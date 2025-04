JUEGO INDIE --- ⛏ DEEP ROCK GALACTIC ⛏ --- STEAM

Bueno mis compañeros de batalla comienzo a hablarles del juego pero con mis palabras y experiencia de juego, no voy a utilizar lenguaje técnico como el nombre del bicho por que aun que tengas 600 horas jugadas nunca te dicen el nombre del bicho o al menos, yo no lo he visto en ningún lugar así que te voy a decidir los nombre de cada objeto o animal como yo les llamo.







Bueno entrando al tema perdonen... El Deep Rock Galactic es un juego de Steam que tienen como misión principal obtener unos minerales que van a estar en distintos planetas tu como minero ( Deberás sacar tus habilidades minecrafteras ) tendrás una nave para ti solo que tiene muchas secciones como por ejemplo:

El bar del abismo:

este bar manejado por "Bosco" es un androide muy fiestero que te va a ofrecer una variedad de distintas cervezas con propiedades para la minería comenzó entrando en la Update 17 directo desde la "Oktoberfest" osea básicamente hace muy poco y con esto los que tenemos el juego pudimos compramos el sombrero evento del festival "Oktoberfest" ( Gracias Bosco te queremos )

Imagen de BOSCO en su bar











ahora pasemos a hablar de las 4 clases que tenemos para usar dentro del juego







Scout: este es uno de los cuatro personajes muy mas rápidos y ligero de todo el juego este personaje cuenta con dos armas un Rifle de asalto de alta cadencia y una escopeta con un alto daño de dos cañones "similar a una escopeta model 21" y 2 herramientas que bien sea jugando solitario o en equipo son muy recomendadas.

Pistola de Bengalas: esta te permite lanzar una bengala pegajosa que puedes colocar bien sea en la pared o el techo he iluminar el área y esta dependerá de los upgrades que le tengas a estas herramienta posee munición limitada así que ilumina donde sea necesario

Pistola Tirolina deslizante: puedes lanzar un gancho que mide unos 20 a 30 metros para alcanzar zonas que les seria difícil para las otras clases esta posee una munición infinita así que puedes desplazarte a cualquier lado cada 3 segundos

Gunner: este enano es todo un artillero, es la clase mas lenta y pesada de todo el juego es todo lo contrario del personaje anterior con una arma que tiene disparos rápidos y consecutivos pero tiene una desventaja que al calentar esta se detiene y debes esperar que vuelva a enfriar para nuevamente disparar. tiene como armas una M134 o como algunos les llaman MiniGun y como arma secundaria una pistola no muy rápida pero que te puede sacar de momentos de acorralamientos.

esta clase posee dos herramientas como todos, esta equipado con una Tirolina Fija que posiciona en un sitio y se quedara ahí durante toda la misión tiene alcance de 40 a 50 metros y enganchas para que te deslices mientras puedas disparar y un "explosivo C4" que puedes usar para abrir aberturas, minar o simplemente eliminar enemigos muy fuertes



















Engineer: el ingeniero del equipo este personaje es de nivel medio ni muy pesado ni muy rápido por que tiene una herramienta que lo protegerá mientras tenga munición, es fácil hablar de esta clase ya que es muy similar al "Engineer" de "team fortress 2" colocara torretas defensivas para proteger el perímetro donde se encontrara minando y buscando sus minerales, puede colocar hasta 3 torretas que dispara a todo enemigo que este cerca de ellas

este personaje posee dos armas un lanza llamas y un lanza granadas 40mm GL muy similar a un "M79 40mm" no hay mucho de que hablar de estas armas, una incendia a los enemigos, la otra explota y hará kaboom a todo los enemigos en un radio

y sus herramientas son simplemente la torreta que ya te hable de ella y una lanzadora de plataformas que te permitirá hacer escalones para llegar a algunas zonas











