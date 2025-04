Juegos que deberían tener mas relevancia

A menudo nos topamos con algún juego que nos hace pensar que porque no lo descubrimos antes. Es que a veces en la industria de los videojuegos hay proyectos que no toman la relevancia que merecen ya sea por mal marketing o porque se ven aplacados por otros lanzamientos con muchísimo mas renombre. Hoy vengo a hablarles de juegos que en mi opinión podrían tener mas relevancia en el mundillo gamer. The Mean Greens - Plastic WarfarePara comenzar quería poner en esta lista el que mas me sorprendió y el que lastimosamente casi nadie por no decir nadie juega. Con este juego no puedo alargarme mucho ya que es sencillo pero a la vez muy divertido. Para aquellos nostálgicos que tuvieron alguna vez soldaditos de plástico déjenme decirles que este juego los recrea perfecto y sus gráficos son realmente una pasada, ambientados como en un mundo de "toys story" donde veremos cada mapa lleno de vida.El juego va de multijugador de un máximo de 5v5. Tiene varios modos por ejemplo un mapa en el que vas todos contra todos, otros en el que tienes que robarle la bandera a tu enemigo, también ayudar a un "hamster" a llegar a su jaula, volar aviones, etc. Para elegir los mapas se somete a un sistema de votación en el que el mas votado sera el elegido. El juego cuenta con una idea única y la verdad poco valorada espero con esto haberlos motivado a comprarlo y así hacer crecer su comunidad.DepthA este juego le he dedicado con mis amigos muchísimas horas. Un shooter de supervivencia cooperativo donde puedes ser el cazador o la presa, me parece bien en cuanto a la premisa de tomar el control tanto de un cazatesoros o un tiburón. Cuenta con dos modos uno de "caza de megalodon" (no lo he podido probar ya que nunca se encuentra partida en este modo) y el modo "normal" por así decirlo al cual claramente esta enfocado el juego. El modo normal va de elegir un bando, es decir, tiburón o buzo (se puede elegir al azar o elegir desde la herramienta de búsqueda a cual bando en especifico queremos permanecer).El objetivo de los tiburones es destruir un robot de recolección llamado S.T.E.V.E o acabar con la totalidad de vidas que tengan los buzos. Por otro lado el objetivo de los buzos es hacer que el robot S.T.E.V.E llegue sano y salvo al bote donde guardara las riquezas. Por el lado de los tiburones se mejoran sus habilidades matando buzos (como no podía ser de otra manera) añadiendo a su repertorio mejoras como velocidad, mas daño, inmunidad a ciertas cosas,etc.Los buzos recolectando tesoros y depositandolos en S.T.E.V.E es como adquieren sus mejoras, que va de comprar y mejorar armas agregándole veneno o causando hemorragias, o comprando suministros que pueden ser utilizados por ti o por tus compañeros también. Es un juego al que le tengo mucho cariño y me gustaría que lo juegue mas gente.PixARKEste juego la verdad muy poco valorado para todo lo que tiene, nos encontramos con un juego que es justo lo que le faltaba a minecraft, una gran rama de bestiario, criaturas y raid bosses. Tenemos desde criaturas mitológicas como un minotauro hasta tiranosaurio rex. Estas bestias en su mayoría son domesticables y también cuenta con grado de hostilidad pasando de un amarillo a naranja y luego rojo para marcar cuan hostiles son.El juego nos ofrece supervivencia: necesidad de comida, agua y recursos básicos. Un pvp muy divertido (opcional según que servidor). Por otra parte nos brinda subida de nivel, rama de crafteo desbloqueable por nivel, tenemos vagonetas, monturas y de todo tipo, cada animal hace una cosa diferente, por ejemplo un triceratops aparte de embestir y demoler casas enemigas sirve para farmear semillas plantas y frutas varias, un oso o lobo nos farmeara carne, cuero o pelaje cazando con mayor facilidad.Me ha sorprendido bastante ya que para estar en fase early access he encontrado muy pocos bugs, lo que si he de remarcar es que para entrar a un servidor la primera vez hay veces que haces hasta 2/3 intentos ya que parece desconectar, pero por lo demás, no he visto problemas de lag, cuelgues o similares.El apartado pvp es bastante curioso, empezamos siendo nuestra propia tribu y no he visto que se puedan aliar, con lo cual invita a que haya rollito pvp, si no te gusta el pvp no te metas en los modos que pongo a continuación, según en que servidor entremos estará activado:*Pionero: Sin pvp ideal para aprender a craftear, sobrevivir y jugar tranquilo.*Caos: Full pvp sin descanso.*Furia: desde el viernes hasta el domingo puedes darte de panes con quien no sea de tu tribu, resto de semana tiempos de paz.Si eres minero o agricultor así como creativo también te va a gustar ya que veras que hay una larga lista de objetos decorativos y muebles que la verdad hacen que el juego entretenga tanto a gente que le gusta construir como a la que le gusta la exploración.Espero les sirva y les guste. Saludos!