Joyas de PlayStation 2 #2 Shadow of the Colossus

Este articulo tiene un resumen y una pequeña reseña de lo que para mi es uno de los mejores juegos que pude haber probado en mi vida,, un titulo que logro quedar marcado en mi memoria por las sensaciones que logro causarme. También escribí una pequeña guía para vencer a cada coloso.

Este es un juego que seguramente esta por lo menos entre los cinco mejores juegos pertenecientes a la Playstation 2 para la mayoría de jugadores, y uno de los mejores juegos de la historia. Este título es una obra maestra que fue desarrollado y publicado por Sony Computer Entertainment, bajo la dirección de Fumito Ueda.





En esta aventura se nos presenta a nuestro personaje principal, llamado Wander, una cinemática nos ira mostrando como ingresa sobre el lomo de nuestra única compañera, una yegua llamada Agro, dentro de un santuario, atravesando montañas y bosques. No iremos solos, en esta escena llevaremos con nosotros un cadáver envuelto en telas. El cuerpo pertenece a una doncella llamada Mono quien fue sacrificada debido a profecías que marcaban que su destino estaba maldito, y nosotros nos encontramos en este santuario ubicado en el centro de un territorio llamado “la zona prohibida” para exigirle a un antiguo dios que le devuelva la vida.





Luego de depositar el cuerpo de la doncella sobre un altar dentro del santuario se presentan sombras a atacar a Wander, estas sombras son derrotadas fácilmente ya que nuestro personaje posee una espada mágica la cual robo de una tribu dirigida por un chamán llamado Lord Emon. Luego de derrotar a las sombras se nos presenta una entidad llamada Dormin, el dios al cual le venimos a pedir que reviva a Mono, esta entidad se ve sorprendía al ver que estamos en posesión de la antigua espada mágica, y nos dice que es posible nuestro pedido, pero que para esto deberemos destruir las dieciséis criaturas que se ven representadas en estatuas en el santuario. Estas criaturas son colosos que se encuentran dispersos por la zona prohibida.

Wander acepta la misión y se dirige junto a Agro hacia el primer coloso, la espada mágica sirve como una especie de brújula, ella refleja la luz del sol y la dirige hacia el punto al que debemos ir, mostrándonos la conexión que tiene la espada con los colosos. Estas criaturas son titanes de tamaños inmensos, bestias colosales que debemos destruir por petición de Dormin para cumplir nuestro más ansiado deseo, revivir a Mono. Para combatir contra estos solo poseemos la espada, y un arco con flechas. Cada coloso tiene unos puntos débiles marcados con símbolos circulares que resplandecen, estos además poseen un pelaje por el cual podremos treparnos hacia ellos. La habilidad de trepar y atacar se ve limitada en un sistema de resistencia, que cuando llegue a su punto mínimo nos hará caer ya que nos quedaremos sin fuerzas. Para matar a los colosos debemos atacar en todos los puntos débiles con nuestra espada.





El sistema de controles del juego es muy básico, la verdadera dificultad radica en las mecánicas de movimiento de nuestro personaje. Wander es un joven, casi un niño, desesperado por revivir a su querida doncella, un personaje que correrá torpemente tropezándose con todo, a pesar de que esto es una dificultad nos hace entender la lucha que está realizando el chico, lo difícil que es su misión y a cada paso que avanzamos derrotando a los distintos colosos nos da esa sensación de ser el héroe que se enfrenta a las adversidades más titánicas para hacer un bien pero… ¿Estamos haciendo un bien?

A medida que vamos avanzando en la historia nos iremos dando cuenta de algo, los colosos son simplemente criaturas que viven, no tienen ningún mal en su esencia, su pelea contra nosotros es solamente su intento desesperado por qué no los matemos. Nosotros somos los invasores en sus tierras y hogares que están ahí. Nuestro personaje ira deteriorando su estado a medida que vaya matando a los colosos, como a su vez el cuerpo de Mono ira recuperándose, de esta forma sentiremos que iremos avanzando en nuestra misión y que los sacrificios que estamos haciendo no son en vano.





