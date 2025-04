Jugos pesimos del PS2 (By Jean74)

Sin duda la PS2 no dio tremndas joyas como lo son el Metal Gear, God of War entre otros, pero como no todo es color de rosa tambien hubo juegos que realmente decepcionaron, es por esto que aqui mencionare algunos de estos.Para esta epoca del PS, Game Cube y el Xbox empezamos a gozar de una gran cantidad de juegos basados en los mas populares caricaturas de Nickelodeon, pues era muy divertido poder disfrutar aventuras virtuales protagonizadas por Bob Esponja, Jimmy Neutron y muchos mas. Obviaente no todos era de la mejor calidad, pero entre tanto juego que salieron con estos personajes, bastantes de ellos estaban mas que decentes.Dentro de la categoria de decepcionante entra Nickelodeon Party Blast que pese a tener un concepto que suena muy entretenido la verdad es que les quedo muy mal.Aqui se arma variasd competencias como minijuegos tales como guerra de comida, una especia de basquetbol. unos duelos con pistola de agua y otras payasadas asi. Los modo d juego puedn estar aburridos y con unas dinamicas medio xtrañas, pero esto no es lo que lo hace pesimo, no amigos, pues lo que termina de malograr a este juego es la respuesta de control de la fisica de cada uno de los monitos que movemos pues aparte de que se mueven super lento y de manera extraña, son las fisicas estan todas mal porque hace que los personajes se atraviesen entre si o que reboten de la nada. Lo peor es que para la version de PS2 el juego se trababa en su mudo para 4 jugadores haciendo de esto algo casi ingugable haciendo increible que un juego pensado para varios jugadores no pueda cumplir con su tarea de manera efectiva.A menos que vivas de bajo de una piedra como Patricio Estrella es muy probable de que hayas escuchado de American Idolm ya saben ese programa gringo en donde escogen a varias personas y los ponen a cantar enfrente de un jurado para que estos decidan quien es el mas talentoso.Para este tiempo del PS2 los titulos musicales comenzaron a volverse bastante populares entre los jugadores y es aqui en donde comenzo la nueva ra de Guitar Hero con una for ula de juego tan entretenido y popular que al poco tiempo llegarian las adaptaciones para sacarle el dinero a los consumidores.El mejor ejemplo d sacarle el provecho a lo que sea es el juego lanzado con el nombre de American Idol, dado que ese concurso es de cantar pues uno esperaria que el juego fuera igual, pero nada de eso amigos, puesto que para que tu monito cantara bastaba con presonar a tiempo los botones al mismo estilo que Guitar Hero.Las secencias de los botosnes estaban tan ridiculamente faciles que hasta ni ganas daba de volver a jugarlo, ademas que tenias que apretar los botones al ritmo de la musica dejando de lado el ritmo de tu voz haciendo que sigas jugando aunque tu personaje no estuviese cantando.Gracias al auge del PS2 miles de compañias se animaron a entrarle al mundo de los gamers, es debido a esto que no se nos hacia raro encontrar varios videojuegos que parecian de bajo presupuesto dentro de los que muy poquitos eran algo rescatable.Esta cosa llamada Hidden Invasion precisamente salio asi con la bandera de ser un juego futurista, sencillo, de golpes y balazos, pero que sorpresa que nos llevamos puesto que a los pocos minutos de jugar podias apreciar que este titulo apestaba enormemente tanto en su jugabilidad como en su historia poco trabajada. La camara era un caos porque lo una funcion que parecia tener era marearte o no dejarte ver uien te estaba golpeando, los acertijos estaban muy mal diseñados y los niveles era pesimos llegando al punto de trabarte la consola, de verdad era una desgracia.Seguro que muchos de nosotros hemos oido hablar de esta serie en donde 3 bellas mujeres hacen caso a un wey con el nombre de Charlie a quien no l vmos la cara porque solo se comunica con ellas por medio de radio.El videojuego de Los Angeles de Charlie esta basado en la pelucula que salio por los años 2000 dejandonos controlar a unas versiones virtuales de Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, quisierwa decir que esta fue de las pocas cosas rescatables del juego, pero ni eso porque las monas a las que manejamos fuera de estar frondosas ni se parecen a las reales y se que es un juego, pero ni se asemeja un poco a la realidad.Fuera del titulo que le posieron esto es un desastre por su escenas recicladas, poca variedad de movimientos, enemigos con una inteligencia artificial lamentable ademas de los tipicos bugs que hacen que el juego corra como a 10 cuadros por segundo.Ni se parecen un poquito