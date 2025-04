Kao El Canguro 2 (Mi opinión)

RAZÓN DE REENVIÓ: Reenvió mi artículo por la razón que me lo han rechazado por un supuesto “Plageo/Spam”, lo más injusto es que me lo acusan sin poner evidencia exacta de la supuesta página donde supuestamente “plagie”, y un usuario me ha acusado de supuesta “plagio” en un comentario, en el cual ese comentario perjudico totalmente mi artículo y sin poner evidencia, así siendo rechazado por algo injusto, así que espero que esta vez evalúen bien, y si van a opinar o acusar de algo por favor poner evidencia, si no por favor no comente porque hace que el escritor deje todo su esfuerzo por el piso por así decirlo, ese usuario no sabe lo que es pasar horas escribiendo un artículo y el esfuerzo que se lleva. Tengan en cuenta que evaluar correctamente es importante para para la comunidad y para poder obtener las gemas de votación, si no evalúan correctamente no obtiene su recompensa por votar. Bueno sin más que decir espero comprendan la situación y gracias por su atención.

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo que estuve jugando estos días y que me recordó un montón a los juegos de Crash, ya que su dinámica es un poco parecida, solo que Crash es mejor jaja nada es mejor que crash, bueno mi panas el juego es llamado “Kao The Kangaroo Round2”. Espero les guste el artículos y lo disfruten.

Kao The kangoroo round 2 un juego del genero acción, aventura y plataformas en tercera persona para las consolas Xbox 360, Playstation 2 y para PC, lo encontraremos completamente disponible para la tienda de Steam, por otro lado el juego se estrenó el 15 de abril del año 2005. Este juego también siendo la secuela de “Kao the kangoroo” en el cual trata de un canguro llamado “Kao” y siendo el protagonista del todo el juego, durante nuestra aventura con Kao deberemos realizar variedad de puzzles en cada mundo o sitio que vayamos pasando para que su dinámica no sea tan repetitiva, además de eso deberemos recolectar los diamantes morados, las monedas que están en el camino que iremos avanzando y las estrellas que no suelten los enemigos al derrotarlos. Por otro lado deben tener en cuenta que el objetivo de la aventura de kao es rescatar a los demás animales capturado en cada lugar que deberemos de pasar para seguir avanzando, además estos animales atrapados al liberarlos nos ayudaran en un tanto acertijos y puzzles para poder avanzar, sin embargo amigos esta aventura no será tan fácil como pensábamos porque nos enfrentaremos a otros animales pero que son enemigos y estarán en nuestro caminos para evitar que avancemos. Un juego sin duda muy dinámico y bastante entretenido.





Comenzando este grandioso juego nos ofrece la continuación de su historia de la anterior entrega, en donde nos cuenta que un malvado cazador de animales ha vuelto por venganza contra Kao, secuestrando a todos sus amigos (los animales), así que Kao deberá de buscar a sus amigos en varios de los mundos diferentes que nos ofrece este juego, tanto bosques, en lugares con nieves, lugares con lava y otro tipos de mundos y entornos muy distintos, cada mundo tiene su dinámica diferente.





Debe tener en cuenta que la dinámica del juego es bastante variada, como ven el juego no es solo caminar, derrotar animales, saltar y ya está, no amigo el juego nos muestra que no todo el tiempo es así, además de eso habrá partes del juego que cambiara su dinámica, como por ejemplo correr de un gigantesco oso que te quiere comer, además de correr en una sola dirección tendremos que esquivar los siguientes obstáculos que estén en el camino y tomar o agarrar una cosa morada que te ayuda a correr más rápido, también habrán partes del juego que deberemos nadar, también podremos caminar sobre hielo y deslizarnos, tienes muchas cosas para que su dinámica no sea la misma y la comunidad no se aburra rápido del todo bien.





Por otro lado algo que no debe faltar en estos tipos de juegos, son las batalla contra los boss o elites, o como quieran llamarlos, los típicos enemigos que cuestan mucho en derrotarlos y que se le debe seguir su dinámica si quieres derrotarlo. Estuve jugando este juego unas cuantas horas y logre llegar al primer boss del primer mundo, algo complicado de ganarle ya que no entendía del todo bien como derrotarlo, el juego te hace pensar y ver de qué forma debes ganarle, después de unos cuantos minutos le encontré la forma que debía derrotarlo, en el cual se las diré por si tienen la duda.

Primeramente debes de esperar que el enemigo que empiece a lanzar las ondas moradas que pasan por el piso (ojo no las pises te quitaran vida, debes saltarlas), saldrán como una partes que brillaran debes como que presionarla hacia abajo para que el boss se le quite su escudo por unos segundo y así empezaras a lanzarles los bumeranes para lograrle quitar vida, no es tan complicado, lo complicado son esquivar los truenos que te lanza.





Como verán Koe al avanzar obtendrá nuevos objetos para luchar como los bumeranes y habilidades que lo beneficien mucho a la hora de avanzar en cada mundo, como verán las estrellas que suelan los enemigos normales al derrotarlos te ayudan a obtener nuevas habilidades, por eso no debes saltarte ningún enemigo ya que es muy importante por las estrellas. La primera habilidad que obtendrás un poco adelante será un gorrito con alas que te ayudara a llegar más lejos al saltar.

No solo las estrellas son importantes, si no también cada moneda que recojas al pasar cada mundo, nunca evites una moneda porque es muy importante, ya que para eso vas a los mundos además de pasarlo por las monedas que debes recolectar, ya que hay un tipo que no te deja entrar a un lugar muy importante del juego y te pide 5.000 de monedas de oro. También puedes recolectar las gemas moradas pero no tengo claro para que sirven.





Hablemos de sus gráficos: El juego nos ofrece unos gráficos sencillos y animados, yo diría que su animación le queda bien al estilo de juego, pero el único detalle que no le queda tan bien son los entornos, los entornos son bonito y todo pero tienen partes pixeliadas y mal diseñadas, además los diseños de los castores que salen en casi todo el juego están muy mal diseñados o así pienso yo amigo, pero tranquilo son cosas diminutas y los gráficos no son tan importante del todo, este es un gran juegazo a pesar tener algunos detalles como todo juego, y no le pongan mucha importancia a esos detalles porque este juego es más viejo que matusalén.





Bueno amigos para concluir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran bastante, recuerden probar este juego porque vale la pena, y podes comprarlo por un precio súper barato, y si no tiene para comprarlo empieza desde ya a reunir una steam wallet para comprarte este juegazo no te arrepentirás porque envicia mucho el juego. Sin más que hablar mes despido y les mando un abrazo a todos.