Driller: a este no se como llamarlo en español pero aquí es donde vienen eso que les dije en el inicio de llamarlo de la manera como se me viene a la mente. este es el chico taladro así de fácil posee 2 taladros industriales para perforar el manto rocoso y tiene un periodo de uso, este se recalienta al usarlo y se atasca, para volverlo a usar debes esperar que esta se enfrié para poder avanzar por el terreno, muy útil para romper las paredes de la cueva y encontrar minerales ocultos...

este enano esta dotado de 2 armas como todos los anteriores una escopeta semi automática como la "Xm1014" y una pistola común, y esta equipado por dos herramientas el taladro que ya hablamos de el y la C4 el mismo explosivo usado por Gunner

ya terminado esta parte de las clases vamos ahora en el mundo del Horror del terror vamos hablar de los enemigos:

hay una larga variedad de enemigos y se van sumando mientras mas actualizaciones lleguen:

Nota: aquí es cuando llego a no usar el lenguaje técnico de los enemigos por que sinceramente no me he tomado la libertad de leer guías yo solo entro hecho tiros y tomo los minerales para completar misiones











Esta esta es una hormiga ácida diminuta que al eliminarla dejara un vapor que te quita vida por dos segundos estas te atacaran en grupos de ocho o mas









esta es lo mismo que la anterior solo que no es ácida y mucho mas lenta





esta hormiga normal es mucho mayor en tamaño pero no es tan fuerte mueren de pocos disparos le podemos llamar como la hormiga normal



Esta Hormiga es igual a la anterior solo que es mas silenciosa y cuando se te acerca explota causando mucho daño y te atacaran en grupos de 5 (OJO: son mis favoritas por que con esto puedo hacer una cadena de explosión rompiendo lo que necesite si las dejo que se posiciones donde quiero )





De esta hormiga hay 2 tipos una que lanza ácido y otra que lanza telaraña dificultando tu visión y la velocidad del personaje





Este es una mega tarántula, de esta especie hay 2 tipos una que lanza ácido y al morir deja una nube de gas toxico, y la otra te lanza un meteorito muy grande que te exterminara si no te mueves

Ahora vamos con los Bichos voladores :

Esta cosa no tengo ni idea de como se llama pero le llamaremos el mosquito escupidor de ácidos, y así de simple es un bicho volador que te escupirá ácido dañando tus defensas, no tiene mucha vida pero es muy rápido





Este es el bicho mas fastidioso de todo el juego enserio se los digo por experiencia propia ademas de tener un sonido muy feo cuando se te acerca tiene un propósito de hacerte enojar con algo que lo encontraras en otros juegos como "Left 4 Dead", Recuerdan ese monito feo que se reía cuando se te acerca y al hacerlo se te monta en la espalda para llevarte a la horda de zombies, bueno este bicho feo hace lo mismo solo que este te lleva a lo alto si no hay enemigos tirándote y para que te bajes suficiente vida o lanzándote a los otros bichos matándote









Mactera Goo Bomber --------------- Mactera Ice Bomber

De este hay dos tipos y es el único al cual se su nombre aun así le llamo el bicho gordete (pero se llama como lo vieron arriba ) el verde tira ácido pegajoso si caes en el o te lo tira encima te dejara pegado al suelo mientras te quieta vida hasta que puedas salir del charco de ácido y el azul lanza un liquido que te congela y deberás moverte para poder descongelarse

Esto no se como se llama pero yo le llamo el Bicho Raro que te Chuupa, para entender que es eso imaginen el otro bicho raro que chupa que aparece en el juego Half Life. bueno es igualito solo que mas enorme y siempre esta en el techo en las zonas oscuras y cuando pasas algo cerca sin darte cuenta el te alcanza para comerte









esto se llama Glyphid Brood Nexus este es como una especie de mini jefe que sueltan las hormigas diminutas que les mencione al inicio de los bichos raros, tiene muuucha vida y sueltan hormigas diminutas a cada rato, incluso aun que no le ataques y estés minando y te llegan hormigas pequeñas a cada momento siempre hay que intuir que hay uno de esos mini jefes por ahí fastidiando y lo buscas y lo revientas a bombazos









