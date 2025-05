( 14 ratings)

JailBreak - El juego mas popular de Roblox.

JailBreak - Es el juego con mas de 50 mil visitas al día aprox o mas, es uno de los juegos en romper esa cifra, y día a día se le conoce y más por su temática de ''juego libre'' donde uno, escogiendo el bando de ''Policía'' o ''Prisionero'' donde la única opción es tuya. ¿Vale tanto la pena jugarlo? ¿Juego sobrevalorado? Ahora lo descubriremos.! Como ya lo había mencionado, JailBreak es un juego, donde tu escoges que quieres ser, como comenzar y seguidamente que acciones quieres realizar, donde esas acciones repercuten, tanto en el juego como en los mismos jugadores que trataran tanto de sumarte a tu equipo, como a detenerte.



Existen dos bandos:

-Prisionero / Criminal: Al iniciar como prisionero, aparecerás en una prisión, custodiada por policías y guardias. Tu objetivo primordial sera escapar de esta, por los diferentes rutas que existen. Podrás burlar la guardia tanto escapando en las alcantarillas, como el frustrar la corriente de seguridad de la prisión y escapar por debajo del alambrado.



*Una vez fuera de la prisión, el modo de juego cambiara a ''Criminal''*

-Criminal: La vida como criminal es esta, tu misiones principales son dos, la primera es robar los diferentes negocios/tiendas como los serian la tienda de Donuts y la Gasolineria.. como también robar altos negocios como el Banco, y la Joyeria, custodiada por mucha seguridad, un solo paso a estas, llamaras la atención de la policía, tienes que moverte sumamente rápido.



Otra función de los criminales es escapar de los policías y evitar volver a caer en la prisión, estos pondrán un precio por ese fugitivo, que al atraparlo ganara cierta cantidad de dinero, mas dinero por el fugitivo por el tiempo que lleva fuera.. y no caer de nuevo en la prisión.



-Policias: Su labor no es tan extensa como la de los prisioneros o criminales, sino mas simple de lo que parece. Cuenta con dos objetivos.. el resguardar a los prisioneros, que se queden dentro de la prisión, para que no escapen y causen desastres en la ciudad. Y la otra es el arrestar a los prisioneros que se encuentran ya en la ciudad, robando etc.

Si haces esto ultimo, se les recompensa a los policías por capturar la mayor cantidad de criminales posibles





Ahora.. Conclusión personal.

Yo personalmente he jugado este jugo un montón de veces, se me hace muy divertido y todo el ''intentar'' robar la mayoría de veces, recomiendo mucho el modo de prisionero, para luego seguir y ser criminal.. la verdad, que al empezar un poco bugueado anda el juego, pero cada ciertas semanas hacen unas increíbles actualizaciones, mucha gente piensa que es un juego MUY sobrevalorado, pero la verdad es una de las joyas de Roblox que vale la pena jugarlo.. Siempre y cuando tengas en mente cuales son las posibilidades que puedas hacer en el juego, y siempre que puedan jugarlo con amigos, haganlo c:

Un punto negativo del juego es que, constantemente las personas encuentras Hacks para el juego, eso le quita mucho la esencia de competencia, pero siempre que jueguen limpio, es muy divertido..



Es el juego mas popular por algo.. el que puedas elegir que quieras ser hace este juego único, tu puedes cambiarlo todo, y tus acciones repercuten en el juego, seas el mas hábil policía, en helicóptero metiendo a cada criminal a la cárcel.. como el mas corrupto criminal, volviendo un caos la cuidad de JailBreak.. Es lo que lo hace, el juego mas popular. Ademas de su muy elaborada y sofisticada elaboración de gráficos, hablando de Roblox.. Saludos.! *-*