Luego de derrotar al último de los colosos nos encontraremos con la verdad, estos colosos poseían la esencia del alma de Dormin en su interior, el pedido de este dios oscuro tenía como objetivo liberar su alma para poder volver a la vida. Al momento que llegamos para ver los resultados de nuestra misión nos encontraremos con las tropas de la tribu de Lord Emon, quien ordenara nuestro asesinato, pero luego de matarnos nuestro cuerpo es utilizado por la entidad malvada para volver a la vida como envase. Esta vez estaremos convertidos en un coloso, y masacraremos a las tropas de Emon, hasta que este logra recuperar la espada y arrojarla hacia una fuente dentro del santuario. Esta acción genera que de la fuente salga un torbellino de luz pura que absorbe a Dormin, y luego intentara absorber a Wander.

En este momento, nuestro personaje, convertido en una sombra, en una simple versión oscura de lo que fue en vida, intenta con todas ansias resistir la luz y acercarse al cuerpo de Mono, tener un último contacto con su amada doncella para asegurarse de que su sacrificio no fue en vano, que haberse convertido en el monstruo que ahora es sirvió de algo, pero no puede aguantar la fuerza y es absorbido por la luz, siendo este el fin de Wander, muriendo creyendo que todo su esfuerzo, todo lo que hizo no sirvió para nada.

El puente que funciona de entrada al santuario se va derrumbando tras los pasos de Emon y sus tropas. Mono despierta, confundida, y se encuentra con Agro quien Wander pensó que estaba muerta luego de que caiga antes de llegar al último coloso desde una gran altura, caminando con dificultad por la caída, las dos se acercan a la fuente que absorbió el alma de Dormin y Wander, este ya no tiene agua, ahora en él se encuentra un bebé, pero no es un simple bebé, este niño posee cuernos.





Este juego nos lleva hacia una aventura llena de emociones, mediante su diseño de arte nos transmite una sensación única de inferioridad, si bien los diseños de los colosos son gigantescos, la cámara enfocándose en la profundidad del escenario nos hace sentir aún más pequeños frente a estos épicos seres, agregándole que el territorio en el que se encuentra nuestro personaje está compuesto por inmensas llanuras, desiertos, y bosques que están totalmente vacíos, dándonos esa sensación mística al lugar, sintiéndolo de verdad que es una zona prohibida. El poder grafico de este título realmente llevo al máximo a la consola, no solo por sus texturas sino también por las mecánicas de cada personaje, tanto nuestro protagonista y su acompañante como cada coloso posee un sistema de mecánicas que da la sensación de que sean realmente criaturas vivas con sus propios movimientos.

Cada coloso logra darnos una de los combates más espectaculares en la historia de los videojuegos, y realmente desde mi experiencia personal tuve ese sentimiento de sentirme un verdadero héroe de una historia fantástica venciendo a nuestros contrincantes. En el momento que jugué este juego por primera vez hubo algunos aspectos que no entendí, simplemente me lanzaba sobre estas criaturas para continuar con la historia, en ese momento lo que me atrapo fue la epicidad de los combates. Luego de madurar, de ver el poder de la narrativa en los videojuegos me di cuenta de todo lo que escondía este título, de lo que se intentaba plantear, de cómo nuestro personaje no supo controlar su desesperación y opto por masacrar a estas criaturas por su deseo personal, obteniendo como resultado no solo lo que deseaba, sino siendo el motivo por el cual una nueva raza de seres fue creada la cual tuvo un destino horrible (Historia ICO). Como Wander se llevó a si mismo hasta la más profunda oscuridad destruyendo su alma por lograr su cometido. Este título es una muestra de que los juegos son más que simple entretenimiento.





Este es un juego que de verdad es necesario jugar, en el año 2018 este título tuvo un remake para la Playstation 4. No tuve el agrado de probarlo, esta versión tiene un aumento increíble en la calidad visual y un distinto esquema de controles opcional. Este fue aclamado otra vez por la crítica en su nuevo lanzamiento, demostrando que no es necesario que un título sea multijugador o de una saga interminable para ser un éxito. A veces con una buena historia, simple pero buena, alcanza.

A continuación, haré una breve “guía” de los colosos y como se logra vencer a cada uno.

