¿Alguna vez has querido encontrar algo increíble para jugar con los miembros de tu familia y no solo? Jackbox Games hizo que eso sucediera. Desde 2014 año están lanzando Jackbox Party Packs en los que hay algunos juegos familiares para probar. Hasta ahora lanzaron 5 Party Packs, cinco modos de juego en cada uno.

Como hay demasiados juegos en todos estos paquetes combinados, te presentaré solo algunos de ellos (los que encuentro más interesantes y divertidos).

Veamos todos los juegos disponibles aquí Jackbox Party Pack 1 : No conoces jack 2015, Fibbage XL, Drawful, Lie Swatter, Word Spud. Jackbox Party Pack 2: Fibbage 2, Quiplash XL, Earwax, Bidiots, Bomb Corp. Jackbox Party Pack 3: Quiplash 2, Guesspionage, Trivia Murder Party, Tee KO, Fakin 'it. Jackbox Party Pack 4: Fibbage 3, Survive the internet, Monster Seeking Monster, Civic Doodle, Bracketeering. Jackbox Party Pack 5: No conoces a Jack: Full Stream, Split The Room, Mad Verse City, Patently Stupid, Zeeple Dome. Jackbox Party Pack 6 se lanzará este año. Solo se anunció que Trivia Murder Party 2 estará allí hasta ahora. Todavía no estamos seguros de otros 4 juegos. Cómo jugar ?



















La acción principal está sucediendo en Jackbox.tv . Cada jugador debe ingresar a ese sitio con sus dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, etc.) y escribir su nombre y código de sala, que se mostrará en la pantalla principal del juego. Si usted y sus amigos están juntos en una habitación, entonces no hay nada de qué preocuparse. Abre el juego en una consola (PC, PlayStation / XBox, Apple tv) y reúnete alrededor de esa pantalla. Si estás jugando en línea, eso es un problema. No existe este tipo de opción: "Cada persona abre el juego principal en su consola y todos se unen al mismo lobby". Si una persona abre un lobby de juegos, no se puede mostrar con ningún otro dispositivo. La única forma en que otros pueden ver esa pantalla es transmitiéndola o compartiéndola con aplicaciones especiales como TeamViewer o algo similar. Puedes ingresar a cualquier juego ' jackbox.tv , incluso si se creó lejos de ti.



Quiero mencionar que cualquier escritura o selección, cualquier cosa que haga en su dispositivo (en jackbox.tv), la aplicación principal es solo para mostrar las cosas mejor y de una manera más comprensible.



Fibra



Tal vez el modo de juego más favorito para aquellos que desean pasar un tiempo con su familia, y no solo. Se trata de crear una buena mentira y conocer la verdad.

Cada persona al azar ronda elige categoría con su dispositivo. En la pantalla principal del juego, proporciona una información verdadera de la categoría elegida en blanco. Después de eso, cada persona intenta pensar en una mentira, que podría parecer una verdad mientras la pone en lugar de ese espacio en blanco. Cuando todos los jugadores escriben sus mentiras, el juego los recoge a todos y les muestra a todos + la verdadera opción. Ahora todos tienen que encontrar la verdad. Si alguien más eligió la mentira que escribiste, obtienes puntos por eso, y si adivinas la verdad, también obtienes puntos. Entonces el objetivo es simple. Haz que otros crean que la mentira que escribiste es verdad, y adivina la verdadera verdad por ti mismo.

En Fibbage 3 hay dos modos de juego: Predeterminado y Suficiente sobre ti . Suficiente de ti La versión se trata de usted y sus amigos. En lugar de elegir categorías, cada persona responde una pregunta que se le hace al comienzo del juego. En lugar de considerar esa respuesta como la verdad, otros jugadores crean algunas mentiras para la misma pregunta que realmente respondió. Después de eso pasa a modo de juego predeterminado .









Sobrevivir a internet



Una vez más, cada ronda recibe una pregunta aleatoria, que deben responder. Después de que todos responden a su pregunta específica, cada jugador recibe una respuesta aleatoria (de las que otros escribieron), y trata de escribir algo, lo que haría que esa persona (cuya respuesta obtuvo) se vea estúpida, depende de qué quiere obtener el juego usted (Título de video, Comentario, nombre de la compañía de caridad, etc.). Si recibiste la respuesta de alguien "So Great", y quiere que escribas el título de un video de YouTube, de modo que la respuesta que dieron se vea estúpida si se escribe en la sección de comentarios -> y escribes una respuesta como "Breaking! Whole la ciudad está siendo destruida por un tsunami ". Entonces, el resultado final sería un video con el título que escribió y con un comentario que obtuvo como respuesta. Se vería realmente tonto, ¿verdad? Después de que cada persona lo crea '



