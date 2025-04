I am Bread - Un juego muy estresante

Bueno, hoy les mostraré este maravilloso pero estresante juego llamado I Am Bread. Les daré una descripción del juego con algunas cosas que trae y mi respectiva opinión al final como hago en todos mis artículos.



Espero que lo disfruten =)

I Am Bread, es un juego en el cual tu eres una rebanada de pan y tu misión es untarte en mermelada y llegar a la tostadora para poder convertirte en una rica rebanada de pan tostado. También puedes jugar modos como por ejemplo, La carrera de Bagel, en la cuál eres un Bagel que tiene que llegar rápidamente rompiendo platos para llegar al plato del dueño de la casa y ser comido. Un dato un poco curioso de este juego es que los niveles están enumerados por días de la semana.Este juego tiene la singularidad de ser excesivamente estresante, si es cierto que a las horas de jugarlo le puedes agarrar el truco al juego, pero al principio es bastante complicado acostumbrarte a las teclas con las que tienes que agarrar el pan para que no se caiga, y si se cae, poder subir el pan es una tarea muy complicada, ya que tendrás que subir el pan por un mueble de la cocina o cualquier cosa que este cerca rapidamente, porque si no llegas antes de que se acabe la barra de energía, caerás al suelo y perderás.Ahora, veamos algunas cosas que trae el juego al momento de jugarlo =)El agarre o ''grip'' en inglés, es una barra que aparece en la parte superior central, la cual indica la cantidad de agarre que tienes, es decir, cuando la barra está completamente llena, se puede realizar cualquier acción deseada por el jugador, pero cuando estás mucho tiempo agarrado de algo y la barra está vacía, el pan caerá, se ensuciará y no podrá ser comido.La comestibilidad o ''Edibility'', es una barra que se posiciona en la esquina superior izquierda e indica cual es el grado de comestibilidad del pan, es decir, si la barra está completamente llena el pan es completamente comestible, si está bajando o está por la mitad, el pan ya no es tan comestible y si está vacía, simplemente el pan ya no es comestible y pierdes.El tiempo no es tan importante como el agarre o la comestibilidad, pero igual lo incluyo porque aparece en la pantalla del juego y además influye al momento de completar un nivel para saber cuanto tiempo te tomó terminarlo.

Mi opinión personal



En mi opinión, este juego aunque es bastante estresante, pero es perfecto si estás aburrido o para pasar el rato, pero no es un juego que juegue todo el tiempo, es decir, no me viciaría a el ya que hay un momento en el que te cansas o te estresas tanto que lo dejas y no lo juegas por un largo tiempo. Dejando aparte esto de que el juego estresa y demás, yo lo recomiendo al 100% si quieren probar algo distinto a lo usual.



Espero que les haya encantado este artículo y recuerden que me encantaría que me dijeran su opinión. Bueno, adiós =)





Les dejare aquí el trailer del juego: