Kara no Shoujo - Reseña

La verdad este iba a ser mi primer artículo pero no lo había subido por miedo a que me lo rechazaran por ser demasiado tabú para la página. Pero después darle varias vueltas finalmente me animé a escribirlo… y fue rechazado justamente por la razón que temía, el artículo ni siquiera llegó a la votación por ser “inapropiado para los usuarios más jóvenes” (apuesto a que ahora te mueres de ganas por saber de qué trata el juego ¿eh?).

He revisado el artículo y sus imágenes (también tuve que sacar un par de capturas nuevas) para hacerlo más "amigable para los jóvenes", espero que sea de su agrado.

Kara no Shoujo (La Chica del Cascarón) es una novela visual desarrollada por Innocent Grey originalmente publicada exclusivamente para Japón en 2008, posteriormente publicada en occidente por MangaGamer en 2011 y finalmente disponible en Steam desde el 22 de agosto de 2018.

Historia

Tokio, el año es 1956. Tokisaka Reiji, un ex policía que ahora se gana la vida como detective privado es contratado por una misteriosa joven llamada Kuchiki Toko que le hace una extraña petición.

“Quiero que encuentres a alguien… a mí, mi verdadero yo”









Mientras tanto una serie de brutales desmembramientos sacude la ciudad, un antiguo compañero de trabajo le pide a Reiji que ayude a la policía con la investigación. Reiji acepta sin pensarlo dos veces ya que los asesinatos son escalofriantemente similares al caso que lo empujó a dejar el cuerpo de policía hace ya seis años, donde su prometida fue una de las víctimas y jamás se atrapó al culpable.









Por si esto fuera poco el subdirector de una academia para señoritas también contrata a nuestro protagonista para investigar un caso de estudiantes desaparecidas, pidiéndole que se haga pasar por profesor para reunir información sin alarmar al cuerpo académico.

El número de víctimas aumenta rápidamente. Reiji, ahora cargado de trabajo y fuertemente motivado por la remota posibilidad de atrapar al asesino de su mujer se enfrascará en una carrera contrarreloj para resolver el caso lo antes posible mientras investiga el pasado de Toko para tratar de encontrar la verdad detrás de su extraña petición.





Como casi todas las novelas visuales de duración media (10-30 horas aprox.) Kara no Shoujo tarda un poco en arrancar y se toma su tiempo para presentar a cada personaje pero en ningún momento se vuelve pesada ni tediosa de leer. Los personajes están muy bien escritos y la historia hace un gran trabajo desarrollando a cada uno, incluso las estudiantes de la academia que parecen un poco cliché al principio terminan siendo personajes realmente entrañables y carismáticos.

Esto es en parte gracias al hecho de que la novela visual no solo nos muestra el punto de vista del protagonista. En varios momentos veremos la historia desde la perspectiva de otros personajes como Toko, las estudiantes e incluso la mente retorcida que está detrás de los asesinatos.









Algo que hay que dejar claro antes de continuar es que esta no es de esas novelas visuales donde hay que elegir la “ruta” de la chica que te gusta y tener un final feliz con ella. Aquí el objetivo es resolver el caso y tratar de salvar a la mayor cantidad de personas posible que, incluso en el mejor escenario, serán muy pocas.

Kara no Shoujo es realista al grado que puede llegar a desesperar a algunas personas. El protagonista es dolorosamente humano. Reiji no es ningún héroe, tiene miedo, comete errores y cada muerte le afecta. El juego hace un gran trabajo transmitiendo la soledad, desesperación e impotencia que siente el protagonista al ver como uno a uno el resto de personajes va muriendo mientras lo único que puede hacer es simplemente esperar a que la siguiente víctima revele alguna pista que le ayude a identificar al culpable.

El año en el que se desarrolla la historia tiene mucho que ver aquí ya que el trabajo de nuestro protagonista no solo está limitado por la escasa tecnología de la época sino también por la misma cultura japonesa. La profesión de detective no estaba bien vista en el Japón de la posguerra, varios personajes se callarán información por miedo a manchar su reputación o la de la organización que representan y se dirigirán al protagonista con desdén o desconfianza por lo que en varias ocasiones tendrá que recurrir a su fachada como profesor para intentar sacar algo de información sin levantar sospechas.









Otra cosa que hay que mencionar es que Kara no Shoujo fue concebida desde un principio para ser solo la primera parte de una trilogía, así que no esperes un final que ate todos los cabos sueltos. A su vez este juego es considerado secuela de otra novela visual llamada Cartagra: Affliction of The Soul. Pero no te preocupes, no es necesario jugarla para disfrutar de esta novela visual, lo único que pasarás por alto es el cameo de algunos personajes y un par de referencias a lo sucedido en Cartagra.

Y hablando de referencias, algo que me encantó de Kara no Shoujo es que hace múltiples referencias a La Divina Comedia de Dante Alighieri. El simple hecho de que se planeó como una trilogía es una referencia ya que esta primera parte representa el infierno, la segunda el purgatorio y la tercera (actualmente en desarrollo) el paraíso. La novela visual incluso está dividida en cantos al igual que la obra del poeta italiano.





¿Gameplay en una novela visual?

Es muy raro hablar de gameplay en una novela visual, ya que éste suele limitarse a la típica toma de decisiones cuando la historia así lo requiere. Pero en Kara no Shoujo no somos un estudiante que padece del corazón ni un chico que acaba de abrir una pastelería atendida por chicas gato, aquí encarnamos a un detective y tenemos mucho trabajo por hacer.

Cada vez que haya una nueva víctima tendremos una parte de investigación donde visitaremos la escena del crimen en busca de pistas y evidencia. Estas secciones son muy similares a lo que vemos en juegos como Ace Attorney, donde usaremos el cursor para examinar la zona hasta encontrar la información necesaria para continuar la historia.





Kara no Shoujo hace múltiples referencias a la Divina Comedia. Las mas notables son los asesinatos, inspirados en los castigos descritos en el infierno de Dante.



Aunque estas partes sean más pequeñas y controladas que las de la saga de abogados de Capcom también tienen sus cosas frustrantes. Para empezar la parte de investigación termina automáticamente justo después de encontrar una “pieza clave” de evidencia por lo que es posible dejar atrás pistas que si bien no parecen importantes en ese momento pueden ser cruciales para continuar la historia más adelante. Otro aspecto que puede ser algo molesto es que en varias ocasiones hay que examinar el mismo punto múltiples veces para poder encontrar la evidencia.





Dime todo lo que sepas Gumshoe... ejem quiero decir Uozumi.





Toda la información útil se almacena automáticamente en una libreta que podemos consultar en cualquier momento del juego. Aquí podremos ver el perfil de cada personaje, nuestra lista de evidencia, un diagrama de correlación y hasta un mapa con la ubicación de las escenas del crimen y diversos puntos de interés. Creo que sobra decir que la libreta será nuestra mejor herramienta para resolver el caso.

Me hubiera gustado que la libreta también contara con un glosario. Tuve que buscar en Internet cada vez que alguien decía una palabra del japonés o hacía alusión a algún hecho o personaje de la época. Puede que no sean necesarios para acabar el juego pero me gusta saber esos detalles para conocer mejor el contexto histórico en el que se desarrolla la historia.

Las partes de investigación generalmente son precedidas por partes de deducción donde tendremos que usar los datos de la libreta para sacar nuestras propias conclusiones sobre el caso hasta ese momento o para decidir el rumbo que tomará nuestra investigación.









Aquí también es fácil equivocarse, si pasaste por alto una pieza de evidencia o no obtuviste la información necesaria de un personaje puedes terminar siguiendo una pista completamente equivocada que te lleve a un final malo y no cuentes con que el juego te dé algún tipo de consejo o te avise cada vez que tu conclusión sea errónea porque casi nunca lo hará.

Espero que no parezca que me estoy quejando porque no es así, me encantan estas partes de investigación y deducción. Admito que tuve que consultar una guía más de una vez para ver donde me había dejado evidencia y algunas de las conclusiones a las que tienes que llegar para continuar la historia son algo rebuscadas pero en general Kara no Shoujo presenta un reto interesante y justo que realmente te da esa satisfactoria sensación de estar "jugando al detective".

Cada cierto tiempo se nos dará la libertad de visitar la locación del mapa que queramos para pasar nuestro “tiempo libre” y lo pongo entre comillas porque aquí también hay truco. Estas decisiones también influyen en el curso de la historia por lo que deberás tener bien definidas tus prioridades a la hora de elegir el lugar al que viajarás. ¿Irás al parque con Toko para tratar de conocerla mejor o te relajarás en tu café favorito? ¿Irás al hospital para ver los resultados de la autopsia de la última víctima o irás a la academia a investigar un poco más sobre las estudiantes desaparecidas? La decisión es tuya.

