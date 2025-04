Un juego conocido mundial mente por su gran interacción con las personas y cada vez se hace mucho más innovador con las nuevas canciones que trae cada año y con cada nuevo lanzamiento que hace la gran empresa de Ubisoft, sin duda alguna uno de los mejores juegos con bastante reconocimiento por todo el mundo. Si estas interesado quédate leyendo que tengo mucho más que contarte del gran juego.

Este jugo no pude conocerlo desde sus principios que fueron en 2009 debido a que las consolas recién aparecían o llegaban en mi ciudad, sé que fue lanzado para la consola de Wii, debido a que este traía consigo un control muy innovador el cual te detectaba los movimientos y que mejor forma de hacerlo reconociendo los movimientos de un baile realizados por ti mismo.

Recuerdo cuando conocí el juego en 2015, fuimos a un centro de entretenimiento con mis amigos y dijeron juguemos just dance, no tenía ni idea de que trataba el juego, fue cuando me dieron un mando y la música comenzó a sonar, y si, ya me esperaba lo que venía a continuación el de “bailar”, yo no estaba muy cómodo y tal vez como todos que jugaron la primera vez, sentirte que lo puedes hacer mal y se burlen de ti pero que podía hacer me invitaron… Recuerdo que la primera canción fue de Avicci una de las que me siguen gustando Addicted to you comenzó la canción y literalmente era una piedra por asi decirlo contra mi amigo que estaba jugando solo moví el brazo donde tenía el mando, si fue gracioso pero lo más gracioso fue que después de algunas canciones ya no me importa que se burlaran de mí lo más importante era ganarle y la única forma de hacerlo era bailando.





Creo que me salí un poco del tema pero que mejor forma de centrarte en un juego contándote mi experiencia de lo que me llevo a seguir jugándolo. Pero el juego en si es grandioso su jugabilidad es sorprendente, debido a que no presente niveles o según lo que sigo jugando no me dice ninguno pero lo mejor es que el rival mas difícil con quien te tocará jugar no se será una IA(inteligencia artificial) como en muchos otros juegos sino que tu mayor rival será otra persona.

También el juego te da motivación como diciendo llega a este puntaje y serás recompensado, ya que este mismo te desbloquea emoticones los cuales te podrás poner como un avatar, también te da como niveles ocultos donde escogerás poder bailar entre dos ritmos diferentes de una misma canción, y como olvidar esa sensación que logras cuando llegas a tener un puntaje muy alto es ahí cuando serás un megastars.





Además, el juego trae consigo diferentes versiones del mismo juego entre los cuales esta:

Just dance 2015.

Just dance 2016.

Just dance 2017 (recomendado).

Just dance 2018 (recomendado).

Just dance 2019.

En el juego encontrarás la música que atrae y gran variedad de géneros, en lo personal me encantan más las de tipo rock de los 80’s esa música es fenomenal.

Sigo diciendo que este juego es asombroso ya que no necesariamente tendrás con personas que estén contigo, sino que también tiene su modo online donde encontraras la verdadera competencia y poder demostrar quién es el verdadero rey de la pista que esperas para jugarlo.

Sin duda alguna una excelente recomendación para los amantes del baile.