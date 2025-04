Keep Talking and Nobody Explodes "Diversion Explosiva"

Hola, buenas tardes compañeros, felices fiestas también, hoy les vengo a traer un articulo muy explosivo, se trara de Keep Talking and Nobody Explodes un juego para jugarse una tarde tranquila con sus amigos o en llamada, sin mas vamos a explicarlo.

Keep Talking and Nobody Explodes un divertido juego que básicamente es desarmar bombas, no tiene mucho misterio en verdad, pero este juego es para jugarse con un amigo siendo ahí en casa o por una llamada.

El juego básicamente va de esta manera, el jugador que lo tenga ejecutado deberá desarmar la bomba, el otro compañero tendrá a su disposición el manual para ayudarle a desarmar la bomba, un juego cooperativo muy divertido, sobretodo si tienes a tu asistente que apenas se explica bien.

Básicamente en el juego abra módulos de desarmar bombas cada cual mas difícil, estas bombas están construidas mediante módulos que tu compañero con el manual deberá ayudarte a desactivarlos, hay una gran cantidad de módulos así que vamos a clasificar estos módulos:

Cables: este módulo contendrá cables que dependiendo del manual deberás cortar el cable correcto.

Botón Gigante: Este botón tendrá que se oprimido dependiendo del color y del texto según como venga en el manual.

Simon Dice: Esto ira siendo seguir una secuencia de colores que marque en el manual dependiendo ciertos factores, si has tenido un Strike o por la el código de serie de la bomba

Clave morse: Aquí es adivinar la secuencia del morse que se te dira por medios de destellos y formar la palabra que vendrá para dar la frecuencia.

Botones con Símbolos: Aquí tendrás que pulsar en secuencia los botones con símbolos que te diga tu asistente, ya que deberán ir en un orden pasa desactivar el módulo.

Números: En este tendrás el modulo con un numero y y 4 botones con números, dependiendo lo que te diga tu compañero deberás ir pulsando los botones en orden correcto.

Estos son unos ejemplos de los módulos a desactivar en la partida, no he puesto todos porque hay algunos que son raros de explicar en verdad, estos son una descripción sencilla de cómo se llegarían a manejar.





(Aqui se ven algunos de los modulos que he explicado)



Como dije este juego es muy bien llevarse en compañía, es muy divertido ver como cada uno se va turnando para morir o desarmar a muy duras penas la bomba, también el juego incluye una opción libre para poder escoger ciertos módulos, strikes y tiempo para poder practicar ciertos módulos que puedas llegar a tener complicado si no le han agarrado el truquillo.

Esto es nuevo para mí, a partir de cierta actualización hay bombas más difíciles con otros módulos avanzados, estos módulos distintos ya que no pueden ser desactivados, simplemente tendrás que evitar que la bomba no explote por ese modulo, viéndolos no son complicados de controlar, pero se necesitara estar más atento a que no se descontrolen.





(este modulo avanzado va de mantener la presión al margen, se ve en el manual este modulo)

Mi recomendación, aprovechar que esta en oferta en steam y pillarlo o pillar dos copias que creo que esta esa opción para regalar una a un amigo, es un juego entretenido, divertido, incluso para pasar en familia en estas fiestas, puede ser un desmadre muy genial que esta para eso, pasar el tiempo y divertirse.

Sin mucho mas espero les haya gustado este artículo, comentar si os comprarían para jugar con sus amigos o familia, que les pareció este articulo y dejar comentarios coherentes y gracias por su atención, espero hayan disfrutado y felices fiestas.