Killing Floor 2 - Reseña personal. (b_s)

Esta vez os traigo la segunda entrega de la saga Killing Floor, la cual Gamehag nos ofrece a cambio de 3099 Gemas y también podremos adquirir el juego en Steam por 9’23 euros.Killing Floor 2 es un juego que en mi biblioteca tiene un lugar que no me arrepiento de habérselo dado, ya que es mejor que el Killing Floor 1 mezclando los shooters cooperativos tipo el Left 4 Dead con el estilo de la economía propia del Counter Strike y elementos RPG como las clases de habilidad y la selección de diferentes clases de personajes con un límite de 6 jugadores por sala.Y aquí os traigo mi reseña tras unas 300 horas de juego en este segundo y último juego hasta la fecha de la franquicia Killing Floor.En Killing Floor 2 la trama no varía de la primera entrega, siguen siendo los supersoldados mutantes nuestros enemigos por los experimentos realizados por la empresa Horizon.A continuación comentaré las mejoras que han incrementado del KF 1 al 2:En primer lugar los gráficos han mejorado, no son realistas (tampoco le pegaría al estilo del juego, es como si Borderlands lo hubieran hecho con gráficos del Battlefield 1, se perdería su esencia) y con ellos la atmósfera entre miedo y tensión de los mapas, los cuales son variados y como en la anterior entrega también podremos jugar a mapas de la workshop, donde sus enemigos estéticamente han mejorado y ahora tienen más calidad tanto en aspecto como en sonido. También hay una gran variedad de armas y clases para cualquier tipo de jugador y junto con sus árboles de habilidades, ofrecen una profundidad táctica en la jugabilidad al ser fáciles de comprender y una mejora en el podo zed (las acción a cámara lenta que duraba unos segundos y que vemos bajo).Luego tenemos los niveles de dificultad, bien diseñados y calculados por si prefieres comenzar en lo fácil o te quieres poner un reto de verdad. Y misiones diarias diferentes en cada jugador para prevenir que todos los jugadores vayan a por lo mismo, y de esta manera evitar conflictos entre jugadores. Por último han implementado unas microtransacciones limitadas.A parte en los menús son claros y bien pensados, no hay 50 submenús y disponemos de la libre asignación de teclas para jugar como más cómodo nos resulte. Y la música encaja muy bien, han decidido en esta edición meter Heavy Metal (teniendo opción de apagarlo si no te gusta) y un sistema de sonido que te puede ayudar a detectar mejor a los mutantes que se acerquen a desmembrarte.Y por último, algo que hacía falta en el Killing Floor 1, era el sistema de voces, ahora cada personaje tiene su música, su voz y sus líneas de dialogo comentando situaciones del juego.Sin embargo, una de cal y otra de arena, haría falta pulir aspectos como el tiempo de carga en el juego, ya que tarda mucho en iniciarse, y al cargarse un mapa no puedes superponer con el shift + tabulador el menú de Steam (cosa que tienen la mayoría de juegos en esta plataforma).También tenemos un problema, que al estar en un lobby con amigos y al querer unirte a un server con ellos, cada uno tendrá que unirse individualmente, no se puede en grupo. Por ejemplo para cambiar de server puede que tengas que hacer un nuevo lobby, o invitar a cada uno por separado.Como en Killing Floor 1, tenemos cuatro niveles de dificultad y algunos de nuestros mutantes más complejos de matar aparecen en los más altos. Además, cuanto mayor sea la dificultad y más jugadores hayan en la sala, mayor cantidad de enemigos habrán con un notable incremento en la vida de estos. Y puedes ir a cazar mutantes en cuatro niveles de dificultad. Esto evita que se vuelva demasiado fácil con 6 jugadores.Por mi experiencia, recomiendo que los principiantes en este juego se agrupen en un grupo, ya que jugar en solitario, aunque los enemigos mueran más rápido, probablemente te cojan y maten en varias ocasiones. Pero eso sí no dejes de moverte, el parar te puede suponer que te atrapen o acorralen.Como he comentado en la introducción, la economía de las partidas hace que todo esto sea más estratégico, porque a rondas mas altas, mayor necesidad de mejores armas. Así que, al igual que ocurre en el Counter-Strike, si mueres en cada ronda, no te haces un favor en cuestión de dinero y por ello tendrás que considerarte si tienes que invertir en alguna mejora o haces una de las famosas “ECO” del Counter para ahorrar y poder adquirir un arma mejor.Respecto a la la elección de clases también tendrá influencia el tipo de arma que escojas (como un revólver, una escopeta, un sniper o un lanzallamas) y las especialidades (las de abajo) que elijas. Así que dependiendo de la elección de la clase, la especialización y el arma, tendrás una experiencia de juego diferente al variar tus decisiones.Otra cosa que es muy buena es que NO es P2W (pay to win), las microtransacciones son puramente estéticas, son skins, no afectan de modo alguno al juego. Y es más, como he dicho anteriormente están limitadas en ciertos artículos, es decir no todo se puede comprar, ya que hay artículos que tienes que conseguirlos sí o sí jugando. Los objetos que no quieras pueden reciclarse y elaborarse posteriormente (te evitas el tener objetos inútiles en el inventario).En conclusión, el juego está mucho mejor que el primero de Killing Floor, los desarrolladores han querido mejorar la experiencia de juego y lo han conseguido. Pocas franquicias hay que les interese más que sus jugadores estén contentos que obtener grandes beneficios económicos sin contentar a sus compradores. Lo recomiendo y como el buen trabajo se califica como se debe, mi valoración al juego es de un 8 sobre 10.Un saludo y espero que haya servido de ayuda si teníais pensado adquirirlo. Toda crítica es bienvenida.¡b_s se despide hasta la próxima!