas un barco que te sacará del bosque y te llevara a un nuevo mundo, en general la mecánica del juego se repite de esta forma y, por supuesto, exploras el mundo 2d mientras espera que la nueva nave sea reparada.





Algo curioso y bastante agradable es que tu anterior rey / reina se convertirá en tu guía fantasma en tu próxima partida, un lindo toque pero hasta ahí, si nada más. Sin embargo, en realidad no hay mucho más en lo que respecta a la construcción del mundo o cualquier razón por la que algo está sucediendo, llegas, construyes y te vas. El no tener una narrativa realmente no hace daño al juego, ya que realmente no es que necesite uno, ¿o sí?

Los juegos de Rougelike tienden a ser ligeros en la historia porque obstaculizarán el ritmo y sería difícil poner una narrativa en uno de sus juegos.









Jugabilidad

La jugabilidad es algo limitada; Presiona las teclas de flecha izquierda y derecha para moverte y la tecla hacia abajo para soltar monedas para pagar y que así crear o mejoren los edificios. Esto sería todo realmente; no tienes control sobre tus secuaces con respecto a dónde van o qué hacen. Esto puede generar frustración si necesitas que los arqueros se reúnan en un lugar o tus constructores se reúnan fuera de los muros durante la noche o que no reparen los muros porque el juego decidió no hacerlo.

En este defecto se incluye la colocación de cosas como santuarios y señales, todo lo que le dará algún tipo de ventaja en el juego es aleatorio y, a veces, no genera nada, lo que puede conducir a un juego fácil o una lucha cuesta arriba que no es divertida. Los enemigos solo aparecerán y atacarán en uno de los mapas, esto ayuda a reducir el gasto ya que puedes concentrarte en defender un lado. Sin embargo, el elemento de generación aleatorio puede dividir las probabilidades hacia usted o contra usted.









Como resultado, Kingdom: New Lands no tiene ninguna consistencia en su dificultad. Eso no quiere decir que haya una sensación sólida de tensión al tratar de reparar cualquier daño causado por un asalto o contratar más secuaces después de que la noche anterior vio la muerte de dos o más arqueros antes de la próxima noche. El juego sabiamente le da jugador algunas noches (al azar) donde no se producen ataques, lo que le da al jugador una ventana pequeña / grande para recuperarse y expandirse. El problema con esto es que hay momentos en que no se producen ataques durante un gran número de noches, lo que le permite a uno construir un imperio considerable en el que nada podría tocarme. Luego hubo juegos en los que te golpearan contra el suelo con el tiempo justo para levantarme para el próximo golpe.









Para cerrar el artículo.

Los gráficos y el estilo artístico son píxeles de baja resolución, muy simples y básicos. Funciona. Eso es todo lo que puedo decir al respecto, es distinto y tiene un encanto, pero no mucho más. El juego funciona bien. Sin problemas en absoluto. Kingdom: New Lands es un juego aceptable que recomendaría jugar en ráfagas cortas. La jugabilidad básica y dentada difícilmente desalienta largas sesiones de juego.