How to Survive, una particular saga de zombies

Hola comunidad de Gamehag, en esta ocasión les traigo un artículo acerca la saga How to Survive, un juego indie de temática de zombies, que si bien es sabido que este concepto está muy utilizada entregando títulos para todos los justos de juegos ya sea shooter, estrategia, tácticos, etc, este juego sabe muy bien separarse del resto y presentar un estilo fresco, entretenido y con una historia simple pero con giros inesperados que los dejara pendiente hasta el fin del juego.

How to survive vio la luz en 2013, presentando una propuesta de survival isométrico en tercera persona, con temática de zombies, y hasta ese momento no había ninguno que compitiera directamente ya que la mayoría de los juegos de zombies estaban enfocados en FPS o Shooter en tercera persona. How o Survive supo enganchar a los jugadores con su historia y su estilo de juego, lo que le valió tener una secuela, y una tercera entrega pero con otro estilo.

Historia.

How to Survive (2013)

Vamos viajando en avión en medio de una tormenta y sin ayuda, hasta que escuchamos un llamado de auxilio que proviene de un archipiélago en el cual terminaremos luego de que el avión caiga. Comenzamos nuestra aventura en los pies de uno de los sobrevivientes Kenji, Abbie, Jack, o Nina (solo si se tiene el dlc de ella) y de inmediato nos toparemos con zombies atacando a un hombre en la playa de la isla, luego de salvarlo nos indica que su amigo está planeando una forma de salir de la isla por lo cual nos dirigiremos hasta él y nos explicara que necesitamos ciertos materiales para poder volver a hacer andar la avioneta.

Ahora es donde empieza nuestra aventura por diversas islas del archipiélago, encontrando a Kovaks quien es el autor del manual “How to survive”, y así es como también nos encontramos con otra sobreviviente que nos develara una oscura verdad que sin duda los dejara boquiabiertos. Esta entrega tiene 8 DLC, los cuales agregan refugios, zonas especiales, y equipo especial, ademas 3 historias adicionales a la principal.









How to Survive, Third Person Standalone (2015).

Esta es solo una versión en tercera persona (estilo que usa assassins creed, risen, gta, etc.) de la primera entrega de la saga, las únicas modificaciones ademas de la cámara y modo de juego es que todos el contenido del dlc está ya agregado en el juego. Esta es la entrega con menos venta y aceptación ya que no agrega más historia, y cambia el estilo de juego, ademas de que sus controles son muy toscos y no lo suficiente sensibles como para hacer de este juego una buena experiencia. Este juego solo termino como lo que debía ser, una aperitivo para calmar las ansias por una segunda parte.









How to survive 2 (2016)

Ya han pasado varios años desde los eventos ocurridos en ese archipiélago infestado de zombies, el mundo entero sufre las consecuencias de esta pandemia, ahora nuevamente empezamos escuchando un llamado a unirse con una voz ya conocida por nosotros, la voz de Kovacs, quien esta vez está mucho mejor equipado, hasta con refugio subterráneo, nos encontramos esta vez en los pantanos de Mississippi cerca de la ciudad de new Orleans donde tendremos que ir en algún momento, pero todo comienza en que kovacs quiere armar una nueva comunidad, pero para ello nos probara antes de darnos acceso a su refugio.

En esta entrega debemos (ademas de sovevivir) construir nuestra propia base y refugio, donde poder refugiarnos y luchar contra los zombies que esta vez son un número mayor que los del archipiélago, y con rapidez y fuerza mejoradas, pero esta vez podremos unir a sobrevivientes a nuestro refugio, y tendremos más armas, y opciones de crafteo, y podremos usar nuestro propio personaje. Esta versión también cuenta con DLC, 9 en total de los cuales solo uno agrega una historia al juego, y todos los demás son pack de armaduras.









Jugabilidad.

El estilo de juego de How to Survive es muy fácil de aprender gracias a que a medida que avanzamos nos aparecen vídeo de Kovacs explicándonos los funcionamientos, lo que solo nos deja la tarea de probar las recetas de crafteo y conseguir los materiales necesarios para crear lo que necesitemos. En la primera entrega Dentro del árbol de crafteo hay armas que son exclusivas de cada personaje, todo lo demás sirve para cualquiera de los sobrevivientes. Todos los personajes pueden subir como deseen las habilidades que se entregan por nivel, aunque no se podrá completar el árbol completo ya que está limitado por el nivel máximo del juego, cosa que hace que analicemos antes de elegir que habilidades desarrollar.









Gráfica y sonido.

La gráfica de este juego es muy parecida a la vista en el también RPG isométrico Titan Quest, se nota un especial enfoque en el entorno del juego ya que tratan de armar un escenario donde convive la naturaleza que se come las construcciones abandonadas con los restos de zombies y otras criaturas. Las animaciones del escenario al igual que la de los animales que se pueden encontrar están muy bien desarrolladas, y no parecen una mancha en el mapa como pasa con otros juegos. En cuanto a sonido, el juego tiene muy bien desarrollado el sonido de ambiente en especial el sonido que provocan los zombies, y nuestra interacción con el ambiente, pero no es lo suficiente como para generar una inmersión completa.









En conclusión podemos indicar que este juego nos dio un concepto muy bien desarrollado que con el tiempo ha sido copiado por varios juegos pero de manera parcial o no logrando el mismo resultado, aunque ya han pasado varios años este juego aún es muy re jugable, y ha resistido el paso del tiempo, aunque esto se debe a no tener un competidor a la altura. Bueno comunidad, esto sería todo, espero que les guste, cualquier comentario es bienvenido, que tengan un buen fin de semana, nos leemos la próxima.