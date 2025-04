Ikaruga - Retro Reseña

*Artículo resubido (otra vez) debido a problemas con la imagen de portada, he aprovechado para hacer ligeros cambios… otra vez. Si me tienes como amigo agradecería que me dijeras si la portada se subió correctamente porque siento que la incertidumbre ya me está quitando años de vida*

¡Ah! es bueno estar de vuelta con otro artículo y esta ocasión será muy especial para mí ya que hablaré de un juego al que le tengo mucho cariño; Ikaruga, un shoot’em up de desplazamiento vertical estilo arcade desarrollado y publicado por Treasure para el sistema Sega NAOMI en 2001, es considerado como el sucesor espiritual de Radiant Silvergun, otro shooter clásico de Treasure. Posteriormente se lanzaría una versión de Dreamcast exclusiva para Japón y llegaría al resto del mundo para la consola GameCube en 2003. Actualmente también puede conseguirse en formato digital para Xbox 360, PC, Playstation 4 y Nintendo Switch. Esta reseña es sobre la versión de PC que puede conseguirse en Steam.

*Las imágenes que muestran gameplay son capturas de mi juego, espero que sean de tu agrado.

Historia

Horai Tenro; la líder de la nación Horai, descubre un antiguo objeto portador de un poder inimaginable al que bautiza como “El Poder de los Dioses”. Este objeto en realidad es The Stone-Like, una entidad con conciencia propia que termina corrompiendo la mente de Horai y le empuja a usar su gran poder para lanzar un ataque a escala global, conquistando al resto de naciones con el pretexto de querer unir al mundo bajo una sola bandera y lograr la paz absoluta.

Han pasado varios años desde que Horai comenzó sus conquistas. Ahora los únicos que oponen resistencia a este nuevo orden son los Tenkaku; una pequeña federación formada con el único propósito de librar al mundo de su yugo. Pero el ejército de Horai es muy poderoso, los Tenkaku sufren una derrota tras otra hasta que en la batalla decisiva sus fuerzas son aniquiladas casi por completo. El único Tenkaku que sobrevive a esa batalla es un joven piloto llamado Shinra, el héroe de nuestra historia.





“No moriré hasta lograr algo. Aunque el ideal sea alto, nunca me rendiré. Por lo tanto, no moriré con remordimientos” - Shinra



Shinra lanza un último ataque sobre las fuerzas enemigas. Su nave rápidamente es derribada y se estrella cerca de Ikaruga, una pequeña villa habitada por sabios ancianos obligados a vivir en el exilio por las conquistas de Horai. Los habitantes de la villa rescatan a Shinra y atienden sus heridas. Una vez recuperado nuestro protagonista le hace saber a sus salvadores su intención de continuar su lucha contra el enemigo. Impresionados con su determinación los ancianos le confían una nave construida en secreto por los ingenieros de la villa tiempo atrás. Esta nave, llamada Ikaruga en honor al lugar donde fue concebida, cuenta con la capacidad única de cambiar libremente entre dos polaridades de energía.

El modo de 2 jugadores la historia incluye a Kagari, una mercenaria de Horai que intenta matar a Shinra mientras éste se encuentra en Ikaruga entrenando para pilotar su nueva nave. Shinra derrota a Kagari pero le perdona la vida, ante tal muestra de compasión Kagari decide ayudarle en su lucha contra las fuerzas de Horai. Los ingenieros de la villa al ver su cambio de corazón acceden a modificar su nave, la Ginkei, para que pueda cambiar de polaridad como la Ikaruga.





Kagari y Shinra sobre la trompa del Ikaruga





Gameplay

Lo primero que notarás al comenzar a jugar es que resulta imposible esquivar todos los proyectiles en pantalla. Esto se debe a que la mecánica principal de Ikaruga no es evitar los disparos enemigos sino absorberlos. Aquí es donde entra en juego la habilidad de nuestra nave de cambiar su polaridad. Todos los enemigos que nos encontraremos serán de polaridad blanca/azul o negra/roja y dispararán proyectiles de su respectivo color. Podrás absorber los disparos que tengan tu misma polaridad pero las balas del color opuesto destruirán tu nave por lo que es crucial cambiar de polaridad dependiendo del tipo de enemigos y sus patrones de ataque.







Los disparos que absorbes se convierten en energía para tu arma especial, que lanza rayos teledirigidos a todos los enemigos cercanos. Además los enemigos reciben el doble de daño si les disparas balas de la polaridad opuesta, pero ten cuidado con esto ya que dependiendo de la dificultad los enemigos soltarán balas de castigo una vez derrotados así que no olvides cambiar a la polaridad adecuada si no quieres tener una desagradable muerte sorpresa.





Ikaruga lanzando su ataque especial sobre un jefe



Ikaruga retoma el sistema de puntuación basado en cadenas de Radiant Silvergun. Para obtener una mayor cantidad de puntos es necesario destruir tres enemigos de la misma polaridad seguidos y encadenar tantas de estas eliminaciones como sea posible. Estas cadenas son una forma muy interesante de agregar más reto al juego ya que nos obligan a soltar el dedo del gatillo para disparar ráfagas cortas y controladas en lugar de limitarnos a llenar la pantalla de balas al grado que Ikaruga podría llegar a sentirse más como un juego de puzles que como un shooter convencional en las manos de un jugador experimentado. Esto hace de Ikaruga un juego fácil de entender pero muy difícil de dominar.





