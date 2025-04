Juegos de terror pocos conocidos (By Jean74)

En el mundo de los videojuegos existen miles de titulos los cuales ocupan casi todos los generos y de entre todos ellos el terror es uno de los mas explotados dandonos cientos de titulos como Silen Hill, Resident Evil, Amnesia entre otros, pero existen tantos que muchas veces quedan escondidos u opacados haciendo que sean juegos desconocidos y es por este motivo que les presentare algunos juegos de terror que no tubieron tanto brillo como otros mas famosos.Este es un juego de terro hecho por un estudio independienteque ademas cuanta con un buen numero de seguidores y dejenme decirles que no hay namas mas tetrico y escalofriante que el terror japones, a no ser la chancla de nuestras mamacitas, eso si que aterra a cualquiera.En este videojuego se debera explorar una escuela maldita con los cinco personajes qu estaran divididos en dos grupoes, ya que el jugador podra cambiar de grupo a grupo cuando lo creamos necesario, ademas de que podremos interactuar con los objetos que hay a lo largo de todo el juego, pero cuidado, deberemos ser muy precavidos ya que cualquier mala desicion tendra percuciones a nuestro grupo o al otro.A que no esta interesante el juego, dejenme decirles que ua vez que lo inicies no podras dejar de jugarlo ya que la trama y la tencion que se genera sabiendo que cualquier desicion que tomemos es de vida o muerte, es de alguna manera muy gratificnte y mas aun si eres un fanatico del anime de terror, por cierto, este ultimo tambien esta bueno (me refiero al anime).El juego comienza cuando una joven chica y aparetmente normal es enviada al infierno al tratar de invocar un demonio realizando un oscuro ritual (ni idea de por que quieres invocar a un demonio) en fin, nuestra tarea sera guiar a esta loquilla a travez del infierno para lograr escapar lo cual no sera muy sencillo ya que a lo largo del juego tendremos que sortear gran cantidad de puzzles con una dificultad gracias a que la joven no puede correr por mucho tiempo, no podremos pelear y a eso agregale la gran cantidad de seres demoniacos con intencion de matarnos, ah y otra cosa, el juego no cuenta con ningun sonido de las acciones que hace nuestro personaje, pues solo lo acompañara un soundtrack tetrico y perturbador.El juego se basa en las experiencias propias de alguien que tiene depresion y transtorno obsesivo compulsivo poniendonos en el papel de Tomas quien se encuentra atrapado en sus propias pesadillas. En el transurso del juego en el camino varios peligros se manifestaran, el no puede luchar contra sus demonios pero si puede uir de elos, claro hasta que estos tarde o temprano lo atrapen.Se ambienta en un mundo donde una infeccion ah convertido a todos los humanos en monstruos, pero nuestro protagonista ah sobrevivido gracias a que estuvo durante mucho tiempo escondido, pero ya que se ah quedado sin suficientes recursos tendremos que salir al mundo para investigar.Es un juego de plataforma muy entretenido y de estilo retro, lo cual lo hace bueno para aquellos a los que le gusta ese estilo de diseño, sin duda un juego que posee una historia lleno de misterio.Basado en una pelicula japonesa lanzada junto con el juego en 1989 Swet Home cuenta la historia de un grupo de personas que se adentran en la mansion de un artista fallecido para tomar imagenes de sus trabajos, pero al explorar s daran cuenta que el fantasma del atista ronda por el lugar acompañado de una gran variedad de bestias terribles.En el juego tomamos el control de 5 personajes, cada uno con diferentes atributos y habilidades que deberan ser utilizados con prudencia para trabajar juntos y conseguir sobrevivir a los horrores de la mansion. Este juego tambien tiene un elemento especial el cual le dara un toque mas de realismo y dificultad, ya que si algun personaje muere, este lo hara permanentemente.