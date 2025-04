Kingdom come deliverance

El otro día vi en el foro que había un hilo recomendando juegos de temática medieval y como vi que había gente interesada en el tema, hoy vengo a hablaros del juego al que más horas estoy dedicando últimamente.Si eres fan de juegos como el Skyrim pero te apetece probar algo nuevo de Steam, te animo a que me acompañes. El kingdom come es un juego de mundo abierto bastante similar al skyrim. Tienes una cadena de misiones principal, en este caso relacionado con el incidente que tiene lugar nada más empezar la historia, y un montón de misiones secundarias que añaden duración al juego y lo hacen aún más entretenido.La diferencia fundamental con el skyrim es el realismo que persigue. Es un juego basado en la historia de la región de Bohemia, especialmente en los alrededores de Praga, y no sólo da importancia a que los escenarios sean lo más parecidos a la realidad posibles, sino que además se procura que la historia tenga el máximo de coherencia histórica posible, lo cual deja fuera todas las criaturas fantásticas o los hechizos, pero a pesar de ello el juego sigue siendo mágico.En primer lugar el mapa, que ofrece mucho territorio para explorar, se podría buscar en google maps y comprobaríamos que los nombres de los pueblos existen y la distancia entre ellos pretende emular la distancia real. Además el equipo de diseñadores trabajó conjuntamente con historiadores y arquitectos para reconstruir castillos o casas de aldeanos.Otro detalle curioso es que los nombres de ciertos personajes secundarios también tienen una base histórica contrastable. No son inventados, ni ellos ni los conflictos que tienen los reyes que te dan las órdenes.Todo este realismo hará las delicias de los aficionados a la historia medieval pues a medida que avanzas en el juego, vas recolectando "códices" que te dan información más detallada sobre el contexto histórico, tradiciones, costumbres y curiosidades de la época.Sin embargo, lo que más afecta al juego de esa búsqueda de realismo, es lo "vivo" que está tu personaje.Existen muchos juegos en los que jamás duermes o comes y no pasa nada, pero Kingdom come es diferente. No sólo te obliga a comer con frecuencia o a dormir, sino que además debes fijarte en la comodidad de tu cama o la calidad de lo que comes para no enfermar en caso de que esté podrido. Estas cosas afectan al ritmo de juego y condicionan tu organización cumpliendo misiones, pero todavía hay más.pues ducharnos. Os juro que si no os laváis y empezáis a oler mal, resulta mucho más difícil acercarse a alguien en sigilo para robarle, porque TE HUELEN EL SOBAQUILLO.En serio, las largas caminatas, las peleas y correr largo tiempo hacen que nos manchemos de sangre, de barro o que estemos todo sudados y esto influye mucho en la imagen que tienen de ti el resto de NPC's y en cómo interactuan contigo. Os pongo un ejemplo, imaginad que lleváis un día entero sin lavaros nada y tenéis la ropa sucia de sangre por una pelea con bandidos, por fin llegáis a una ciudad a descansar y a vender el botín... Una de las cosas que notaréis es que la gente os tratará peor, os ofrecerá peores precios y desconfiará más de vosotros que si pasáis primero por los baños.El realismo de nuestro personaje también afecta al combate, tanto al tipo de heridas que recibas y lo que tardes en curar como a tu desempeño en las peleas, que por cierto se vuelve un reto divertido por la dificultad de sus mecánicas. No sólo los ataques con armas tendrán diferente ejecución y resultado dependiendo del tipo de arma (tanto infligiendo daño como recibiéndolo), sino que además tu habilidad con ellas deberá subir de forma independiente. Al principio por ejemplo resulta muy frustrante usar el arco porque tu personaje es un torpe hijo de herrero que no había disparado una flecha en su vida, pero a medida que practicas, aprecias cómo vas aprendiendo a coger el arco mejor, te tiembla menos el pulso y resulta más fácil apuntar.Siguiendo en la línea del realismo, es importante mencionar que nuestro personaje lo vamos creando a nuestro gusto. Podemos elegir convertirnos en un amenazador mercenario que mate sin piedad o por el contrario pasarnos el juego sin matar a nadie o a casi nadie, centrándonos en nuestra habilidad de diálogo. Si elegimos la segunda opción,tendremos que cuidar nuestra apariencia y aprender a hablar como si fuéramos de alta cuna para que los nobles nos traten con respeto o a movernos en las tabernas como pez en el agua. Además, nuestro personaje no sabe leer, así que tendremos la oportunidad de aprender. Mientra no lo hagamos, las palabras saldrán desordenadas y tendremos dificultades reales para entender libros, recetas etc.En resumen, es un juego muy cuidado y muy realista que además de entretener te enseñará algo de historia de centro Europa. Mi única pega es que es un juego que, acorde con su duración y su nivel de detalle, ocupa bastante espacio y demanda bastantes recursos al ordenador, pero os aseguro que merece la pena.