1 Valus – Coloso Minotauro







El combate contra este coloso funciona como una especie de tutorial para aprender los controles. Para vencerlo primero debemos trepar hacia la parte trasera de sus piernas para atacarlo en ese sector y lograr que se agache por el golpe, permitiéndonos trepar por su espalda hasta llegar arriba de su cabeza que es el punto débil en el cual debemos clavar nuestra espada unas cuantas veces para vencerlo.

2 Quadratus – Gran Toro





Para vencer a este gigantesco toro debemos esperar a que intente aplastarnos con sus patas delanteras, al momento de levantar sus patas tendremos que disparar con flechas hacia la parte inferior de estas para lograr que se caiga y poder subirnos a su pelaje. Este coloso tendrá dos puntos débiles a los que debemos atacar en orden, el primero está ubicado en la parte trasera de la criatura, luego de terminar de destruir este debemos ir por su lomo hasta arriba de su cabeza donde se ubica el segundo y último punto.

3 Gaius – Verdad de la Tierra





Esta vez nos enfrentaremos a un coloso con forma humanoide, esta criatura gigante estará durmiendo hasta que lleguemos, este estará equipado con una espada gigante de casi su mismo tamaño. Para vencerlo debemos provocarlo arrojándole flechas y alejándonos para que nos ataque y golpee su espada contra unas bases de roca que hay en el piso, de esta forma romperemos parte de su armadura para permitirnos trepar, luego hay que repetir lo anterior para que clave su espada en la tierra, dándonos el ángulo para poder subir por ella. Su primer punto débil está en su panza, y el segundo y último se ubica arriba de su cabeza.

4 Phaedra – Caballo Guerrero de Élite





En este desafío nos enfrentaremos a un caballo gigante, para derrotarlo tendremos que provocarlo con flechas y utilizar una red de cuevas que tiene el territorio para marearlo, al lograr hacerle creer que nos metimos por una cueva el intentara aplastarnos atravesando la cueva con sus patas, en este momento debemos salir por otra cueva y acércanos lentamente hacia el aprovechando el momento en que se agache para logar subirnos. Su primer punto débil se encuentra en su lomo, casi llegando a la nuca y luego el segundo y último sobre su cabeza.

5 Avion – Ave de Presa





En esta ocasión nos enfrentaremos a un ave gigantesca con forma de águila, la cual estará reposando en un pilar dentro de una fortaleza inundada. Para lograr vencerlo debemos llamar su atención debemos atacarlo con flechas, una vez logrado esto el intentara atacarnos, cuando nos aceche a toda velocidad debemos saltar y trepar. Su primer punto está en la cola, el próximo se encuentra en una de sus alas.

6 Barba – Bestia Maxima





Este coloso se parece muchísimo al primero al que nos enfrentamos, la diferencia es la inmensa barba que posee este mismo. Se encontrará dentro de una gran fortaleza en la cual habrá unas plataformas a las que deberemos subir para que las vaya destruyendo, luego llegaremos hasta una última construcción que no podrá destruir y no podrá vernos dentro, entonces tendrá que agacharse para buscarnos y en ese momento tendremos que subirnos a su barba. Este posee un punto débil en la cabeza, y otro en la espalda.

7 Hydrus – Dragon Marino





Como el nombre lo indica este es un dragón acuático. Este dragón está equipado con unos cuernos electrificados los cuales debemos apagar ya que cada uno de estos tiene un punto débil a su lado que les da energía. Para trepar a este debemos seguirlo por el agua hasta que se acerque lo bastante a la superficie como para agarrarnos de su cola.

8 Kuromori – Sombra de Pared





Esta criatura está basada en una especie de iguana o lagartija, está equipada con partes eléctricas y caminara por las paredes en una construcción cilíndrica en la cual la enfrentaremos. Para vencerlo debemos dispararle a sus patas en el momento que este trepado a una pared para que caiga y quede expuesto. Su único punto débil está en el centro de su torso.

9 Basaran – Eco de la Tormenta





Este coloso con forma de tortuga gigante nos pondrá la misión de obligarlo a quedar con el caparazón abajo para poder atacarlo, para esto debemos llevarlo hacia unos geiseres que están por la zona, para que estos lo ataquen por debajo y lo dejen con las patas descubiertas, luego de esto debemos atacar con flechas en la parte inferior de sus patas para que este se voltee dándonos la oportunidad de treparlo y atacar a su punto débil que está ubicado en su cabeza. Este coloso tendrá la habilidad de lanzarnos proyectiles de energía.

