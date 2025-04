Infamous: First Light - Reseña

Buenas comunidad de Gamehag espero que estéis preparados para lo que viene hoy y es que recomiendo que salgáis con paragüas ya que en Seattle llueve tanto que nunca sabes cuando vas a mojarte, os preguntaréis "¿paragüas? ¿lluvia? ¿Seattle? ¿esta loca?" pues de momento no estoy loca pero quiero presentaros la reseña de Infamous: First Light.

2 años antes...Un último encargo y mucho dinero de por medio, puede que sea un gran negocio pero para Fetch y su hermano Brent es mucho mas que eso, esta es su única oportunidad de escapar de esa vida y poder hacer una mejor con mas oportunidades, pero no todo es tan sencillo como parece. Infamous First Light nos pone en la piel de Fetch conductora del poder de neón y protagonista de este juego, viviremos de primera mano los inicios de nuestra portadora y como estos dos hermanos que jamas decidieron separarse cambian sus vidas en un segundo.Actualidad...Mediante flashblack del pasado que se van alternando con nuestra Fetch del presente que se encuentra recluida en la prisión Cordun Cay en donde nos obligaran a desatar todo nuestro pontencial reprimido, mientras hacen pausas para hacernos revivir cada recuerdo que nos pondrá en los acontecimientos (y con la piel de gallina), iremos avanzando en la historia y en todos los retos que debe superar tanto emocionalmente como físicamente nuestra heroína.Infamous First Light es la precuela de Infamous: Second Son, se hizo a modo de DLC para expandir y desarrollar más al personaje de Fetch aunque se puede llegar a considerar como juego a parte ya que cuenta con su propia versión en físico. Además anima a los jugadores que no se terminan de decidir a conocer el mundo de Infamous y los que ya lo conocen les sirve para enriquecerse y ampliar mas la experiencia de juego.Es nuestra protagonista una conductora de neón que desde pequeña tuvo que escapar junto a su hermano buscándose la vida de alguna forma para sobrevivir, teniendo una infancia y adolescencia bastante dura, ahora es capturada por la antagonista Agustine que no solo le hará recordar la importancia de sus poderes sino la importancia de la libertad.Es el querido hermano de Fetch quien siempre quiso protegerla tanto de sus padres como de todo aquel que quisiera hacerla daño, fue el único que la apoyo cuando se entero de la existencia de los poderes de su hermana.Augustine le enseñara a Fetch a controlar su poder haciéndola luchar en su arena de combate al igual que en su precuela Infamous: Second Son sera la principal antagonista de esta historia.Al igual que su antecesor Infamous: Second Son nos ofrece la cuidad de Seattle totalmente a nuestra disposición para ser explorada de la forma que mas nos guste, aunque siendo esta mas limitada que en su precuela no deja de ser totalmente disfrutable.Somos la portadora del poder del neón y con ello todo lo que con lleva, al ser la principal conductora de este poder podremos explotarlo al máximo algo que no era posible con Delsin y es que incluso en nuestro ataque con mas potencia se vera reflejado el gran poder de Fetch creando un espectáculo de luces. Su gran agilidad hará que nos podamos mover mucho más rápido añadiendo que habrá por distintos puntos de la cuidad unos propulsores que nos harán correr a toda velocidad y si saltamos volaremos por los aires.Con una amplia variedad de habilidades que podremos ir sumando a nuestro kit, no solo usaremos nuestros poderes ya que Fetch es capaz de desenvolverse en la peleas cuerpo a cuerpo cual gato birmano.Tendremos un árbol de habilidades que podemos ir mejorando juntando puntos llamados Skill Point, estos se consiguen haciendo desafíos en las arenas de combate y en la historia principal.Se añade de forma novedosa las arenas de combate en donde debemos realizar misiones al mas puro estilo hordas en donde tendremos que superar el desafío ganando así una puntuación que se