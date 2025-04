Killing Floor 1 - Reseña Personal. (b_s)

Hoy os traigo Killing Floor 1, el primero de los dos juegos que completan la saga Killing Floor hasta el momento. Aquí, en Gamehag tenemos el Killing Floor 2, el cual haré su reseña pronto y para que sepáis sus orígenes os traigo su juego base. Killing Floor 1 lo podéis adquirir por 19’99 euros en Steam.Este juego tengo que decir que desconcierta un poco que desde 2009 sigue estando activo, sus desarrolladores van sacando contenido gratuito para la comunidad de fans que ha formado. Además es de los pocos que no ha entrado en la triste moda de comercializarlo todo creando pases de temporada, accesos anticipados, etc. No hay muchos desarrolladores que se preocupen por su producto tanto como los de KF 1 Y 2.Mi experiencia en este juego es un poco tardía, ya que entré 2 años después de su entrada en el mercado y aunque en el primer contacto me pareció un juego basura, al segundo me fue llamando más la atención hasta el punto de ver la magnitud de cosas que ofrece el juego y es lo que os vengo a contar tras pasar al rededor de 1500 horas de juego.Para empezar, os diré de que trata la situación de la trama juego. Nos situamos en Londres, donde una empresa quiere hacer supersoldados y salen clones mutados que matan lo que se encuentran con vida (esto da para titulo de video en Youtube “ Empresa hace supersoldados y sale mal”).La primera impresión que os va a dar seguramente será la que os he dicho antes de ser un juego basura, ya que los gráficos del juego son malos, así que no os hagáis ilusiones en este aspecto, donde tendrás que hacer oleada tras oleada en los mapas que hay (no muy grandes por cierto) y la primera vez que lo jugué pensé “¿Qué hace la gente jugando a esto?”. Y la respuesta la tuve al día siguiente cuando sentí como el mono de volver a jugarlo. Comprendí que no se trataba de un juego donde tienes que correr y disparar sin más.La profundidad del juego depende de ti como jugador en equipo y de ir mejorando tus habilidades al luchar contra bosses y situaciones complejas donde te veras rodeado de una especie de mutantes salidos de un mal experimento. No es un juego donde cuanto mejor sea tu arma, más rápido y mejor progresarás sino de tu habilidad como jugador.Killing Floor tiene una gran variedad de mapas, algunos de ellos al aire libre, otros son 50% interior y 50% de exterior. También hay mapas nocturnos y algunos con un clima bastante darks a lo Gotham en Batman: Arkham Knight.Respecto a la mecánica de las armas, para ser del 2009 es simplemente increíble, es uno de los puntos más fuertes del juego. Yo, después de jugar sin el cursor de apuntar y utilizando sólo ironsights (la mira del arma) todos los demás juegos de cursor me parecieron fáciles.El sonido de éstas tanto al disparar como al recargar está muy bien implementado. También sus animaciones son fluidas, las armas no tienen un retroceso sensible, no son para nada realistas pero ¿quién quiere armas realistas en KF cuando tu preocupación se basa en matar mutantes?Ahora os explicaré el Zed Time, esto es otro punto fuerte del juego y es un periodo de cámara lenta durante unos segundos donde podrás fliparte con las armas mientras desmiembras mutantes cortándoles la cabeza y extremidades, y su sangre se esparce tanto por el suelo como en las paredes. Aunque también puedes utilizarlo para tener un momento de tranquilidad dentro del caos y mirar al rededor para pensar cual será tu próximo objetivo o vía de escapeSobre los enemigos que te encontrarás cabe nombrar que hay de 10 tipos y cada tipo con sus singularidades para poderlos derrotar y diferenciar. Y cuantos más jugadores hayan en la partida más daño y vida tendrán. A continuación os comentaré brevemente lo que hacen (Bajo tenéis una imagen donde se ven la mayoría de los enemigos y sus nombres).Su comportamiento está bien desarrollado, ya que todos ellos cooperan con sus tácticas complementarias entre sí, por ejemplo, losno son muy buenos ni siquiera en grupos, pero si te agarran estás fastidiado porque hasta que no los mates no te soltarán. Luego tenemos a los, estos son los típicos Boomer que explotan y te quitan vida, pero además te ciegan. Y bueno después estarían los, los cuales corren mas que ninguno, losque aparecen de rincones o agujeros pegándote buenos sustos, losque son un tipo de mutante invisible y débil.Y entre los enemigos más complejos estarían las(si jugáis contra ella os recomiendo matarla la primera del grupo, ya que pega buenas tortas, losque atacan a distancia y si te dan te hacen daño por quemaduras, losque van con una motosierra y cuando más les mareas más daño hacen y por último losque es como lospero “evolucionados”. Y finalmente estaría el boss, el padre de los demás, el paciente 0, el cual tiene un poco de cada uno de los enemigos anteriormente dichos, como la invisibilidad o el ataque a distancia además de ser el que más vida tiene.Este juego es gore, y está muy bien desarrollado este tema, ya que los mismos efectos de sangre se aplican tanto a los jugadores como a los enemigos. Por lo que el desmembramiento puede ocurrir, en las articulaciones de las extremidades y, por supuesto, en el cuello, dejando hueso visible, carne y sangre desgarrada y rociada. Hasta se da la posibilidad de que un enemigo pueda perder la mitad de todas sus extremidades o simplemente se convierta en tropezones de carne y sangre xD. Así que sí, si te van los juegos bestias tipo DOOM te lo vas a pasar bien, aviso de que puede ser bastante divertido ver a tu jugador destrozado (literalmente) por una paliza de un Fleshpound hasta que te mate.La música y sonido (aparte del comentado anteriormente de las armas) del juego es aceptable, esta bien elegidos, aunque los sonidos ambientales de algunos mapas dejan mucho que desear. Y lo que viene a ser el voicepack se hace muy cutre, todo el mundo tiene la misma voz, podrían haber puesto 4 voces diferentes y crear algo que quede menos clon, que ya tenemos bastante con los clones mutantes enemigos.Y por último tenemos el contenido hecho por la comunidad. Esto se traduce a más armas, mapas, zeds, bosses, etc. Para que os hagáis una idea es como la workshop del Left 4 Dead 2.En conclusión, si te gusta el gore, los zombies / humanos mutantes y matar como si estuvieses en una carniceria, es tu juego. Además merece la pena porque a dia de hoy al juego se le van añadiendo cosas. Aunque si os lo pilláis que sea en rebajas, yo lo compré por 5 euros y no me arrepiento, pero si hubiera tenido que pagar lo que ahora (19’99 euros)… me compro antes el Killing Floor 2 que esta por 9’23 euros.Un saludo y espero que os haya gustado esta reseña de los orígenes del Killing Floor.b_s se despide hasta la próxima!