Juego en móvil-Tomb of the Mask

Tomb of the mask es un juego de arcade, que tiene lugar en un laberinto vertical infinito. En busca de aventuras, entrarás en una tumba, donde se encuentra una extraña máscara. te la pones y, de repente, te das cuenta de que ahora puedes escalar por las paredes, rápida y fácilmente. Y es entonces cuando toda la diversión comienza.Harás frente a una variedad de trampas, enemigos, la mecánica del juego y potenciadores. El tiempo no espera. ¡Ponte en marcha! Tomb of the mask es un videojuego desarrollado para dispositivos con arquitectura Android e iOS. Teniendo en cuenta la cantidad de apps que son desarrolladas en la actualidad e incluso las que ya han sido desarrolladas con anterioridad, ¿qué nos puede ofrecer este videojuego a comparación de otros relativamente más populares?Bueno, comencemos por un punto básico:1. Compatibilidad: esto hace referencia a la versión de nuestro sistema operativo que en dispositivos Android se encuentra disponible y funcional desde la versión Android Ice Cream Sandwich 4.03, hasta la versión más reciente, Android Pie 9.0. En sistema iOS compatible desde iOS 8.0 y versiones posteriores.A partir de este punto con un poco de razonamiento nos enteramos de que es un juego con una gran compatibilidad, y qué esto supone que en la mayoría de dispositivos que existen en el mercado, y modelos existentes desde años pasados serán funcionales en tu dispositivo.Sí nos adentramos en lo aspectos de desarrollo, jugabilidad y gráficos nos enteramos que:1. En desarrollo se busca la manera de proporcionarle al jugador una buena experiencia, de manera que se sienta introducido en la atmósfera arcade.1.1. Su desarrollo fue diseñado de manera minimalista, de tal forma que no hay elementos faltantes o sobrantes que vuelvan tosca o perjudiquen nuestra experiencia al jugar.1.2. ¿Cómo jugamos y de qué va precisamente el juego? Somos un pequeño explorado “de forma literal” que posee una misteriosa mascara que le permite abrirse paso por medio de un laberinto sin fin, este laberinto se encuentra dentro de una tumba, y no solo eso, sino, que se encuentra albergada por diversos y peligrosos enemigos, que sino te encuentras al pendiente de estos, es posible que estos le causen la muerte a tu personaje.1.3. Si hablamos del rendimiento, no tendremos que preocuparnos, Tomb of the Mask está excelentemente optimizado.2. En la jugabilidad, al iniciar el tutorial nos percatamos de que el juego posee como único control el deslizar el dedo por la pantalla, ¿En qué sentido? Simplemente tendremos que controlar al personaje deslizando el dedo hacia la dirección a la cual queremos llevarlo, y como plus sí contamos con al menos un escudo, dentro de la partida podremos activarlo con un doble toque la pantalla, así esto nos permitirá que mientras esté se encuentre actico, protegernos de un objeto o enemigo que nos hiera al menos una vez por uso. Sin embargo esto no esto ya que los desarrolladores nos ofrecen dos modos de juegos en los que podremos jugar sin ningún impedimento, por excepción del modo historia en que contaremos con cierta cantidad de vidas, sí las perdemos todas nos veremos en cierta manera obligados a esperar a que nos proporcionen las vidas necesarias para poder continuar en cada una de sus fases, por lo contrario, en el modo arcade podremos jugar y morir sin que las vidas nos limiten el tiempo o las veces que podremos jugar. Y como dato el juego cuenta con una lista de personajes con los que tendremos distintas ventajas.3. Los gráficos o mejor dicho el diseño de Tomb of the Mask se encuentra inspirado en un diseño retro, la verdad agradable para el usuario.Con esto como base, ya estamos más informados de sí promete ser un buen o mal juego, eso lo descubrirás aventurándote a descargarlo. Recuerda se encuentre encuentra en la Apps Store para iOS y en la Play Store para Android de forma gratuita con el nombre de: Tomb of the Mask.Gracias por leer.