Khara The Game (MiniRESEÑA - CERBERUS)

Cada vez son más y mejores los juegos y estudios noveles que llevan a buen puerto sus propuestas gracias al apoyo PlayStation Talents y a los respectivos Games Camp. En esta ocasión mediante PlayStation Talents Games Camp de Madrid, el estudio DNA Softworks nos presenta Khara The Game un videojuego de plataformas, acción puzles y exploración.

El protagonismo de esta aventura recae en la joven Kara que da nombre al título, hija de un pescador que naufraga con su padre en la mítica isla de la Atlántida. Pronto nos damos cuenta de que no hemos llegado ahí por pura casualidad y empezaremos a perseguir a cierto animal que nos llama la atención.







Teniendo en cuenta que estamos ante una propuesta Nobel, Kara The Game se asemeja especialmente a Rime en ciertos aspectos como la ambientación, en no tener ningún indicador, ciertos puzzles o situaciones en un espacio exterior o detallado y el misticismo.

La ambientación nos exige a resolver puzzles, realizar acciones e lucha usando distintos poderes, saltar con exactitud entre plataformas y dominar el agua como elemento con el que interactuar gracias a los poderes que vamos adquiriendo.







DNA Softworks ha sabido dosificar y equilibrar bien las correspondientes dosis de elementos que configuran la jugabilidad de Kara The Game, presentando un muy buen ritmo de juego equilibrado, intenso cuando de ser, pero calmado cuando toca para pensar cómo avanzar o disfrutar el entorno.







Aunque el desarrollo es bastante lineal, esta propuesta no escatima en escenarios amplios, rutas laberínticas o jugabilidad incluso vertical. La variedad de situaciones en las que no se repite casi nunca ningún patrón visto con anterioridad, la variedad de enemigos que nos obliga a hacer uso de los distintos poderes para congelarlos o atacarlos y la zona con los jefes finales logran que desde el primer momento sea un juego atractivo.







Es habitual que en la mayoría de los juegos se critique los aspectos negativos, aquí también los hay, pero no quiero llamarlos negativos sino a mejorar, pues creo que los principales defectos que le he encontrado al juego pueden ser subsanados con actualizaciones o pequeñas modificaciones.





El juego guarda y bastante a menudo puntos de guardados automáticos por si morimos, pero ha habido un número demasiado alto de ocasiones en los que el personaje se ha quedado trabado sin poderse mover. Lo que me obligó a cargar el punto de guardado anterior a ese. Eso también me ha sucedido luchando contra algún jefe final en donde él no me podía atacar ni yo atacarlo a él.





Estos fallos puntuales no son muy abundantes, pero si que hay que mencionarlo para ver si se puede solucionar. También habría que equilibrar la vida de varios jefes con varias barras de vida para que sea un desafío constante y mayor del que es. Como ultima recomendación la movilidad de Kara es muy robótica a comparación del resto de sus acciones.







Los personajes no hablan, simplemente aparece un cuadro de dialogo, lo que permite al estudio exportar fácilmente el juego a tantos mercados y tantas lenguas como sea posible. El score que aparece tanto de forma sutil como con mayor presencia cumple excelentemente su función.







Kara The Game me ha sorprendido gratamente y solo con pulir pues algunas aristas que le quedan puede llegar a ser una propuesta muy recomendable, disponible a través de PlayStation Store.