Spitball Infector este es otro mini boss y tiene el nombre casi igual a otro de "lefd 4 dead el spiter" y si esta cosa lanza bolas de ácido que te causa un gran daño y te "deja hecho verdura" bueno para los que no entendieron lo anterior, si no te pega te quita tanta vida que te mataría muy rápido







A esto se le conoce como "Deeptora Honeycomb" pero yo simplemente le llamo "Panal de avispas" por que simplemente es un panal, una mucosa pegada a alguna pared o suelo lleno de bichitos que pican para eliminarlo solo revienta el panal y listo.... esto tiene mucha vida aguanta 2 explociones de C4







Cave Vine esto simplemente se esconde en el techo para alcanzar a los jugadores cercanos, pero no hace daño es totalmente inofensivo y si eres nuevo te asustas a la primera esto es exclusivo para áreas "ZER" zona de exclusión radiactiva



ahora es cuando vienen los bichos inofensivos vamos a relajarnos un poco de los bichos que atacan







de estos hay varios tipos y no me se su nombre pero a simple vista son larvas, hay larvas normales, larvas eléctricas, larvas de hielo, de lava y de ácido ( hay mas pero no las he visto )







Lootbug o simplemente bicho de lúteo este igual es inofensivos al igual que el resto que faltan por venir solo que al atacarlos sueltan minerales como ORO, Nitrita que es un material necesario para pedir balizas de munición y vida, entre otros minerales que luego les contare



hay muchos mas bichos inofensivos pero no muy importantes



hay muchas mas información para dar pero si lo cuento todo el articulo llegaría a 10000000 de caracteres y eso que solo he hablado de los enemigos y las clases, faltaría hablarle de los minerales, el vanity shop, misiones, Perks, planetas entre otras cosas mas así que les voy a resumir algunas cosas mas para que no sea tan incompleto y tengan claro de que tenemos en la nave base o "SPACE RIG"

siguiendo con el tema vamos a hablar de algunas cosas que podemos ver en la nave base llamada Space Rig







La imagen que ven arriba es la "Terminal de misiones" aquí es donde tu buscaras en que planeta vas a buscar minerales y sus biomas, podrás estar en biomas electricos, de magma, toxicos, radiactivos, con entornos con baja gravedad, o pulso electromagnético que te quitara el chaleco que es como una segunda vida antes de llegar a la vida principal del personaje







Mineral trade: aqui puedes vender o comprar minerales que te falten o que ya no quieras para conseguir dinero del juego y poder usarlos para mejorar tus personajes











Actualización de Equipo: en este monitor puedes mejorar tus armas, herramientas o incluso tu armadura y así aguantar mas en cada misión







esta es la zona de asignación de personaje: aquí podrás elegir el personaje con el que desees jugar, con el que quieras entrar en misión bien sea multijugador o solo, por que en un equipo de 4 jugadores lo mejor es cuando todos son personajes distintos y desplegar un abanico de estrategias para completar las misiones

hay otras zonas pero eso no tiene mucha importancia que son las salas de trofeo y un mini juego que esta en la nave que tienes como finalidad lanzar un barril a un aro metálico

podría hablar de los minerales y sus características pero lo dejare para otro articulo donde hable mas detallado del juego con cosas que faltaron como por ejemplo:

el árbol de habilidades que te dan ciertos atributos como correr mas rápido, no recibir mucho daño al caer de distancias muy altas entre otras cosas mas

los distintos biomas y sus diferencias y lo mas importante que el juego tiene mucho mas para dar ya que se actualiza cada mes y nos trae muchas cosas nuevas para hablarles del juego por si lo llegan a jugar y así notificarles cada cosa nueva que salga

Les dejare un vídeo del juego por si quieren ver como es el juego



Bueno chicos y también chicas espero que este articulo les agrade y si quieren saber donde jugarlo o comprarlo se encuentra en Steam busquen por el nombre y si lo llegan a tener espero algún futuro hacer un escuadrón para las misiones



se despide su compañero de batalla Cabazorro y los bichos raros que te aparecerán en el cereal si no te comes los vegetales Muahahahaha bueno no tan así :D