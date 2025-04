Un

frenético

juego

de

disparos

que no nos

dejará

descansar con

sus

intensas

hordas

de Zeds

intentando

asesinarnos

en

todo

momento

y

una

banda

sonora

a lo

más

puro

estilo

rock metal

Quizás para mí uno de los mejores juegos que existen a la hora de matar a todo lo que se mueva respecto.

Killing floor 2 un juego de disparos a primera persona en el que deberemos aniquilar a unas especies de zombies conocidos como Zeds los cuales irán apareciendo en gran cantidad constantemente para dificultarnos nuestra supervivencia en variados mapas, algunos muy cerrados otros muy abiertos, estos Zeds son variados cada uno con sus características y ataques, para enfrentarnos a ellos contaremos con un basto Arsenal de armas que deberemos ir comprando con un dinero llamado Dosh que conseguiremos matando Zeds. Por si fuera poco el juego cuenta con una magnífica banda sonora al más estilo rock metal que escucharemos en nuestras incontables matanzas.







En el juego hay varias clases de especialización cada uno con sus habilidades y manejo de las armas, también mejorarán al ir progresando en el juego, cada especialización cuenta con niveles que irán aumentando mientras juguemos con ellos los niveles llegan desde el 0 hasta al 25, cada 5 niveles se nos desbloqueara una habilidad o pasiva de la especialización escogida, como recarga más rápida, más daño u otro. Las especializaciones son las siguientes:

Médico: Está especialidad es como lo dice, es el que cura a los compañeros cuando tienen baja vida es el que más en problemas se mete ya que no tiene ninguna virtud o ventaja frente a los Zeds más grandes por lo cual hay ir cuidándolo a menudo

Berserker: Es el tanque del equipo el que más daño recibe de los Zeds se caracteriza por usar armas cuerpo a cuerpo y tener una gran vida y resistencia, casi siempre está al frente de la batalla evitando que números de Zeds avancen sobre el equipo

Demoledor: Se caracteriza por usar armas explosivas como lanzagranadas o RPG, si se lo usa bien puede llegar a hacer mucho daño también puede dar granadas a los demás jugadores, personalmente es mi favorito jeje

Apoyo: Este se especializa en escopetas para infligir masivo daño a los Zeds además de compartir munición con los demás

Comando: Muy bueno en el uso de rifles de asalto, posee visión nocturna y una habilidad que le permite ver a ciertos Zeds invisibles, se caracteriza por alargar el tiempo Zed (que vendría ser como la cámara lenta del juego)

Pistolero: Siempre quisiste llevar dobles pistolas y ser el más rápido del oeste?. Pues esta clase se especializa en eso en el uso de dobles pistolas, esta es la clase que más uso a menudo ya que sirve para eliminar a Zeds mayores de manera eficaz

Swat: Esta clase usa subfusiles como la Mp7 o P90, se caracteriza por ser el elimina Zeds pequeños del grupo y usar granadas cegadoras, muy útiles en ciertas ocasiones. Es el que más chaleco tiene en el juego

Pirómano: A veces no todo se mata con plomo, ¡¡mejor con fuego!!. Esta clase es eso el escupe fuego, el dragón del grupo usa armas como el lanzallamas o similar, a pesar de lo divertido que pueda ser prender fuego a los Zeds no es el más eficaz a la hora de tratar a los Zeds mayores y generalmente tiene problemas a la hora de tratar a hordas de Zeds más pequeños

Superviviente: Este es la combinación de todas las clases en uno, es buena en casi todo y es altamente recomendado si eres un principiante en el juego

Tirador: El francotirador del grupo, el que más daño crítico aplica a la cabeza, como su nombre lo indica es el que usa rifles de larga distancia y más daño aplica a los Zeds mayores.







Modo supervivencia o Modo semanal o Sin fin, estos son los modos de juego que nos dará a elegir el juego. Supervivencia sobrevivir constantemente oleadas de Zed por números que puedes elegir desde 4 a 7 o 10 oleadas, todos con un jefe final que nos dará guerra. El modo semanal es uno modificado en el que los Zeds tendrán características únicas como super fuerza o incluso cuando les disparamos se inflan como globos. El Sin fin es básicamente eso infinitas oleadas de Zeds además de que cada 5 oleadas aparecerá un jefe, es mi modo favorito y dicen que tiene un límite de oleadas 254 que no llegue a comprobar por las horas y esfuerzo que me llevaría.

