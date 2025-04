Iosoccer (Sudamerica) | Gratis

Puntos fuertes del juego :

Iosoccer es un juego de futbol en tercera persona gratis de steam, Proveniente del half - life 2 ya que es un MOD. Fue lanzado en STEAM el 8 de junio de 2018.La diferencia con otros juegos de futbol populares es que en este videojuego solo debes manejar a un solo jugador, ya sea delantero o defensor o arquero, ofrece una experiencia practicamente unica, ya que muy pocas veces se ve un juego de este estilo.- Ilimitada competitividadEl juego esta en constantes mejoras, servidores variados en distintas regiones, una comunidad bien activa.- Torneos y equiposOrganizados por cada comunidad que tenga la posibilidad de poseer un server, equipos variados, partidos transmitidos en directo por twitch , con relatos y comentarios de diferentes personas.- PersonalizaciónPrincipalmente creada por jugadores, incluye cambiar el estilo de tu jugador (peinado, cara, tez, etc), estadios tambien creados por la comunidad (en algunos casos cada equipo tiene su propio estadio), camisetas de cada equipo, botines, guantes de arquero y balones.- Modos de juegoExisten diferentes modos de juego, entre ellos encontramos ; 4 vs 4, 5 vs 5, 8 vs 8 y 11 vs 11.- ActualizacionesTodos los meses hay alguna actualizacion, respetando las ideas de los jugadores.- Completamente gratisEl juego ya de por si es Free to Play y no cuenta con ninguna microtransaccion.- Pocos requisitos de juegosCorre en Pc`s de pocos recursos, los usuarios no suelen tener problemas de fps.- Tutorial corto y comprensivo, además de esto hay mucha gente que ayuda y enseña a los nuevos jugadores dentro de los servidores.- Chat escrito y de voz para comunicarse entre compañeros.Hay toda posibilidad de jugadas y realismo, tarjetas amarillas y rojas, penales, jugadas preparadas desde corner o tiro libre, celebraciones, etc.- Pocos movimientos del personajeSi todavia no han jugado pero han visto algun video del juego, veran que el muñeco se mueve como si fuera un robot -y es verdad- .- Interfaz poca llamativa y muy pobre de opciones.- Controles IncomodosSi bien se pueden personalizar, es bastante complicado el tema de llevar la pelota o disparar manteniendo pulsadas diferentes teclas a la vez.- No posee matchmaking, en consecuencia, aveces se ven un poco desbalanceados los equipos.Este juego es uno de los mejores para pasar un buen rato divertido con amigos, o jugar competitivamente en un equipo, liga o seleccion.Algunas personas lo comparan con el modo de FIFA llamado "conviertete en profesional" , es bastante parecido , solo que Iosoccer es modo online.4.6 / 5 En mi opinion. Dejen comentarios :)