Guesspionage



Este es un juego de encuestas basado en las respuestas del público. Entonces, para cada pregunta en el juego, los desarrolladores recolectaron algunas respuestas del público, y quieren que adivines qué porcentaje de ellas respondieron así. Cada jugador debe responder una pregunta. Fe hay una pregunta "¿Qué porcentaje de personas comen sushi con tenedor?". La persona a quien se le hizo esta pregunta debe elegir un porcentaje de 0 a 100, que él cree que es el verdadero. Fe eligió el 25%. Después de eso, otros intentan adivinar si la respuesta real será mayor o menor del porcentaje elegido. La persona que puso el porcentaje obtiene puntos por adivinarlo (más cerca de la respuesta real, mayor es la recompensa), y otros obtienen puntos si lo adivinaron correctamente, ya sea mayor o menor. En realidad, hay una manera para que una persona adivine el porcentaje exacto.



Trivia Murder Party



Como se puede adivinar por el nombre, esta es Trivia. Y no hay categorías. Las preguntas pueden ser, literalmente, de cualquier parte. ¿Qué hay de la fiesta del asesinato? In-Game Broadcaster suena como un asesino, tiene algunos chistes geniales y no tiene piedad. Aparte de eso, si respondes mal la pregunta, juegas un minijuego con otras fallas para ver quién es asesinado y quién permanece vivo. No se puede matar a una persona dos veces, por lo que tienes la suerte :). El juego continúa hasta que una persona se mantenga viva. Entonces persiguiendo fase empieza. Vivo uno está unos pasos por delante de todos los demás. Cada persona recibe la misma pregunta y respuestas (vivo uno 2, muerto 3), cada uno elige qué respuestas son correctas para esa pregunta. Por cada respuesta elegida correctamente, cada una se mueve 1 bloque hacia adelante. Si la persona muerta llega al vivo antes de que este último llegue al final, cambian de lugar y el muerto vuelve a la vida. El que llega primero al final, gana.









Bracketeering



El único juego, que pueden jugar hasta 16 personas. Todos reciben una pregunta y escriben una respuesta (divertida o apropiada, tú decides), luego todas las respuestas comienzan el torneo. Dependiendo de cuántas personas jueguen, será 1v1 entre respuestas o 1v1v1v1. De cada rama se elige 1 ganador y los ganadores ahora compiten juntos. Continúa hasta que solo hay uno, la mejor respuesta. Puede hacer una oferta por una respuesta que cree que ganará por más monedas. Hay 3 rondas para ir con diferentes preguntas y oponentes aleatorios, por lo que tomará un poco de tiempo. El que tenga más monedas al final gana el juego completo.



Mad Verse City



Batalla de rap. En primer lugar, el juego te pide que escribas una palabra. Después de eso, hace la mitad de la oración con esa palabra y te la da, para que puedas terminarla con cierto ritmo, por supuesto. Haces 2 oraciones de esa manera y comienza Rap Battle. Después de la batalla, otros votan si tú o tu oponente leen un rap mejor. Mejor asas, más dinero obtienes. Así es como funciona aquí. Tienes mucho tiempo para pensar una buena oración o incluso buscar algunas palabras con ritmos. Así que tómate tu tiempo y crea un gran rap.







Patentemente estúpido



Para empezar, cada persona escribe un problema, para el cual le gustaría encontrar una solución. Luego, esos problemas se distribuyen aleatoriamente entre los jugadores, y cada persona comienza a crear un invento que resolvería el problema que tuvo. Cada invención debe contener imagen, nombre y descripción . Así que asegúrese de haberlos hecho todos, para que otros califiquen los suyos y den puntos por ello. Fantasía o realidad, no importa. El objetivo principal aquí es resolver el problema existente. Dale a tu cerebro la oportunidad de crear algo creativo.





Beneficios:



Hay muchos streamers en Twitch, por lo que puedes unirte a cualquiera de esos juegos libremente. Por supuesto, si hay un espacio para ti y Streamer no está bloqueando a nadie.

Si quieres jugar con tus amigos, es suficiente si alguno de ustedes compra el juego.

Hay muchos modos diferentes para jugar, por lo que no te aburrirás.

Los creadores tienen un gran sentido del humor, por lo que será muy divertido jugar en cada modo.

Los gráficos bajos son suficientes para que el juego funcione sin problemas.

Hay nuevos paquetes de juegos lanzados cada año.