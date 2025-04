Juegos de Moviles

Rain

Final Fantasy: Brave Exvius, juego desarollado para iOS como android de la saga de Final Fantasy desarrollada por Gumi y Alim Co.; Ltd. Dado que es de esta saga es un juego de rol en toda regla, combates por turnos, magia, habilidades, uso de objetos e invocaciones.Este juego es una historia nueva de la saga que contiene sus propios personajes, cinemáticas, mas el plus de que hay personajes pertenecientes de otras sagas de Final Fantasy.Sin dar mucha introducción os explicare lo mas posible del juego.Como dije el juego tiene una historia propia en el cual en una la breve introducción tenemos a dos personajes principales, Rain y Lasswell, caballeros de el reino de Grandshelt, estos jóvenes de 18 años al cargo de su aeronave se percatan de un desequilibrio en la zona que provenía de un templo cercano a su localización, Rain decía que en ese templo estaba el cristal de la tierra, algo en el decía que el cristal corría peligro, Lasswell sin saber en si sobre eso decide aterrizar la nave en el templo de la tierra. Tras su inmersión al templo llegaron a la cámara donde se encontraba el cristal, al momento de llegar vieron como el cristal se partió en pedazos, una extraña figura con armadura oscura se desvaneció justo después de romperse el cristal. En ese instante una extraña joven rodeada en luz(por no decir sin ropas) les habla a Rain y Lasswell diciendo que su reino corría peligro, los monstruos y criaturas merodean mas libremente después de que el cristal fuera destruido. Esta chica les dio un poder llamado "visiones"(esto se explicara después) para que no fueran solos en su viaje.Tras haber salido su aeronave se encontraba en ruinas y las tropas habian sido derrotadas, emprendieron su viaje de regreso al reino rapidamente por la advertensia de la joven, al llegar al reino estaba todo en llamas y ruinas, fueron al castillo a salvar a rey y el mismo extraño con armadura oscura se encontraba ahi, Rain y Lasswell listos para el combate fueron con todo hacia aquel tipo y sin ningun exito los mando retroceder de un espadazo, se hacia llamar Veritas el tenebroso, miembro de los Ocho Juramentos, el quiere destruir todos los cristales que sostienen su mundo, despues de contarle su objetivo, decide acabar con ellos pero lo detiene una fuerza extraña y aparece la joven del templo para detener su ataque. Viendo eso Veritas decide irse del lugar, mientras todo quedo de momento en paz, La extraña joven se hacia llamar Fina, Fina agradecida por cuidarla despues de salvarlos les pide a Rain y Lasswell acompañarlos a en mision de detener a la destruccion de los cristales. Y asi es como comienza su aventura.Espero que esta sea una breve introduccion de la historia, agrego que el juego va por temporadas, actualmente la Primera temporada terminada y la Segunda sigue aun en proceso pero es jugable hasta donde esta hecha.Aquí les mostrare una lista de los personajes de la historia principal









2. Lasswell







3. Fina







Entre otros mas, pero claro no hare mucho spoiler de personajes.



Jugabilidad



La jugabilidad es la misma que un final fantasy, combates por turnos, magia, habilidades e invocaciones, lo que tiene este juego aparte de eso es su adaptable sistema de juegos móviles que son llamadas misiones o zonas en las cual tiene un coste de energía, dependiendo de que zonas sean su coste de energía aumentara y eso se divide en distintas secciones.







Los costos de energia varian entre la historia y eventos especiales, dado el caso que en la historia lo maximo a gastar seria 1 -14 de energia y en los eventos dando su dificultad de mision equivaldra a un costo de 5 - 50 de energia.



Como observaran en las capturas(de mi partida) mostrare como funciona todo esto



Mundo

Aquí el mundo es considerado la historia principal del juego, donde con tus unidades o personajes iras avanzando en la historia, donde en el mundo veras un mapa de las islas de cada reino o zonas del juego, también en el mundo tendrás misiones de personas de pueblos, ciudades y alguna que otra zona de exploración, se clasifican en digamos misiones que son combate y otras que es explorar la zona.











Grieta

La grieta es la zona donde son los eventos especiales, combates contra jefes, etc. Los eventos pueden llegar a ser mini historias de el juego principal de ciertos personajes, colaboraciones con otros juegos de movil o eventos distintos de otros juegos de final fantasy y eventos de fechas especiales, ejemplo, Halloween, Navidad, Fiestas Pascuas, del Aniversario del Juego, Etc.







Los eventos como ven tienen fechas marcadas, usualmente siempre son los eventos de 2 semanas de duración pero cada semana( viernes para ser exactos) lanzan nuevos eventos, como jefe con dificultad alta, raids, recolección de una moneda especial o item para intercambios.





Personajes o "visiones"



Como conté en la breve introducción del juego, aquí los personajes principales son ayudados por visiones, a estas visiones las denominamos otros personajes, tanto personajes originales del juego, colaboraciones de otros juegos de movil como personajes de cada final fantasy, si ven arriba en la imagen del combate verán a Guerrero de la Luz (FF1), Ramza(FFT), Sephiroth(FF7), Barbarricia (Archidemonio FF4) que son personajes o villanos de cada juego que mencione.

Estas unidades se consiguen gastando Lapis (moneda del juego conseguible o de paga) o en su lugar Tickets de Invocación, cada unidad tiene un rango de rareza obtenible al invocar:

3⭐ Cristal Azul al gastar lapis o ticket en la pestaña de invocación (unidad común).

4⭐ Cristal Dorado (unidad rara).

5⭐ Cristal Arcoiris (unidad Rarisima) .







Cada unidad base tiene una un rango el cual se puede, ejemplo los 3⭐ pueden llegar a una base máxima 5 o 6⭐, unidades de 4⭐ pueden llegar a base máxima 5 o 6⭐ y las unidades de 5⭐ pueden llegar máximo a base 6 o 7⭐(El base 7⭐ se agrego en la actualización de Junio - Julio, 2° Aniversario del juego).







Aquí por ejemplo que esta unidad es base 5⭐ tiene su nivel, estadísticas, equipamiento y capacidad de usar magia o no, y como se ve a que base máxima puede llegar, en su caso 7⭐.



Y bueno hasta aquí este articulo o recomendación del juego, mi opinión, a mi el juego me gusta porque soy fan de la saga Final Fantasy y este juego me encanto en su momento de salida, me engancho mucho (llevo 2 años jugando y no me ha cansado). Yo lo recomiendo bastante si les gusta mucho este tipo de juegos, eso si hay que tener paciencia al tratar de sacar unidades porque el factor suerte si depende demasiado