Todo juego tiene sus dificultades y se pueden elegir en el menú dependiendo de lo experimentado que seas, estos son los que podremos escoger:

Normal: es la dificultad base del juego y la más fácil es la recomendada a usar si eres principiante, los Zeds hacen menos daño al jugador, son más lentos y aparecerán más menudo cajas de munición por el mapa

Difícil: La dificultad recomendada para los curtidos los Zeds hacen más daño y tienen más vida son un poco más rápidos y las cajas de munición aparecerán con menor frecuencia

Suicida: La dificultad más alta o casi, es la que muestra lo que es killing floor de verdad, los Zeds son más rápidos tienen más vida y nuevos ataques devastadores además que aparecerán unos Zeds élites que son más difíciles de matar. Las cajas de munición aparecerán con muy baja frecuencia de todos hecha un vistazo de veces en cuándo

Infernal: Es la dificultad más alta hasta ahora y la más complicada aún si eres un maestro, los Zeds harán gran cantidad de daño, nuevos ataques y las cajas de munición apenas aparecerán

Hay una variedad de Zeds con sus comportamientos y habilidades que nos pondrán a prueba, estos son los siguientes:







Cloth: Es el Zed más común y el más débil de todos apenas se mueve y tiene muy baja vida por lo que un disparo o golpe en la cabeza bastaría para eliminarlo, es algo peligroso si está en grupos numerosos. También hay una variante llamado Cloth Elite es más fuerte, resistente y posee la habilidad de boostear a los Zeds cercanos, te darás cuenta de su presencia por su color de piel blanca y de su armadura que lleva puesto es altamente recomendable que le dispares a las piernas ya que no cuenta protección en esa parte. Aparece en dificultades suicida y infernal







Slasher: Otro de los Zeds más comunes tienen la misma resistencia y vida que los cloth, son más rápidos y estos te pueden agarrar por lo que no te dejarán escapar, muy peligrosos si están números grandes







Crawler: Estos Zeds tienen apariencia de araña, muy escurridizos y son algo difíciles de ver en sitios oscuros por su tono de piel muy oscura, son muy débiles por lo que no tendrás problemas de eliminarlos, aunque tendrás problemas de puntería por culpa de estos. Cabe destacar que también hay una variante de este llamado Crawler Elite que son más grandes y su color de piel es blanca además que al morir deja una nube de veneno que daña a cualquier jugador cercano, solo aparece en dificultades suicida o infernal. Mantener la distancia si le tienes miedo a las arañas jeje.







Cyst: Es la variante del cloth, la diferencia de este es que son ciegos







Stalker: La forma de este zed es la de una mujer con la habilidad de hacerse invisible y atacarnos por sorpresa, puede llegar a ser muy molesto si no cuentas con un Comando en tu grupo, no posee mucha vida por lo que uno tiros bastara para eliminarla.Suele aparecer en grupos de 3 o 4 o incluso de 7 en dificultades altas







Gorefast: Un Zed con apariencia horrible posee una hoja afilada incrustado en su brazo que usara para castigarnos y hacernos significativo daño, tienen una cantidad de vida moderada, por lo que lo hace muy peligroso en grupos de 4 o más.







Gorefiend: Variante del Gorefast mucho más peligroso y agresivo, esta vez cuenta con dobles ojas afiladas y mucha más vida, en suicida e infernal este Zed hará giros en trompo con sus hojas para infringirnos masivo daño por lo que su eliminación es requerida inmediatamente







Bloat: Este Zed es una enorme masa de grasa que te vomitara si lo tienes cerca y provocara daño de ácido, además de dificultar la visión del jugador, posee una vida moderada explotara esparciendo acido si absorbe muchas balas







Husk: Este Zed se caracteriza por tener un cañón de fuego en su mano el cual usara para lanzar bolas de fuego hacia nosotros, posee una vida media alta y en dificultades altas puede rostizarnos con intensas llamas, además de que cuando tiene poca vida se puede suicidar cerca nuestro para infligir un daño muy alto a los jugadores. Una forma rápida y efectiva de eliminarlo es disparandole a unos tanques que lleva en su espalda para que explote eliminando otros zeds cercanos que estén de él