incrementa cada vez que aguantemos más sumado que sera mas difícil cada nivel a superar. Además tenemos un contador online que nos permite medirnos con jugadores dándole muchas más horas para superar tanto nuestra puntuación como la de los demás.Un aporte más es que si contamos con el juego de Infamous: Second Son con una partida podremos usar a Delsin en las arenas de combate.Existirán tareas o como me gusta decirlo a mi minijuegos que van desde carreras a toda velocidad por la cuidad hasta graffitis donde haremos uso del giróscopio dejando nuestra huella y una bonita estela rosada haya donde vayamos. Además se nos añadirán misiones secundarias donde tendremos que brillar mas que nunca para liberar a rehenes o destruir tanques del DUP que quieren hacerse con el control de la cuidad, con un sistema de distritos cada uno de ellos con sus coleccionables tendremos que combatir para liberarlos de su influencia.A diferencia de su precuela ya mencionada, aquí no existe el karma así que no podemos ser buenos ni podremos ser malos simplemente acompañamos a nuestra protagonista en su historia.Una preciosa y bien recreada Seattlel mostrándonos una ciudad donde la lluvia abunda muchísimo y dándole un toque lúgubre al lugar, pasearse por la noche simplemente una delicia ya que es cuando mas se aprecian las tonalidades de los colores, al igual que cuando recuperamos energía, absorbiendo carteles, paneles, ect.. Y no solo nos quedamos embelasados con su luz, sino que sus aceras, edificios y el mar que nos presentan tiene un detalle tan increíble que nos hace sentir que en verdad estamos ahí, mostrandonos realmente como es el clima allí. Cuenta con un ciclo diario dándonos el gustazo de poder disfrutar tanto de día (casi siempre nublado) como de noche.La captura facial de los personajes siendo esto un punto a favor ya que es una maravilla ver los rostros y expresiones tan reales junto a sus movimientos, ya sea al caminar, correr o las partículas que se crean al cambiar de forma a neón.Contamos ademas con un modo foto en donde podremos apreciar muchísimo mas los detalles y cuanto queramos, disponemos de: filtros, rotación de cámara, profundidad de campo, degradación de color tanto para sacarnos una foto frente a nuestro mural favoritos como subir hasta el cielo y ver esa gran cuidad a nuestros pies.Los efectos del neón ya sea cuando usamos nuestros poderes, corremos por las calles, absorbemos la luz que necesitamos o peleamos para darles una paliza a los malos, es sin duda una pequeña melodía para nuestro oídos ya que en ese aspecto esta muy mimado haciendo muy acertado cada sonido que podemos escuchar.En cuanto a la música se refiere tenemos buenos detalles como el tema principal siendo seguramente el preferido de muchos jugadores. El juego viene doblado al castellano y al español latino teniendo un doblaje bastante decente en ambas versiones y es algo de lo que agradecerse sin desmerecer al idioma original que en este caso es el ingles.Estamos ante un titulo que sin duda alguna es un imprescindible si se posee ps4, ahondando más en el personaje de Fetch cosa que en mi opinión personal agradezco, desde que jugué a Infamous: Second Son siempre tuve esas ganas de conocer completamente su historia, sentí que era realmente necesario para entender a Fetch. Un punto a favor es que no es necesario haber jugado a ninguna de las otras entregas para poder disfrutar del juego, siendo también muy asequible para todos los jugadores. Que posea un formato físico apesar de ser un dlc es una opcion para aquellos coleccionistas de este formato siendo así un detalle tenerlo, siendo sinceros realmente pocos dlcs llegan a estar a la altura de un lazamiento en físico. Fue de los primero juego que compre en la PS4 y en donde realmente empece a notar ese salto gráfico. Muy recomendable para todos los jugadores.Me despido hasta la próxima compañeros/as, fue un placer compartir con todos vosotros esta reseña y espero como siempre que lo hayáis disfrutado. ¡Un saludo!.