10 Dirge – Tigre de Arena





Esta serpiente de arena gigante nos llevara a un desierto escondido dentro de una cueva. En ella deberemos correr galopando con Agro mientras nos persigue este coloso, durante la persecución deberemos intentar disparar hacia los ojos de la serpiente para que esta se desestabilice y choque contra una de las paredes de la cueva. Una vez que esta choca nos podremos subir a su lomo a atacar sus puntos débiles, uno se encuentra en su cola y otro sobre su lomo casi llegando a la cabeza.

11 Celosia – Guardian del fuego





Este coloso con forma de felino no tiene el tamaño inmenso de los anteriores, pero su dimensión se ve recompensada con una mayor agilidad, debemos subirnos a unas plataformas donde están prendidas unas fogatas para que esta criatura la golpee y deje caer un trozo de leña prendida fuego. Luego deberemos agarrar dicho trozo de leña para ahuyentar al tigre hasta que caiga por una pendiente, de esta forma quedara herido y podremos subirnos a él para atacar su único punto débil que esta sobre su lomo.

12 Pelagia – Gran monstruo de mar





Este gigantesco marítimo tiene la forma similar a la de un toro, con los cuernos a los lados de la cabeza. Tiene la capacidad de utilizar ataques eléctricos en nuestra contra. Para vencerlo debemos nadar hasta su espalda y trepar. Después deberemos atacar hacía unos cristales en su cabeza para ir guiándolo hasta una plataforma donde deberemos subirnos. Al momento que el coloso se acerque para atacarnos deberemos subirnos a su pecho que es donde se encuentra su punto débil.

13 Phalanx – Navegante del aire





En lo personal esta es la batalla más épica que tiene el juego. Pare vencer a esta serpiente voladora gigante, deberemos pinchar unas bolsas que tienen la función de hacerlo flotar, luego de esto la criatura bajara hacia el ras de la arena y podremos acercarnos subidos a Agro para saltar hacia una de sus alas que ira arrastrando, luego de esto podremos trepar hasta su lomo para atacar a sus puntos débiles.

14 Cenobia – Lujurioso de la destrucción





Esta criatura parece de ser la misma raza que Celosia. Para combatirlo nos encontraremos en una especia de ciudadela abandonada en la que deberemos ir trepándonos a distintas plataformas para evitar las embestidas de esta criatura. A medida que el coloso vaya destruyendo las plataformas debemos ir saltando hacia otras sin caer al piso. Al continuar así llegara un momento en que una construcción caerá sobre él y destruirá su armadura, quedara herido y las próximas embestidas contra alguna estructura lo dejaran con su punto débil expuesto.

15 Argus – Centinela Vigilante





Para vencer a este gorila gigante armado con una espada debemos hacer que nos ataque para que destruya de a poco una fortaleza por la cual iremos trepando, esto nos permitirá subir hasta un puente que cruza de lado a lado para poder atraerlo y saltar hacia su cabeza donde se encuentra su punto débil.

16 Malus – Grande Superior





El ultimo coloso, el más grande, y el más ofensivo Este humanoide gigante ofensivo con unos brazaletes de fuego en sus brazos nos atacara con proyectiles de fuego. Deberemos acércanos a él cubriéndonos con distintas construcciones, yendo por túneles y esquivando sus ataques. Una vez debajo podremos ir trepando, posee un tipo de túnica hecha de construcciones por las cuales deberemos ir subiendo y avanzando. En la parte trasera de su cintura se encuentra el primer punto débil. Cuando lo ataquemos intentara agarrarnos con su mano y ahí deberemos saltar hacia ella para trepar por su brazo donde se encuentra otro punto débil que al atacarlo hará que nos agarre con su otro brazo. Lanzando un flechazo hacia su hombro contrario hará que se lleve la mano hasta el y de esa forma saltaremos hasta sus hombros. Dándonos la posibilidad de llegar hasta su cabeza, donde está su punto débil principal.