Scrake: Este Zed lleva una motosierra en su brazo por lo que lo hace muy peligroso a corta distancia, se hará notar por su rugido que hace al entrar en combate además de que cuando recibe cierto daño este se enfada y corre hacia el jugador más cercano para destrozarlo, posee una vida alta por lo que su eliminación es de alta urgencia





Siren: Es un Zed femenino que se caracteriza por hacer daño sonico con sus gritos e ignoran la armadura de los jugadores, es de contextura delgada, y posee una vida moderada, este tiene la capacidad de destruir granadas o proyectiles explosivos con sus gritos







Fleshpound: El Zed más peligroso hasta ahora, es grande, fuerte, de mucha vida y posee unas especies de cierras en sus brazos, se hace notar con un rugido cuando entra al combate, y su presencia no hace más que aterrar a los más novatos, cuando se enoja golpeará el suelo con fuerza y correrá con agresividad al jugador haciendo daño considerable, recomendable usar explosivos ya que son su debilidad, su eliminación es de alta urgencia







Quanter Pounder: Variante del fleshpound más pequeños con menos vida, es igual de peligroso que el fleshpound pero la fuerza de este está en el número en el que vienen, estos vienen en grupos de 3 o 4 rompiendo filas de Zeds más pequeños, es débil ante los explosivos







Robot E.D.A.R.: Este no es un Zed más bien un robot, atacara al jugador si está lo suficientemente cerca posee una habilidad para agarrar al jugador a través de un rayo inmovilizándonos, además de que cuando le disparan esquivará las balas, hay 2 variantes de este el artillero que lanzara misiles hacia el jugador y el Blaster que lanza rayos láser, tienen una vida media alta por lo que es recomendable dispararles en el pecho donde está su núcleo.





Podremos conseguir cosméticos y skins para nuestras armas jugando todos los días además de poseer un sistema de tareas que se van actualizando todos los días estas tareas como recompensa por terminarlas nos darán Dosh para la Camara que cada que recolectemos cierta cantidad de Dosh nos recompensará con cajas con skins o cosmético por si fuera poco habrá una tarea semanal el cual te recompensará con objetos únicos si lo completamos, este solo se actualiza una vez a la semana.

A veces para sobrevivir hay que emplear algunas tácticas de manera que manejemos mejor la situación sin sufrir demasiado daño, lo mejor que se puede hacer es campear, si campear puede que la palabra no les guste algunos pero es así, campear es fundamental para la supervivencia, no ir a lo loco moviéndose por todo el escenario como si no hubiera un mañana, lo digo porque el sistema de respawn de los Zeds deja bastante que desear. Por ejemplo estás en un lugar rodeado de Zeds y necesitas moverte a un lugar más estratégico cuando estés a cierta distancia de ellos el juego hace que estos respawneen en una nueva posición más cercana a ti que hay de malo con esto? Que el juego insita a que campeemos. Ya me ha pasado bastantes veces que una siren a unos 10 metros de mi respawnee detrás de una puerta muy cerca de mí matándome al instante. Por eso es mejor campear busca zonas estrechas no muy abiertas y vigila a menudo por donde vienen, intenta no moverte demasiado si estás acorralado pues hazlo. Aprovecha las virtudes de cada especialidad por ejemplo Apoyo tiene la capacidad de cerrar puertas más rápido y la capacidad de arreglar las ya destruidas, Demolición puede dejar trampas explosivas al cerrar una puerta esto te puedes dar cuenta por la pasta roja que deja en estas





Para mi uno de los mejores juegos de zombies hasta la fecha, las incontables oleadas de Zeds que enfrentaremos y la continua adrenalina que da lo hace un título bastante adictivo y la banda sonora no hace más que mejorar eso, lástima que el sistema hace que nos mantengamos quieto sin movernos demasiado, pero dejando eso de lado es un título que mantendrá enganchado bastantes horas. Si no lo tienes a que esperas. ¡Cómpralo!