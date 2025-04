Juegos Más Esperados Del 2019 (Mi Opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, Esta vez hablare sobre los juegos más esperados de este año (2019). Espero que le guste el artículo y que lo disfruten.

Tengan en cuenta que es mi Opinión. :)

Bueno amigos, aquí les traigo una lista o un top considérenlo como ustedes quieren de los juegos más esperados de este año, no solamente para PC si no para las consolas Xbox y Playstation y quizás para otra consolas actualmente. Estos juegos son bastante reconocido por su gran fama y estilo de juego, algunos de estos tienen entregas anteriores…Sin embargo cada juego que saldrá a esta lista son los que más me llamaron las atención. Bueno sin más que decir que comience el primero de la lista.



warcraft 3 reforged:

Warcraft 3 Reforged la nueva versión que nos trae Blizzard, esta vez con Wacraft 3 remasterizado y muchas cosas nuevas, esta entrega sorprendió a una gran cantidad de fan de este juegazo. Un juego de estrategia en el cual trata que tu deberás de usar variedad de campeones para destruir bases enemigas (Facción contraria), también podrás armas tu propia base y mejorarla para que la base enemiga no te la destruya y pierdas tanto la partida o alguna parte de la historia, el que se arme mejor su base y escuadrón y al fin destruya su base contraria gana. Todo es más que todo clip y usar la variedad de poderes que nos trae cada campeón. En esta entrega nos tocara completar otra vez la historia de Wacraft 3 donde veremos nuevas cinemas mejoradas y eventos especiales, con unos gráficos que flipas muchas diferencia al anterior. Este juego se estrenara en diciembre de este año.







Resident Evil 2 Remake:

Resident evil 2 una nueva entrega que nos trae nuestro querida compañía de juego Capcom, esta vez vuelve nuestro protagonista muy querido por la entrega Resident evil 4, si todos se acuerda de “Leon” y no solo vuelve este protagonista si no también el estilo de cámara que todos amamos en 3era persona y muy parecido estilo de juego de la entrega ya nombrada. Un juego de terror y aventura, donde deberemos de matar zombis y realizar variedad de acertijos para conseguir objetos o seguir con el camino inicial, en este juego usaremos a “Leon” un policía en el cual deberá de matar zombis o escapar de ellos ya es tu decisión, veras cinemáticas muy interesantes de la historia. Opino que este juego cuando salga será un vicio sin duda los youtuber no se quedaran atrás para subir un Gameplay de este juegazo, aunque ya lo hicieron por qué se puede jugar la Demo tan solo 30min podrás jugarlo totalmente gratis. Este juego se estrenara el 25 de enero de este año (Falta poco).







The last of us 2:

Aquí les traigo la 2da entrega de Thelast of us. Un juegazo sin duda tanto por su historia y su estilo de juego tan realista que te quedas asombrado, un juego de acción y aventura donde usaremos una chica que deberemos de evitar que nos maten unos terroristas o personas que quieran abusar a esta chica, derrotándolos con una clase de arma o con sus propias mano, en este juego veremos tanto partes sigilosas y de acción puro, un juego muy bien diseñado, el estilo de juego es en tercera persona, si hablamos de sus gráficos son muy buenos solo fijándote en sus entornos son muy asombrosos, por eso es que este juego son uno de los más esperados de este año, a todos le encanto su anterior entrega dudo que esta también les encantara. Exclusivamente para la consola PS4 y su fecha de estreno es desconocida supuestamente sale este año. Cuando vi el tráiler quede muy asombrado parece muy realista.







World War Z:

Un juego de acción shooter y aventura en tercera persona, en el cual trata de un escuadrón que deberán vivir en una devastación completamente horrible, donde a cada momento encontraran multitud de zombis que deberán de matar para seguir con su camino, todo un pesadilla este juego, tendrás variedad de armas de fuego y armas de cuerpo a cuerpo, este juego me recuerda de left 4 dead es muy parecido pero con un nivel de gráficos del estilo PS4 y Xbox one, también disponible para PC. Se estrenara en cualquier momento de este año aún desconocido por los momentos. Pero sin duda será un juegazo.







Devil May Cry 5:

Otra entrega de un juegazo que no trae Capcom, si todo recordamos este juego sin duda unos de los mejores que jugué en Pc claro sus anteriores entregas, bueno esta entrega una vez del mismo estilo que sus demás entregas pero con un nivel de gráficos e historia que flipas, el sistema de combate es muy épico en este juegazo, donde usaras creo que a 2 o 3 personajes (los personajes creo que usaras a Dante y Nero, no tengo muchas información sobre este juego),mientras avances se irá cambiando el personaje, podras combatir contra variedad de criaturas mientras avances (escucharas una música de fondo del estilo ROCK bastante chulas en estas batallas), mediantes combos que realices estos personajes también se transforman en una criaturas como un demonio bastante OP por así decirlo. Un juegazo bastante esperado sin duda por su fans, se estrenara el 8 de marzo de este año. Nota: Su personaje inicial Dante es bastante presumido xD.







Espero que les haya gustado esta lista y lo disfrutaran, aunque de alguno no conseguir casi información creo que me explique bien en cada uno de estos juegos de la lista. Sin más que decir les mando un saludo a todos.



Se que faltaron montones de juego pero estos fueron los que me llamaron mas la atención, discúlpenme si no salio su juega mas esperado de este año. :(