Esto no pretende ser una guía, pero después de jugar (y morir) un par de veces mi consejo es; ante la duda, visitar el hospital, especialmente durante las primeras horas del juego ya que la doctora normalmente te dará información muy valiosa para resolver el caso.









Kara no Shoujo, como casi todas las novelas visuales, tiene varias escenas para adultos. Mentiría si dijera que no disfruto ver una buena escena para adultos de vez en cuando… pero la verdad aquí están tan fuera de lugar que me las terminé saltando. Solo cortan el ritmo del juego y rompen el tono tan serio y hasta deprimente de la historia, afortunadamente solo unas dos o tres son obligatorias.

El resto puede y debe evitarse porque varias de estas escenas son trampas para bobos bastante crueles ya que suelen ser el primer indicativo de que estás en un viaje sin retorno hacia un final malo o se presentan justo antes de que el asesino le eche el ojo a la chica con la que te acabas de acostar… lo que nos lleva a las escenas donde se derraman fluidos menos placenteros.

Asumiremos el rol del asesino cada vez que éste se disponga a cobrar su próxima víctima. Si prestas atención a los detalles puede que saques una o dos pistas sobre la identidad del perpetrador pero en general estas escenas tienen el único propósito de darte un asiento de primera fila para presenciar los últimos y agonizantes minutos de la víctima en turno.

Es en estas partes donde el juego puede volverse realmente incomodo de leer. La violencia gráfica mostrada en Kara no Shoujo no es lo más fuerte que encontrarás en una novela visual pero las descripciones de la escena en combinación con las imágenes, los efectos de sonido y la aterradora música son más que suficientes para revolverle el estómago a cualquiera.











Gráficos

El estilo de dibujo realza aún más el tono tan realista y serio de la historia al presentarnos personajes menos caricaturizados con facciones mejor definidas que los diferencian unos de otros y con vestimentas acordes a la época. Eso sí, las faldas de las estudiantes son muy cortas considerando que asisten a una academia católica en el Japón de los años 50’s pero bueno, qué se le va a hacer.







Los escenarios también cuentan con un gran nivel de detalle y terminan de complementar la excelente atmósfera combinando las locaciones ficticias con sitios reales como el Parque Inokashira o el Museo de Arte Metropolitano de Tokio.









Sonido

Los efectos de sonido son escasos y pasan un poco desapercibidos, solo destacan realmente durante los asesinatos donde los sonidos de una sierra cortando carne y hueso, la sangre derramada y el sonido sordo de una extremidad recién amputada cayendo al suelo le arruinarán el apetito a más de uno. Las actuaciones de voz son excelentes, aunque no soporto el acento de Kyoto tan marcado de la doctora y como es costumbre el protagonista no tiene actor de voz.

La música de ambientación es muy buena. El día a día de Reiji será acompañado por tonadas tranquilas y relajantes mientras que la música pasará a ser más solemne y seria durante las investigaciones o cuando visitemos lugares donde haya que mantener una actitud de respeto o trabajo. Una de mis canciones favoritas es Reasoning, el tema que básicamente te avisa que ha llegado la hora de sacar la libreta y ponerse a pensar como detective.





Pero donde realmente brilla la banda sonora es durante los momentos más dramáticos y tristes (que por si no había quedado claro serán bastantes) donde hermosas piezas de piano sacarán nuestros sentimientos a flor de piel.







Conclusión

Jamás creí que usaría la palabra “difícil” para describir una novela visual pero Kara no Shoujo lo es. Si eres de los que se quejan porque los juegos de ahora ya no son tan difíciles y llevan de la mano al jugador dándole pistas en todo momento entonces esta novela visual es para ti.

Ya hablando en serio esta novela visual no es para cualquiera y no lo digo solo por la dificultad. Kara no Shoujo no ofrece ninguna opción para omitir o censurar las escenas para adultos y la violencia gráfica por lo que si no soportas ese tipo de contenido difícilmente podrás disfrutar de la historia.

Si te gustan los juegos con mecánicas de investigación y trabajo detectivesco y buscas un buen reto esta novela visual está más que recomendada. Actualmente solo puede conseguirse en inglés pero en Internet se pueden encontrar parches hechos por los fans para traducirla al español.

Sin más que decir me despido, gracias por leer mi artículo.

kozmoll23