Juegos de PS4 que deberíamos tener en nuestros MÓVILES

Más del 90% de la población moderna utiliza el smartphone como herramienta de entrenamiento. Por ello en este artículo, os comentare los 5 juegos de PS4 que son los más solicitados en los smartphones actualmente.

Hola usuarios de Gamehag, hay una gran cantidad de juegos para la PS4 que hasta ahora han dejado un gran recuerdo en el mundo de los videojuegos, Algunos de ellos han recorrido medio mundo en diferentes consolas y dispositivos, pero aun quedan unos cuantos juegos, cuyo mercado está esperando una versión oficial para los smartphones.

Battlefield







En la tienda oficial del Play Store podemos encontrar cientos e incluso miles de réplicas o similitudes a Battlefield, y es que la empresa de EA Digital todavía no ha sacado ninguna versión oficial de la saga de Battlefield. Los juegos de acción y disparos, batallas online y con misiones extravagantes están siendo los juegos más demandados por el mercado de los más jóvenes. Por ello, esperemos que la incorporación del Battlefield V haga eco en las versiones de móvil.

The Last of Us







Este juego lleva ya mucho tiempo en las plataformas de PS4, e incluso muchos de vosotros pensareis que es muy raro que no hayan sacado una versión de este fantástico título. Como mucho de vosotros sabéis este título cuenta con una historia fantástica que no tiene desperdicio. ¿Quién no, se ha pasado todas las misiones más de dos veces? La verdad es que muy entretenido. Por ello esas personas se merecen también una versión para su smartphone y todo el mundo está esperando a Ellie y Joel que aparezcan en una misión para móviles.

No sabemos que hará la empresa de Sony, pero lo más probable es que lancen una versión para iPhone y Android sobre 2019-2020. Como ya sabes este juego conquisto la consola de PS4 y por ello debería estar en el podio de los más esperados para nuestro smartphone.

God of War







¿Quién no se ha puesto a buscar el juego de nuestro famoso calvo con barbas en su tienda de su smartphone? Yo solo he encontrado fondos de pantalla del God of War. Por ello creo que la entrega para Sony podría ser un bombazo de diferentes aspectos, como gráficos, sus misiones, personajes y muchos más. Supongo que el nivel de mecanismo y sus excepcionales gráficos pueden ser uno de sus problemas para el lanzamiento de Smartphone. ¡Escúchanos Kratos!

Resident Evil 7







La desarrolladora japonesa del propio juego, Capcom, cuenta con una aplicación en la tienda de Google, que nos engaña, ya que esta aplicación no es la representación del propio juego si no una herramienta para ver estadísticas del juego. Mucha gente se decepciona al descargarla y por esto sería una gran idea que la compañía se esforzara en recompensar a esos usuarios que se han llevado la sorpresa en el Play Store, como yo. Esta entrega con sus fantásticas escenas y modalidad de juego deben estar lo más pronto posible en el terreno de los smartphones.

Muchos estaréis criticando que el juego no fue lanzado en 2018 y es cierto, fue lanzado a principios del 2017, pero he tenido que incluirlo porque todo el mundo tiene unas ganas inmensas de ver un anuncio mostrando este juego de categoría survival/horror en nuestros celulares. ¡Miles de personas lo aclaman y lo quieren ya!

Horizon Zero Dawn







A quien no le gustaría ver debutar este increíble juego en tu móvil iOS y Android. La historia de este juego es la fascinación de todos, cuenta la vida de una niña que se convierte en mujer y se enfrenta a todo tipo de máquinas y peleas con diversas critaturas con el fin de sobrevivir y mostrando muchas incógnitas en cada misión . Este tipo de juegos está ganando terreno en los sectores de juegos de aventura y por ello he tenido que ubicarlo en este top 5.

En resumen, creo que será difícil por el momento ver este tipo de juegos en el mercado. Ya que los más demandados hacen énfasis en las misiones, la intriga y sus gráficos, aparte de tener que simplificar el peso del juego. No obstante, tenemos que decir que nuevos lanzamientos nos sorprenderán este 2019, y serán difícil que los juegos que hoy hemos comentado aparezcan en el Play Store o la tienda de Apple, pero como siempre os recomiendo, ¡Soñar no cuesta nada!

Espero que os haya gustado y si tenéis alguna propuesta sobre otro juego no dudéis en comentarla, Un saludo.