Hmm… hacer cadenas sonaba más fácil en la teoría



El juego es muy corto, puedes terminar sus 5 capítulos en unos 30 minutos pero compensa su poca duración con una curva de dificultad brutal. El segundo capítulo hace que el primero parezca el tutorial y partir del tercero cada nivel será un infierno si no has dominado a la perfección el cambio de polaridades. Si después de leer eso estás preguntándote algo como ¿Podré disfrutar de este juego si soy un jugador más casual? La respuesta es sí… probablemente.

Ikaruga no te penaliza por cometer errores ni te obliga a jugarlo a la perfección a diferencia de otros títulos del género. Aquí no hay power-ups que puedas perder al morir por lo que nunca estarás en una situación donde cada vida perdida signifique ir cuesta arriba contra enemigos fuertes hasta recuperar toda tu potencia de fuego. Tampoco hay jefes secretos ni finales verdaderos que solo aparecen si juegas en la mayor dificultad o si cumples una serie de requisitos ridícula (eso lo digo por ti, DoDonPachi Dai-Ou-Jou). La forma “legitima” de jugar Ikaruga es con tres vidas, sin continues y haciendo todas las cadenas posibles pero si solo buscas divertirte un rato disparándole a todo lo que se mueva en la menor dificultad y con continues ilimitados lo puedes hacer, no te perderás de ningún contenido y te divertirás igual o incluso más.







También puedes jugar con un amigo en cooperativo local o intentar el modo Double Play que te permite controlar ambas naves simultáneamente… es tan difícil como suena. Y si eso no es suficiente reto para ti entonces puedes probar el modo Prototipo, donde la nave tiene una cantidad limitada de balas y la única forma de obtener más munición es absorbiendo los proyectiles enemigos. ¿Hacer la guerra no va contigo? No hay problema, puedes obtener el rango de “Dot Eater” pasando los niveles sin disparar como todo un pacifista (los jefes se retiran después de un tiempo).



No hay por qué salvar al mundo solo, pídele a un colega que se una a la batalla





Gráficos y sonido

Los gráficos en 3D se siguen viendo impresionantes y si bien las versiones de Dreamcast y Gamecube no han envejecido tan mal cada salto de Ikaruga a una nueva consola ha venido acompañado de su buen “lavado de cara” técnico, haciendo que este juego no solo sea un deleite para los dedos, también para los ojos. El diseño de las naves, enemigos y jefes es muy original y sus animaciones de movimiento son fluidas y variadas. El diseño de niveles también es muy interesante y los escenarios cuentan con un gran nivel de detalle, aunque estos detalles suelen pasar desapercibidos ya que normalmente estaremos muy concentrados intentando no morir. Los efectos de sonido tampoco decepcionan. Las explosiones, impactos y disparos se sienten destructivos y poderosos mientras que los sonidos de motores, propulsores, mecanismos, etc. se sienten creíbles y coherentes con el mundo que nos presenta Ikaruga.





Música

Normalmente hablo de efectos de sonido y música en la misma sección pero la banda sonora de Ikaruga, compuesta por Hiroshi Iuchi, se merece un apartado especial. Y no lo digo únicamente por lo buena que es sino también por lo bien implementada que está en el juego. Me explico; la acción mostrada en un shoot’em up no espera al jugador, el nivel seguirá avanzando independientemente de lo que hagas o dejes de hacer. Iuchi usó esto a su favor y en lugar de limitarse a hacer canciones épicas que sonaran bien de fondo compuso la banda sonora de manera que el ritmo e intensidad de la música siempre estuvieran en perfecta sincronía con lo mostrado en pantalla, lo que le da a Ikaruga una ambientación casi cinematográfica.







Pero lo que realmente hace tan memorable a la banda sonora de Ikaruga es el uso de lo que se conoce como leitmotiv; es decir, un tema musical recurrente que escucharemos varias veces a lo largo de la partida. Esto lejos de hacer que la banda sonora se sienta repetitiva nos da un sentimiento de familiaridad, de pronto la música deja de ser mera ambientación y comienza a sentirse como un compañero más en nuestra aventura.





Conclusión

No me atreveré a decir que es una obra maestra pero el legado de Ikaruga en el mundo de los videojuegos es innegable. Marcó un antes y un después en su género, actualmente hay shoot’em ups más complejos, los hay más difíciles y hay otros que han adoptado la misma mecánica de polaridades pero el gameplay revolucionario de Ikaruga; simple pero retador e increíblemente satisfactorio de dominar, sigue sintiéndose fresco y único después de casi dos décadas. Y eso en un género donde todo es acción constante y precisión milimétrica a gran velocidad dice mucho de este título.

Su increíble diseño de niveles, asombrosa banda sonora, una historia que para tratarse de un arcade es muy interesante y un emotivo final que tomará por sorpresa a más de uno hacen de Ikaruga no solo un excelente shooter sino un gran juego en general. Es una de esas experiencias que no quieres que acaben y cuando terminan te dejan un mensaje que te pone a pensar sobre lo que acabas de jugar. No es coincidencia que las naves y los jefes tengan nombres de aves ni que los capítulos hagan referencia a las etapas del camino a la iluminación del budismo, el juego está cargado de simbolismo. Esa es la razón por la que te animo a probarlo incluso si este tipo de juegos no te llama mucho la atención, solo toma en cuenta la elevada dificultad. Sobra decir que si eres fan de los shoot’em ups jugar este clásico de culto es casi obligatorio.

Sin más que decir me despido, gracias por leer mi artículo.

Kozmoll23